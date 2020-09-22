Луис Суарес одной ногой в «Атлетико». Почему не в «Ювентусе»?

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустил предсезонные товарищеские матчи сине-гранатовых и продолжает искать себе новый клуб. Уругваец был близок к переходу в «Ювентус», но в последний момент трансфер сорвался. Теперь футболистом очень предметно интересуется мадридский «Атлетико»: Суареса хочет видеть лично Диего Симеоне. Объясняем, почему уругваец не перешёл в «Ювентус», чего он хочет от «Барселоны» и чем его заинтересовал «Атлетико».

Конфликт с руководством «Барсы»

Сразу после прихода на пост главного тренера “Барселоны” Рональда Кумана стало понятно: новый Мистер не хочет видеть Суареса в клубе. У уругвайца остался год контракта, но сам футболист, по информации ESPN, настаивает на том, чтобы ему выплатили всю сумму по контракту, включая последний сезон, даже если он уйдет в другой клуб. Это примерно 14 млн евро в год. Каталонцы готовы отпустить игрока бесплатно, но не намерены платить огромное выходное пособие. Суарес ссылается на уход Андреса Иньесты и Хави, когда руководство каталонского клуба выплатило им оставшуюся часть зарплаты после перехода в японский «Виссел Кобе» и катарский «Аль-Садд» соответственно.



При этом Куман заявил, что если Суарес всё же останется в «Барселоне», то он будет использовать его, как и остальных игроков команды.



«Я беседовал с Луисом сегодня утром. Мы подождем и посмотрим, появится ли у него возможность уйти или нет. Но мы уважаем контракты, и мы с самого начала говорили, что, если он останется, он будет таким же игроком нашей команды, как и остальные», – подчеркнул тренер в интервью Marca.



По информации радиостанции Onda Cero, каталонский клуб выплатит игроку половину зарплаты за оставшийся год контракта в рамках процедуры его расторжения. Уже в ближайшие дни Луис должен подписать соглашение с новым клубом.

Сорвавшийся трансфер в «Ювентус»

Интерес со стороны итальянского клуба к Суаресу появился ещё в начале сентября. Marca утверждала, что уругваец подпишет с «Ювентусом» контракт по схеме «2+1» и будет получать 10 млн евро в год. Но трансфер без конца оттягивался из-за долгих переговоров с «Барселоной» относительно разрыва действующего контракта.



Уже в середине сентября испанская радиостанция RAC1 заявила, что 33-летний форвард не успеет пройти процедуру получения итальянского паспорта до 6 октября. Именно в этот день истекает подача заявок команд для участия в Лиге чемпионов.



Тем менее через несколько дней журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин опубликовал фотографии Суареса, входящего в здание университета Перуджи. Там уругваец должен был сдать экзамен на знание итальянского, чтобы получить паспорт гражданина Евросоюза. Этот документ позволит Суаресу обходить квоту на игроков не из ЕС, установленную в Серии А (впрочем, как и в Примере).



В Испании для этого ему достаточно было предоставить только паспорт своей супруги Софии Бальби, тогда как в Италии действуют свои правила, согласно которым уругваец обязан был оформить паспорт гражданина ЕС.



Уже вечером 17 сентября всё тот же журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что уругваец успешно сдал экзамен по итальянскому языку. Но уже на следующий день его коллега Фабрицио Романо заявил, что «Ювентус» окончательно отказался от приглашения уругвайца после того, как согласовал трансфер Эдина Джеко из «Ромы» за 16 млн евро.

Главный тренер “Юве” Андреа Пирло подтвердил, что скорее всего Луис Суарес не станет футболистом туринского клуба.



«Мы всё ещё ждём центрального нападающего. До закрытия трансферного окна ещё далеко, поэтому мы спокойны и счастливы. Мы никуда не торопимся. По Суаресу сложно, потому что на получение паспорта уходит много времени, поэтому маловероятно, что нашим новым форвардом может стать он», – сказал итальянский тренер в интервью Reuters.



На следующий день комментарий на этот счёт дал спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи: «На данный момент мы ищем одного нападающего, у нас есть свои цели, и мы постараемся их спокойно добиться. Независимо от имен. Суареса можно исключить из этого списка, поскольку он сможет получить паспорт лишь после дедлайна трансферного окна и того момента, когда мы можем отправить заявку игроков для участия в Лиге чемпионов. Мы оценивали вариант с Суаресом, когда игрок был нам предложен. Луис находился в процессе получения итальянского гражданства, поэтому мы оценили возможность его регистрации в конкретное время. Это невозможно, поэтому он никогда не был по-настоящему близок к переходу».

Переход в «Атлетико»

«Матрасники» следили за ситуацией вокруг игрока с начала этого месяца, но с предложением вышли только накануне. По информации Mundo Deportivo, уругваец уже договорился с мадридцами о двухлетнем контракте.

Но для того, чтобы приобрести Суареса, «Атлетико» нужно продать Диего Косту, который получает 8 млн евро в год. Таким образом «матрасники» хотят заработать и разгрузить зарплатную ведомость.



По информации Marca, мадридцы предложили уругвайскому нападающему зарплату 9 млн евро в год, а Диего Симеоне лично заинтересован в футболисте и играет ключевую роль в его трансфере. Именно он убедил Суареса перейти в «Атлетико», так как считает, что уругваец впишется в игру команды лучше, чем Альваро Мората, уходящий в «Ювентус».



В общем, всё идёт к тому, что Луис Суарес останется в Испании, но теперь — в качестве противника «Барселоны».