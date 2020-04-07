«Во сне я до сих пор бегу за Марадоной». История лучшего гола ХХ века

Продолжаем публиковать статьи из цикла о великих голах. На этот раз вспоминаем шедевр Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

22 июня состоялся легендарный четвертьфинал Аргентина — Англия. В тот день Мехико изнывал от жары, но и без неё на поле стадиона «Ацтека» было бы невероятно горячо. Память о Фолклендском конфликте, унёсшем в 1982 году жизни 258 британских и 649 аргентинских солдат, была ещё свежа, а потому для обеих сторон противостояние казалось максимально принципиальным. Диего Марадона даже утверждал, что игра с Англией должна стать местью за войну.

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Вероятно, такой боевой настрой как раз и помог легендарному аргентинцу провести один из лучших матчей в своей жизни. Весь первый тайм Марадона без устали терроризировал ворота английского голкипера Питера Шилтона и после перерыва наконец забил. На 51-й минуте Диего отправил мяч в сетку «рукой бога», а ещё через три минуты сотворил настоящее чудо.



Получив передачу от Эктора Энрике в центре поля, Марадона устремился к чужим воротам. Прежде чем добраться до штрафной, аргентинец умудрился оставить в дураках четырёх соперников: Питера Бирдсли, Питера Рида, Терри Бутчера и Терри Фенвика — каждого из них Мародона прошёл с легкостью, буквально в два движения. Оказавшись у владений Шилтона, аргентинец на замахе убрал вратаря и покатил мяч в пустые ворота.

Права на видеоролик принадлежат ФИФА. Посмотреть видео можно в YouTube-канале.

«Марадона! Гений! Гений! Гений! Туда, туда, туда, туда, туда, туда! Гоол! Гооол! Я хочу плакать, о великий, Боже, да здравствует футбол! Вот это гол! Диегол! Марадона!» — безумствовал от радости уругвайский комментатор Виктор Уго Моралес в тот момент. «Хочется плакать, прошу прощения! Марадона, величайший прорыв, величайшая игра всех времён! Маленький космический воздушный змей, с какой планеты ты родом, как ты обыграл столько англичан, что их сборная плачет после пропущенного удара от Аргентины? Аргентина 2, Англия 0! Диегол, диегол, Диего Армандо Марадона! Спасибо тебе, Господи, за футбол, за Марадону, за эти слёзы, за счёт Аргентина — Англия 2:0!».

А так гол Марадоны встретил комментатор BBC Барри Дэвис:



«Это опять Марадона. Слева от него Бурручага и Вальдано. Но они ему не нужны. Ох! Это невозможно отрицать. Это было великолепно. Нет никаких сомнений. Это был чистый футбольный гений!».



Самого автора шедевра после игры журналисты завалили вопросами о голе, забитом рукой, поэтому с корреспондентами Марадона общался нехотя. Свой шикарный сольных проход он прокомментировал чересчур сдержанно.



«Мне понравился этот гол. Но это был всего лишь один гол. Им не завоюешь чемпионат», — говорил аргентинец.



Тем не менее в автобиографии «Я Диего», вышедшей в 2000 году, Марадона всё-таки подробно рассказал, как ему удалось пройти английскую оборону.

«Дело было так: я начал с мячом с центра поля, ушёл вправо, прошёл между Бирдсли и Ридом и понёсся к воротам, до которых оставалось ещё порядочно… Сместившись к центру, я ушёл от Батчера, и с того момента мне стал помогать Вальдано, потому что Фенвик, который был последним защитником, на меня не выходил! Я ждал, когда он наконец это сделает, и тогда бы я смог сделать пас Вальдано, и он оказался бы с глазу на глаз с Шилтоном… Он чуть не скосил меня, этот Фенвик! Я продолжил идти вперёд, и теперь передо мной был Шилтон… Он стоял на том же месте, что и в том эпизоде на «Уэмбли» (Марадона имеет в виду момент в товарищеском матче Англия — Аргентина в 1980 году. — Прим. «Чемпионата»), на том же самом месте! Я собирался сделать всё как в тот раз, но Бог мне помог, он заставил меня вспомнить… Пик! — я сделал так, и Шилтон попался на этот финт. Я же дошёл почти до лицевой линии и отправил мяч в сетку… В то же самое время Батчер, этот здоровенный блондин, который опять меня догнал, что есть силы врезал мне по ногам. Но мне уже было на всё наплевать… Ведь я забил гол всей своей жизни», — писал Марадона.



