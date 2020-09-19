«Гол Дзюбы засчитывать нельзя, у него был офсайд». Самый спорный момент дня в РПЛ

19 сентября в рамках РПЛ в Екатеринбурге встретились «Урал» и «Зенит». Матч закончился 1:1. Но сейчас обсуждают не игру и даже не исход, а гол Артёма Дзюбы на четвёртой минуте встречи. Вот этот:

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Судья Карасёв сначала отменил гол из-за положения «вне игры», которое, как кажется по повтору, действительно было. Но после консультаций с ВАР гол был засчитан. Это решение вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Комментатор матча Дмитрий Шнякин выразил мнение, что офсайд был: «Понятно, что это вопрос ракурса, вопрос графики, но мое мнениё, что офсайд у Дзюбы все-таки был».

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Арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод для «Чемпионата». Его мнение – офсайд был

«По тому, что нам показало телевидение, я не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы: когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой я не могу сказать: пошёл мяч или нет.



Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбы. Даже если они берут по точке головы, то она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя, я склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд».

А вот Геннадий Орлов считает, что момент спорный

Известный питерский комментатор Геннадий Орлов не поддержал Федотова.



«Где все остальные футболисты «Урала»? Как так получилось? Там носочек Дзюбы и нога защитника. Спорный момент. Мы вместе с Игорем Гамулой смотрели эпизод, сначала пришли к тому, что офсайд, но потом рассмотрели микроскопически. В принципе, если ноги нападающему и защитника находятся на одной линии, то приоритет у нападающего в пользу атаки. Так считают арбитры».

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