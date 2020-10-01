Каких соперников получат российские клубы в Лиге чемпионов? LIVE

Всем привет, друзья! Не успели мы остыть после исторического успеха «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов, как грядёт новое серьёзное событие — жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2020/2021 (начало — в 18:00 мск). Впервые в истории в основную сетку самого престижного турнира Европы попали сразу три (да, вам это не снится) российских клуба. Это очень важно на фоне коллапса, который произошёл в отборочных раундах Лиги Европы. Ну, не будем о грустном.

В связи с успехом «быков» следить за процедурой жеребьёвки приятнее вдвойне (я бы даже сказал, втройне). Сегодня своих соперников узнают «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Только представьте, сколько всего интересного впереди! Следить за результатами жеребьёвки можно с помощью нашей онлайн-трансляции.