Аргентинец признался, что после матча он общался с Вальдано. Диего рассказал ему, как следил за ним и хотел отдать пас.



«Ты забил этот гол, глядя на меня? Ты меня обижаешь, старик, ты надо мной просто издеваешься, это невозможно», — восторгался тогда Вальдано.

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Впрочем, Эктор Энрике, только вернувшийся из душа, восторгов Вальдано явно не разделил.



«Сколько восхищения, сколько чести для него, но, если бы я не сделал ему передачу, он бы не забил этот мяч», — говорил Энрике. Полузащитник вообще любил шутить на эту тему. Позже он даже утверждал, что Марадону бы наверняка убили, если бы он не забил после его паса.

Спустя несколько лет Марадона поделился ещё одним секретом своего гола, иронично поблагодарив англичан за благородство.



«Спасибо Англии! Я забил лучший гол в своей жизни на чемпионате мира, гол мечты. Не думаю, что смог бы повторить этот гол против любой другой команды — соперники сбили бы меня с ног. По всей видимости, англичане — самые благородные в мире», — шутил аргентинец.



Сами англичане, хоть очевидно и были раздосадованы после пропущенного гола, отрицать величие аргентинца не смогли.



Знаменитый форвард Гари Линекер говорил, что Марадона был единственным соперником, которому ему хотелось аплодировать после пропущенного гола. С нападающим был согласен и полузащитник Крис Уоддл.



«Мы с Джоном Барнсом сидели на скамейке, раскрыв рты, когда Марадона, подхватив мяч на своей половине поля, прошёл половину нашей команды и забил гол. Его гол я не забуду никогда. Одновременно хотелось аплодировать и плакать», — утверждал Уоддл.

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Ещё красноречивее тот эпизод описывает Питер Рид. Он был одним из четырёх защитников, от которых убежал Марадона. С тех пор аргентинец регулярно появляется в «кошмарах» англичанина.



«Даже сейчас, спустя три десятилетия, я чувствую огромное разочарование от того, что не остановил тогда Марадону. Я мог стать тем, кто остановил бы лучшего футболиста в мире, того, кто выбил Англию с чемпионата мира, который мы могли бы выиграть. В своих снах я по-прежнему бегу за Марадоной, но ветер дует против меня. Как бы я ни старался, ничего не получается. Я горжусь тем, что стал участником такого выдающегося матча. Но в то же время мне очень больно об этом вспоминать», — признавался Рид.

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Победный гол Марадоны стал настоящим откровением. Никто раньше и не предполагал, что на чемпионате мира против топ-сборной футболист сможет пробежать с мячом полполя и забить.



Болельщикам настолько запал в душу сольный проход аргентинца, что в 2002 году они признали гол Диего лучшим в XX веке. В голосовании на официальном сайте ФИФА за самый красивый гол, забитый на чемпионате мира, Марадона обошёл Оуэна, Пеле, Маттеуса и других великих игроков.



С тех пор голы после затяжных проходов в профессиональном футболе забивали ещё не раз — такими мячами, например, могут похвастать Жервиньо, Сон, колумбиец Андерсон Диас и аргентинская футболистка Люсия Гиньясу. Однако только у одного игрока получилось в точности скопировать шедевр Марадоны. Конечно же, мы про Месси.

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В 2007 году в кубковом матче против «Хетафе» Лео получил мяч в центре поля, так же ушёл от четырёх защитников, обыграл вратаря и поразил ворота. Спустя 12 лет благодарные поклонники сине-гранатовых признали гол аргентинца лучшим в истории «Барселоны».

Публично гол Месси Диего Армандо не комментировал. Однако Марадона тогда наверняка понял: он не только забил величайший мяч столетия, но и открыл самый короткий путь к сердцам болельщиков, доступный только избранным.

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