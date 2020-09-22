Как сейчас выглядят культовые бомбардиры сборной Аргентины 1990-2000-х

Сборная Аргентины и до эры Месси располагала потрясающим подбором мастеров атаки. Они выигрывали чемпионат мира 1986 года, брали серебро на ЧМ-1990, не раз завоёвывали Кубок Америки. Показываем, как изменились, и рассказываем, чем сейчас занимаются супербомбардиры прошлого.

Абель Бальбо, 54 года

Фото: Getty Images/sitioandino.com.ar

В начале 90-х Бальбо отправился в Италию, где провёл лучшие годы карьеры, выступая за «Удинезе», «Рому, «Парму» и «Фиорентину». В составе «Ромы» Бальбо стал чемпионом Италии, а с «Пармой» выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА. Аргентинец сыграл в Серии А 253 матча и забил 117 голов.



Сделать столь же успешную тренерскую карьеру Абелю не удалось. В настоящее время Бальбо работает футбольным комментатором в спортивной программе RAI под названием Stadio Sprint.

Клаудио Каниджа, 53 года

Фото: Getty Images/instagram.com/claudiocaniggia7

Каниджа — один из тех, кто поиграл и в «Ривер Плейт», и в «Боке Хуниорс». Именно в середине 1990-х Клаудио «пылил» в составе «генуэзцев». Аргентинец сыграл 74 матча и забил 32 гола, похожая результативность у него была в «Аталанте». Звёздный час в сборной пришёлся на ЧМ-1990, где они втроём с гениальным Марадоной и непробиваемым Гойкоэчеа втащили Аргентину в финал.



Каниджа погорел на том же, что и Марадона. В 1993 году его уличили в употреблении кокаина и отстранили от футбола на 13 месяцев. Но это не единственная нашумевшая история в жизни Клаудио.

В августе 2019 года в семье футболиста разразился скандал. Жена Мариана обвинила супруга в том, что он живёт с «кокаиновой проституткой». Каниджа в долгу не остался и посоветовал супруге обратиться к психиатру. Выяснилось, что причиной всему стал роман Клаудио Каниджи с 26-летней моделью Софией Бонелли.

В обычной жизни Каниджа явно не является примером для подражания. Тем не менее в Аргентине он до сих пор остаётся одним из самых почитаемых футболистов. Там любят плохих парней. Теперь Клаудио разбирает в прессе игру других, но и сам тренировки не забрасывает – держит себя в форме.

Габриэль Батистута, 51 год

Фото: Getty Images/instagram.com/gabrielbatistutaok

С 1991 по 2000 год Бати-гол выступал за «Фиорентину». Был её символом, кумиром Флоренции. Вместе с «фиалками» аргентинец стал победителем Серии B и выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Чуть позже с «Ромой» стал чемпионом Италии и выиграл второй Суперкубок.



Тренерская карьера Габриэля, видимо, не прельстила. В сентябре 2019 года он мог войти в штаб Диего Марадоны, но не сложилось по состоянию здоровья. Батистуте провели операцию по протезированию лодыжки.

Бывший нападающий «Фиорентины» рассказал о проблемах со здоровьем, которые преследовали его во время карьеры.



«Я шёл к операции шесть или семь лет. Когда я закончил с футболом, мои лодыжки были разорваны в клочья. Малейшее движение было агонией. У Марко ван Бастена была та же проблема, он закончил играть в 28 лет. Я не мог встать с кровати несколько дней и плакал от гнева. Думал, что так не может продолжаться. Мне было так плохо, что я просил доктора ампутировать мне ноги», — признался аргентинец.

Легенде аргентинского футбола поставили протез. Что это значит? Габриэль Батистута страдал от сильной боли в лодыжках.

Эрнан Креспо, 45 лет

Фото: Getty Images/instagram.com/hernancrespo

Эрнан начал карьеру на родине, но позже, подобно многим соотечественникам, перебрался в Италию, где выиграл все возможные награды и становился лучшим бомбардиром.

В «Парме» Креспо начал тренерскую деятельность. После трёх лет в Италии экс-игрок сборной Аргентины вернулся на родину, где сначала возглавил «Банфилд», а в январе этого года принял клуб «Дефенса и Хустисия». В прошлом сезоне клуб Креспо занял шестое место и вышел в южноамериканский кубок, выдав 10-матчевую беспроигрышную серию.

«Зениту» нужен Месси, чтобы он выиграл Лигу чемпионов» Знаменитый аргентинский нападающий Эрнан Креспо посетил Санкт-Петербург и сделал прогноз на финал Лиги чемпионов и ЧМ-2018.

Клаудио Лопес, 46 лет

Фото: Getty Images

После великолепных сезонов в «Расинге» и «Валенсии» Лопес последовав примеру остальных нападающих сборной Аргентины и отправился в Италию, в «Лацио». Там Клаудио, как и в Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны.



После футбола Лопес пошёл по пути Сантьяго Каньисареса и Фабьена Бартеза, пересев за руль гоночного автомобиля. Впрочем, серьёзная авария, в которой Клаудио, к счастью, не пострадал, нарушила его автоспортивные планы.



С декабря 2014 года Лопес занимает должность спортивного директора в хорошо знакомом «Колорадо Рапидс».

Хавьер Савиола, 38 лет

Фото: Getty Images/instagram.com/javier.saviolaok

В конце 90-х в «Ривер Плейт» начала восходить ещё одна аргентинская звезда. Савиола привлёк внимание топ-клубов и в 19 лет оказался в «Барселоне». Хавьер показывал стабильную игру в Каталонии, но в 2004 году отправился в аренду в «Монако», поскольку Франк Райкард чаще ставил земляка Клюйверта.



После «Монако» Савиола отправился в аренду в «Севилью» и в 2007 году перешёл в «Реал». Там показать себя не удалось: игровое время аргентинского нападающего снизилось после покупки «сливочными» Хунтелара.

Савиола нигде надолго не засиживался и за шесть лет сменил пять клубов: «Бенфика», «Малага», «Олимпиакос», «Верона», «Ривер Плейт».



Сейчас Савиола живёт с семьёй в Аргентине, путешествует по миру, а на футбол ходит только зрителем. Впрочем, тренерская лицензия у него тоже есть, так что вполне возможно, ещё заявит о себе в новом качестве.

11 футболистов, выступавших за «Ривер Плейт» и «Барселону» У финалистов клубного чемпионата мира из аргентинского и испанского клубов намного больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Диего Марадона, 59 лет

Фото: Getty Images

Тренерская карьера чемпиона и вице-чемпиона мира, кумира миллионов даже близко не сравнится с игровой. Её лучшим отрезком стал период в сборной Аргентины (2008-2010). С великим Марадоной аргентинцы дошли до четвертьфинала чемпионата мира, «влетев» сборной Германии (0:4).

«Во сне я до сих пор бегу за Марадоной». История лучшего гола ХХ века Аргентинец обвёл полкоманды и забил. Повторить «гол столетия» смог только Месси.

Впоследствии Марадона работал в ОАЭ и Мексике. С сентября 2019 года легенда возглавляет местный клуб «Химнасия и Эсгрима», с которым закончил прошлый сезон на 19-м месте среди 24 команд.