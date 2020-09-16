Хорошая тренировка «Спартака» в Кубке. Урунов забил красиво, а Кокорин опять не смог

В нынешнем сезоне Кубок России проходит в новом, оригинальном формате. Вместо привычных стадий 1/32 и 1/16 финала плей-офф – элитный групповой раунд. В нём принимают участие 10 команд Премьер-Лиги из числа тех, кто не попал в еврокубки. В каждой из десяти групп по одному представителю РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. На групповом этапе всего три тура – команды низших лиг играют дома. В 1/8 финала выйдут только победители.

Соперниками «Спартака» стали красноярский «Енисей» и московская «Родина». Представитель ПФЛ договорился с красно-белыми о проведении домашнего матча на «Открытие Арене». Кстати, подробнее о «Родине» можно прочитать в этом материале «Чемпионата»:

Сегодня они хозяева на «Открытие Арене». «Родина» хочет играть со «Спартаком» чаще — в РПЛ У красно-белых очень интересный соперник в Кубке.

Вряд ли бы кто-то удивился, если бы Доменико Тедеско полностью поменял состав по сравнению с матчем с ЦСКА. После дерби прошло всего три дня, а 20 сентября «Спартаку» играть в Казани с «Рубином». Но, как ни странно, в основе красно-белых отсутствовали только Самуэль Жиго, Наиль Умяров, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Вместо них вышли Илья Кутепов, Остон Урунов, Александр Соболев и Александр Кокорин, впервые сыгравший за «Спартак» в стартовом составе.

«Спартаку» потребовалось восемь ударов на гол

«Родина» начала игру смело. Уже на 2-й минуте Никита Ерёменко заработал опасный штрафной. Сфоливший на левом полузащитнике Кутепов наверняка был удивлён тем фактом, что против него играет настолько быстрый и резкий оппонент. Номинальные хозяева едва не забили быстрый гол: Владислав Волков пробил головой чуть выше ворот.

Однако удар центрального защитника остался единственным для «Родины» до перерыва. После этого игра шла на половине поля бело-голубых, в основном даже на последней трети поля. Красно-белые безраздельно владели мячом, а команда Дениса Лактионова держала глубокую оборону. До поры до времени номинальным хозяевам удавалось удерживать нули: игроки «Родины» перекрывали направление передач, сидели на ногах спартаковцев. Мяч не доходил до Соболева с Кокориным в удобных позициях, хотя однажды экс-зенитовец организовал момент для Георгия Джикии. Капитан активно подключался к атакам, чтобы создавать численное преимущество в розыгрыше. Кокорин получил пас, находясь в штрафной спиной к воротам, и вернул Джикии мяч под удар – вратарь «Родины» помешал состояться голу.

После получаса игры бело-голубым стало совсем непросто выдерживать темп. Должен был забивать свой первый гол за «Спартак» Урунов (хозяев спас стоявший на линии ворот защитник), а забил всё-таки Соболев. Восьмым ударом «Спартака» в матче и четвёртым в створ. Центрфорвард завершил в касание комбинацию с переводом мяча из центра во фланг и последующей доставкой мяча в штрафную. В этой комбинации помимо Соболева поучаствовали Кутепов, Зелимхан Бакаев и автор голевой передачи Роман Зобнин.

Кокорин наконец-то дебютировал в «Спартаке». Получилось совсем не так, как ждали Нападающий не помог красно-белым уйти от поражения в дерби.

За шесть минут второго тайма красно-белые забили ещё трижды

Второй тайм «Родина» тоже начала достаточно агрессивно и чуть не отыгралась. К контрвыпаду хозяев привёл неточный пас в исполнении Кокорина – временно поменявший позицию Ерёменко убежал к воротам «Спартака» через зону Джикии, а пробил не лучшим образом – верхом прямо в Александра Максименко. Георгий Юдинцев имел возможность сыграть на добивании, однако плохо обработал мяч. Верный шанс был упущен.

Сравняй бело-голубые счёт, дальше было бы интереснее. Но вместо этого «Родина» пропустила второй. Урунов всё-таки забил свой первый мяч за «Спартак», причём сделал это шикарно. Остон показал те качества, которыми выделялся в «Уфе». Ловким финтом обыграл сразу двух центрхавов соперника, а потом технично исполнил удар.

При 0:2 команда Лактионова растерялась, ненадолго просто выпала из игры. Спартаковцам хватило шести минут, чтобы забить ещё дважды. Защитники «Родины» позволяли доставлять мяч в штрафную Айртону (он также впервые забил за красно-белых) и Роману Зобнину, а те удачно превращались по эпизоду в нападающих.

Несмотря на крупное поражение, отдельные игроки «Родины» наверняка запомнятся болельщикам или тем более скаутам клубов ФНЛ или РПЛ. Например, 17-летний центрфорвард Магомедхабиб Абдусаламов. На исходе часа матча он забил классный гол, оставив Максименко без «сухаря». Абдусаламов ложным движением убрал Кутепова и точно пробил в дальний угол.

Пожалуй, кубковый матч дал ответ на вопрос, почему Тедеско не ставит Кутепова в основу в РПЛ – бывший защитник сборной России пока проигрывает конкуренцию. Кокорин также не потряс на фоне команды из ФНЛ: Александру ещё набирать и набирать форму после травмы. Зато заменивший Кокорина аргентинец Понсе забил за 10 минут до конца, установив окончательный счёт 1:5.