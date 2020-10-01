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Жеребьевка Лиги чемпионов 2020-2021: онлайн 01 октября 2020

Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. LIVE
Кирилл Закатченко
Каких соперников получат российские клубы в Лиге чемпионов? LIVE
«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» ждут противников по групповому этапу Лиги чемпионов-2020/2021.
Футбол / Лига чемпионов 0

Всем привет, друзья! Не успели мы остыть после исторического успеха «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов, как грядёт новое серьёзное событие — жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2020/2021 (начало — в 18:00 мск). Впервые в истории в основную сетку самого престижного турнира Европы попали сразу три (да, вам это не снится) российских клуба. Это очень важно на фоне коллапса, который произошёл в отборочных раундах Лиги Европы. Ну, не будем о грустном.

В связи с успехом «быков» следить за процедурой жеребьёвки приятнее вдвойне (я бы даже сказал, втройне). Сегодня своих соперников узнают «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Только представьте, сколько всего интересного впереди! Следить за результатами жеребьёвки можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

Live Кирилл Закатченко

Кто заберёт причудливой формы приз на этот раз?

17:27 Кирилл Закатченко

Артём Дзюба сделал прогноз на группу, в которой выступят сине-бело-голубые. А что думаете вы по этому поводу?

17:25 Кирилл Закатченко

Сегодня УЕФА также определит лауреатов прошедшего сезона, который получился далеко не самым привычным (сами знаете, по каким причинам). Коронавирус, уходи!

17:16 Кирилл Закатченко

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала список возможных соперников столичного клуба. Тут, конечно, такая группа смерти может нарисоваться…

17:10 Кирилл Закатченко

И сразу же вашему вниманию состав корзин.

Корзина 1: «Бавария» (Германия), «Севилья», «Реал» (оба — Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия), «Порту» (Португалия).

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все — Англия), «Шахтёр» (Украина), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Аякс» (Нидерланды).

Корзина 3: «Динамо» Киев (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Интер», «Лацио», «Аталанта» (все — Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Краснодар» (Россия).

Корзина 4: «Локомотив» (Россия), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия).

17:06 Кирилл Закатченко

Мини-памятка для тех, кто вдруг забыл о правилах жребия групповой стадии:

— Восемь групп по четыре клуба в каждой.
— Клубы из одной страны не могут оказаться в одном квартете.
— Клубы из России и Украины разведут по разным группам.

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