Сафонова оценивают выше Максименко в первой сборной и молодёжке. Разбираемся почему

Матвей Сафонов заменил в сборной России Маринато Гильерме. Его вызова в национальную команду ждали давно, но Станислав Черчесов пригласил 21-летнего голкипера «Краснодара» только сейчас, когда практически решила свою задачу в отборочном цикле Евро-2021 российская «молодёжка». Сам Черчесов объяснил сегодня, почему не спешил с приглашением Сафонова:

«Со стороны кажется одно, а с другой стороны – другое. Мы его вчера пригласили, следующие дни об этом будут говорить. А если бы я пригласил его 28-го числа перед ответственнейшим матчем «Краснодара»? Все бы говорили. Ему бы папа звонил, мама, Дзюба, и все бы его поздравляли. И не известно, чем бы закончился матч в Греции (С ПАОКом в Лиге чемпионов. – Прим. «Чемпионата»). Надо всё учитывать, стараемся всё охватить, чтобы не навредить ни себе, ни молодёжке, ни «Краснодару» в данном случае. Сейчас он органично влился в команду, как будто всю жизнь здесь. Всё идёт своим чередом. Хотелось бы, чтобы к нам прислушивались и не опережали события», – сказал Станислав Саламович.

У России всё плохо с обороной. Беляева критикуют в клубе, но приглашают в сборную! Прав ли Станислав Черчесов?

В штабе первой сборной бывшие вратари – сам Черчесов, Гинтарас Стауче. Очевидно, что уровень и психологию футболистов этой позиции они чувствуют даже лучше, чем качества полевых игроков. Хотя глядя со стороны действительно непросто понять причины, по которым за национальную команду вместо Сафонова выступают Антон Шунин или Сослан Джанаев. Последние матчи оставили ещё больше вопросов: Динамовец не выручал в Венгрии, сочинец ошибся со Швецией. Возможно, поэтому Черчесов не стал дожидаться результата встречи нашей молодёжки в Латвии и оставаться с дуэтом Шунин – Джанаев.

Впрочем, вызов Сафонова вряд ли полностью снимет давление с тренера в истории с вратарями. Часть болельщиков, прежде всего, спартаковских недоумевает, почему краснодарец оценивается выше Александра Максименко. И в молодёжной сборной России Матвей – первый номер, и в главной национальной команде он оказался раньше 22-летнего коллеги.

Попробуем разобраться, в чём Сафонов превосходит Максименко. По большому счёту, речь идёт о вратарях одного уровня. У воспитанника «Краснодара» чуть меньше опыта выступлений в РПЛ (51 матч против 62 матчей в карьере спартаковца), зато скоро будет заметно больше еврокубкового (к 13 матчам в ЛЕ и квалификации ЛЧ добавятся осенью игры на групповом этапе Лиги чемпионов против 12 матчей Максименко).

Игра Сафонова выглядит эффектно, сейвы Максименко – тоже. Но, как известно, о вратаре судят не по отбитым мячам, а по пропущенным. Бери свои мячи, выручай, где можешь, ошибайся не более двух-трёх раз за сезон, и будет тебе место в сборной. Красивые прыжки для «Пионерской Правды», как говорил Владимир Маслаченко, восхищают только болельщиков и журналистов, но не тренеров. У профи иные критерии.

Максименко будто сказал Дзюбе: «Нет, дружище, сегодня ты не забьёшь» В тройке лидеров общего зачёта пока одна Москва.

Прежде всего, взглянем на статистику Сафонова и Максименко за весь 2020 год. Голкипер «Краснодара» сыграл в РПЛ 18 матчей, в которых пропустил 17 мячей и выдал шесть «сухарей». Вратарь «Спартака» сыграл 21 матч, пропустил 21 мяч и выдал семь «сухарей». Для более детального разбора игры Матвея и Александра за этот период обратимся к цифрам популярной статистической платформы InStat.

Статистика вратарей в РПЛ за 2020 год от InStat

Компоненты Сафонов Максименко Отбитые удары (всего за матч) 3,9 3,1 Ближние отбитые удары 77% (0,54) 72% (0,8) Средние отбитые удары 77% (1,78) 70% (1,24) Дальние отбитые удары 88% (1,62) 96% (1,06) Удачная игра на выходе 100% (1,19) 100 (0,4) Точные передачи с игры ногами 83% (15) 92% (13) Точные передачи с игры руками 96% (4,2) 100% (2,7) Точные передачи со стандартов 90% (5,6) 93% (5,4) Точные длинные передачи 74% (8) 79% (5,1) Точные средние передачи 93% (15) 98% (15) Точные короткие передачи 100% (0,81) 100% (1,15)

Статистика показывают, что в 2020 году Сафонов отбивает больше мячей. Это касается и общего количества ударов, и процента отражённых ударов с близкого и среднего расстояния. Только при выстрелах издали краснодарец менее надежён, нежели Максименко. Кроме того, Матвей заметно смелее Александра играет на выходах – 1,19 против 0,4. Тренеры сборной России наверняка знакомы с данной информацией, поэтому делают выбор в пользу Сафонова. Несмотря на то, что цифры, связанные с началом атаки, симпатичнее у спартаковца.

