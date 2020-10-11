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Как проходили зрелищные домашние матчи сборной России по футболу? Тест «Чемпионата»

Как проходили домашние матчи сборной России?
Анатолий Романов
Тест. Что вы знаете о наиболее зрелищных домашних матчах сборной России?
Вспоминаем яркие моменты истории перед встречей с Турцией в Лиге наций.
Футбол / Сборная России 0

Сегодня в 21:45 на московской «ВТБ Арене» начнётся матч между сборными России и Турции в рамках Лиги наций. Эта встреча домашняя для нашей команды. Всего соперники сходились на поле шесть раз, и россияне пока не проигрывали. За их плечами четыре победы и две ничьи.

Как теперь сложится ход игры, пока неизвестно. В преддверии встречи мы составили тест, который погрузит вас в историю домашних матчей сборной России. Жмём на газ и не гуглим!

* Партнёрский материал
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