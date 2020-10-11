Тест. Что вы знаете о наиболее зрелищных домашних матчах сборной России?

Сегодня в 21:45 на московской «ВТБ Арене» начнётся матч между сборными России и Турции в рамках Лиги наций. Эта встреча домашняя для нашей команды. Всего соперники сходились на поле шесть раз, и россияне пока не проигрывали. За их плечами четыре победы и две ничьи.

Как теперь сложится ход игры, пока неизвестно. В преддверии встречи мы составили тест, который погрузит вас в историю домашних матчей сборной России. Жмём на газ и не гуглим!