В новом сезоне РПЛ мы видели разного Максименко. В игре с «Зенитом» – крепкую, непробиваемую стену. В дерби с ЦСКА – лишь невысокий забор, в котором соперник нашёл дырочку. По мнению экс-голкипера сборной России Владимира Габулова, Александр в очередной раз оказался не готов к топовому матчу, так как не справляется с ментальным давлением. Максименко мог удачнее сыграть в эпизодах с голами Хёрдура Магнуссона и особенно Чидеры Эджуке.

«На мой взгляд, Максименко должен был занимать низкую вратарскую стойку, ожидая удара в любую точку: и низом, и верхом, и в дальний угол, и в ближний. В таких ситуациях нужно резче складываться и быстрее реагировать на мяч — но это вопрос отработки. Тренер вратарей «Спартака» должен корректировать действия Александра во время занятий», – сказал в интервью для «Чемпионата» Габулов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Матвей – стабильнее. Тем не менее в паре голов, забитых в ворота «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ, он тоже мог бы удачнее сыграть с точки зрения выбора позиции. Для более объективного взгляда на конкуренцию Сафонова и Максименко обратимся к мнению специалистов.

Мнения профессионалов

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов:

«Матч с «Зенитом» Максименко провёл великолепно, но Сафонов играет более стабильно. В сторону Александра было много нареканий: он мог провести хороший матч, а потом допустить ошибки в серьёзных встречах, как было в дерби с ЦСКА. Если Максименко добавит немного стабильности, будет замечательно.

Радует, что можем выбрать одного или другого вратаря. Это говорит о том, что у нас прекрасная молодёжь. Техника ловли мяча у обоих голкиперов на уровне, но «Краснодар» и «Спартак» играют по-разному. Нравится и быстрое начало атаки Сафонова — ввод рукой метров на 50–60. Возможно, Максименко надо чуть-чуть добавить в аспекте психологической устойчивости. Сафонов сейчас выглядит увереннее».

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин:

«У нас сейчас есть два молодых и талантливых вратаря. Выбирать между «Мерседесом» и БМВ очень сложно. Учитывая, что в молодёжной сборной в основе играл Сафонов, ему отдаётся предпочтение. Не думаю, что Максименко нужно расстраиваться, он на правильном пути и своё место в сборной ещё получит.

Благодаря баскетбольным генам Сафонов, возможно, лучше играет на выходах, может швырнуть мяч за центр поля. Мне нравится, что у Матвея очень крутой ввод мяча, но они с Максименко – вратари одного класса».

«Я плакал вместе с Карпиным, сборной и всей страной». 12 историй о матче Россия – Украина Спасибо, что поделились.

Любопытен и взгляд первого тренера Сафонова – Алексея Чистякова. Разумеется, его оценка субъективна, однако в целом дополняет полученную при помощи статистики и мнений экспертов картину.

«Если сравнивать с Максименко, то у Сафонова есть огромное преимущество в игре на выходах. Максименко не очень высокого роста. Если играть против скандинавских команд, то его затопчут. А Матвей — мощный и уверенный, от него мячи будут отлетать, как от стены.

Только вчера с тренером обсуждали, что пора Сафонова вызывать в главную национальную команду. Надо было нам раньше об этом заговорить, может, его бы и раньше вызвали. У Матвея устойчивая психика, он не поддаётся мандражу. Волнение, конечно, будет.

С одной стороны, Матвею пока рановато выходить в основе сборной России, но решение принимает главный тренер. По тому, как играли Джанаев и Гильерме, выпустил бы Сафонова. Шунин сыграл неплохо, но особо не выручал, а Матвей может выручить. Рискнул бы, но скажут, что моё мнение предвзято».

А кого вы бы хотели видеть в воротах сборной России в ближайших матчах с Турцией и Венгрией – Сафонова, Максименко, Шунина, Джанаева или какого-то другого вратаря, о котором не вспомнил Черчесов?