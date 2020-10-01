Каких соперников получат российские клубы в Лиге чемпионов? LIVE

Всем привет, друзья! Не успели мы остыть после исторического успеха «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов, как грядёт новое серьёзное событие — жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2020/2021 (начало — в 18:00 мск). Впервые в истории в основную сетку самого престижного турнира Европы попали сразу три (да, вам это не снится) российских клуба. Это очень важно на фоне коллапса, который произошёл в отборочных раундах Лиги Европы. Ну, не будем о грустном.
В связи с успехом «быков» следить за процедурой жеребьёвки приятнее вдвойне (я бы даже сказал, втройне). Сегодня своих соперников узнают «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Только представьте, сколько всего интересного впереди! Следить за результатами жеребьёвки можно с помощью нашей онлайн-трансляции.
И сразу же вашему вниманию состав корзин.
Корзина 1: «Бавария» (Германия), «Севилья», «Реал» (оба — Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия), «Порту» (Португалия).
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все — Англия), «Шахтёр» (Украина), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Аякс» (Нидерланды).
Корзина 3: «Динамо» Киев (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Интер», «Лацио», «Аталанта» (все — Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Краснодар» (Россия).
Корзина 4: «Локомотив» (Россия), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия).
Мини-памятка для тех, кто вдруг забыл о правилах жребия групповой стадии:
— Восемь групп по четыре клуба в каждой.
— Клубы из одной страны не могут оказаться в одном квартете.
— Клубы из России и Украины разведут по разным группам.
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