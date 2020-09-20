Замены Гончаренко сработали! ЦСКА почти догнал «Зенит»

А вот у «Уфы» Евсеева всё очень плохо.

В 8-м туре РПЛ «Уфа» принимала московский ЦСКА. Армейцы в случае победы могли вплотную подобраться к «Зениту». Команда Вадима Евсеева тоже нуждалась в очках после того, как оказалась в зоне переходных матчей.

ЦСКА подошёл к игре с существенными потерями. Вновь отсутствовали Набабкин, Фукс, Дзагоев и Ахметов, которые продолжают залечивать травмы. У «Уфы» с составом больших проблем не было.

Впервые в стартовом составе армейцев на поле вышел новичок Чидера Эджуке, который уже отметился забитым мячом в дерби против «Спартака» (3:1).

Равная игра в первом тайме

Обе команды начали матч в достаточно хорошем темпе, несмотря на плохие погодные условия в столице Башкортостана. «Уфа» использовала больше длинные передачи и с первых минут начала атаковать ворота Игоря Акинфеева. Команда Вадима Евсеева вытеснила армейцев со своей половины поля и заставила обороняться в первые десять минут первого тайма.

ЦСКА попытался совершить несколько подходов к воротам Беленова, один из которых закончился опасным ударом в исполнении Кучаева после хорошего прострела Фернандеса с правого фланга. Спустя пять минут армейцы убежали в контратаку, которую завершили опасным ударом Облякова рядом со штангой.

Буквально в следующей атаке ЦСКА вновь создал прекрасный момент у ворот Беленова. Фернандес в штрафной принял мяч на грудь после диагонального заброса в исполнении Магнуссона и пробил с полулета. Беленов оказался на месте и совершил отличный сейв.

На 24-й минуте в игру вмешался ВАР. Эджуке сыграл головой после подачи со стандарта и попал в руку Сухову. После просмотра видеоповтора арбитр матча Николай Волошин принял решение не назначать пенальти в ворота «Уфы».

В середине первого тайма уфимцы вновь стали поджимать ЦСКА, активно прессингуя футболистов соперника. Дважды подряд пробил полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных. Сначала он попал в полевого игрока ЦСКА, но затем подхватил мяч ещё раз и приложился с правой, так и не попав в створ ворот Акинфеева.

В ответной атаке Никола Влашич сместился с левого фланга, подкрался к штрафной и с подъема ударил в дальний угол. Мяч прошёл рядом со штангой. У ЦСКА активничал новобранец Чидера Эджуке. Под конец первого тайма прекрасный момент для взятия ворот был у Эджуке, но мяч не лёг на ногу нигерийца.

Гол Бистровича после выхода на замену

В начале второй половины встречи команды продолжили обмениваться подходами к воротам. Хороший шанс открыть счёт был у Николы Влашича, но попасть в ближнюю девятку у хорвата не получилось.

На 55-й минуте «Уфа» нанесла первый удар в створ ворот Игоря Акинфеева. Алиев здорово пробил с двадцати метров, но голкипер ЦСКА сложился и отвёл угрозу от своих ворот.

Спустя пять минут Евсеев и Гончаренко произвели первые замены. Вместо Безденежных на поле вышел Емельянов. У ЦСКА ушли Кучаев и Марадишвили, а вместо них вышли Чалов и Бистрович.

Уже на 64-й минуте замены главного тренера ЦСКА сработали, и армейцы открыли счёт в матче. Чалов получил мяч у линии вратарской после прохода Щенникова по штрафной и откатил назад, а Бистрович точным ударом отправил его под перекладину – 1:0.

После забитого гола ЦСКА продолжил натиск на ворота Беленова. Вратарь «Уфы» отразил два опасных удара Фёдора Чалова, вытащив мяч из-под перекладины.

«Уфа» пыталась создать момент у ворот Акинфеева, но попытка Гиоргобиани пробить бисиклетой с угла вратарской после мягкого наброса Емельянова оказалась неудачной. Потом последовали удары Йонуца Неделчару и Кэтэлина Карпа, однако мяч пролетел мимо ворот ЦСКА.

На 84-й минуте армейцы убежали в контратаку и имели прекрасный момент для того, чтобы окончательно оформить победу. Но Фёдор Чалов послал мяч прямо в Беленова, который парировал очередной удар нападающего ЦСКА.

В концовке матча судьи дважды прибегали к помощи ВАР. Сначала Волошин проверил момент с падением игрока «Уфы» в штрафной армейцев, а потом возможную игру рукой в штрафной уфимцев. Но в обоих случаях пенальти не был назначен.

Матч так и закончился минимальной победой армейцев. ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в РПЛ, а «Уфа» продолжает терять очки и остаётся в нижней части турнирной таблицы.