Тест. Что вы знаете о наиболее зрелищных домашних матчах сборной России?
Вспоминаем яркие моменты истории перед встречей с Турцией в Лиге наций.
Сегодня в 21:45 на московской «ВТБ Арене» начнётся матч между сборными России и Турции в рамках Лиги наций. Эта встреча домашняя для нашей команды. Всего соперники сходились на поле шесть раз, и россияне пока не проигрывали. За их плечами четыре победы и две ничьи.
Как теперь сложится ход игры, пока неизвестно. В преддверии встречи мы составили тест, который погрузит вас в историю домашних матчей сборной России. Жмём на газ и не гуглим!
* Партнёрский материал
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