Игуаин уже не тянул в «Юве». А в США он снова звезда: стал капитаном и бьёт штрафные

Прошло всего три недели с тех пор, как Гонсало Игуаин стал игроком «Интера» Майами. А заодно и самым высокооплачиваемым сотрудником клуба с зарплатой почти в $ 9 млн в год. Но Гонсало не теряет времени зря: каждая игра с его участием насыщена событиями. В первом матче за новый клуб он не реализовал пенальти, а его «Интер» проиграл со счётом 0:3. Во втором матче он отдал голевой пас, а в третьем уже вышел с капитанской повязкой. Третья игра и подарила нам главный на данный момент хайлайт с участием аргентинца.

На 81-й минуте гостевого матча с «Нью Йорк Ред Буллз» игроки «Интера» получили право на штрафной. Бить решил Игуаин – хотя никогда не бил штрафные в своих предыдущих клубах. И он не промахнулся, направив мяч точно в дальний угол метров с 24-х. Этот гол стал победным. Неизвестно, забивал ли Гонсало прямыми ударами в «Ривер Плейт», но в Европе ему такое не удавалось.

Гол действительно впечатляет. Но если присмотреться, не совсем понятно, чем занят вратарь. Дэвид Йенсен стоял именно в том углу, куда полетел мяч. Он среагировал на удар и прыгнул, но в последний момент зачем-то убрал руку. И не дотянулся до мяча, который пролетел совсем рядом. Удар эффектный, но вряд ли он должен был закончиться голом.



Тем не менее в «Интере» этим ударом настолько впечатлялись, что залили его ещё раз: в замедленном повторе и с музыкой из «Титаника». Некоторые болельщики решили, что это перебор. Но СММ клуба с ними не согласен.

(«Черт, да остановитесь уже!» — «Нет»)

«Интер» можно понять: после трёх поражений подряд клубу нужны положительные эмоции. «Интер» — один из самых громких проектов MLS. Команда, которая принадлежит Дэвиду Бекхэму, летом пыталась подписать Луиса Суареса, Хамеса Родригеса, Луку Модрича и Диего Косту. Удалось договориться с Игуаином и Блезом Матюиди – тоже авторитетным и известным футболистом с шикарной карьерой.



Сам Бекхэм тем временем позирует в новой, третьей форме «Манчестер Юнайтед». Болельщики восприняли её неоднозначно, но Дэвиду, похоже, нравится.

Его клуб на данный момент набрал 14 очков в 13 матчах, но если Игуаин сохранит высокую результативность и дальше, скоро сможет забраться повыше в турнирной таблице. Раз Гонсало уже бьёт не только пенальти, но и штрафные, значит, он точно освоился.