Максименко будто сказал Дзюбе: «Нет, дружище, сегодня ты не забьёшь»

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 10-го тура. Антон Шунин вышел на чистое первое место, а Александр Максименко вплотную приблизился к лидерам.

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Слово Владимиру.

В 10-м туре отмечу небольшое количество «сухарей». Если игры на ноль и случались, то в большей степени благодаря общекомандным действиям в обороне, а не ключевым спасениям вратарей. Хотя в целом голкиперы в этом туре действовали надёжно и без ошибок. Из ярких ляпов можно вспомнить разве что курьёзный гол, пропущенный Сергеем Рыжиковым в матче против «Арсенала».

На пятое место я выбирал одного из трёх вратарей, которые совершали неплохие сейвы, но отыграть на ноль не сумели. Это Левашов из «Арсенала», Гудиев из «Ахмата» и Дюпин из «Рубина». Все они в голах не виноваты: Миша пропустил с пенальти, причём чуть не отбил мяч ногой, Юрию тоже забивали с одиннадцатиметрового. Игра Виталия в Казани мне также понравилась: он действовал надёжно, выручал после выходов один на один и ударов с ближней и средней дистанции.

Но проанализировав сложность спасений каждого из этой тройки, я всё-таки отдал предпочтению Дюпину. На его счету — один из сложнейших сейвов в туре, пусть он и был единственным. На 31-й минуте Ильин наносил плотный удар с 8 метров из-под ног защитников, но вратарь сыграл хладнокровно: сложился, среагировал и выручил. На добивании судья зафиксировал офсайд — главным для Дюпина было взять первый удар, что он и сделал.

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4. Игорь Акинфеев, ЦСКА

В Екатеринбурге ЦСКА сам себе усложнил задачу, на 49-й минуте оставшись вдесятером. Вдвойне ценно после удаления победить всухую, хотя моменты и подходы у «Урала» были. Но грамотная игра в обороне и действия Акинфеева не позволили сопернику забить.

На 84-й минуте Рыков вошёл в штрафную ЦСКА и пробил в ближний угол под опорную ногу. Вратарь с такими эпизодами справляться должен, но, тем не менее, дистанция была убойной, а удар — обводящим. Акинфеев среагировал своевременно и выручил команду благодаря выдержке, хотя в таких моментах у голкиперов часто есть соблазн дёрнуться в дальний угол, ожидая, что соперник пробьёт именно туда.

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«Динамо» качественно играло в обороне весь матч, а на счету Шунина — ключевое спасение при нулевом счёте. На 31-й минуте Мартынович вышел один на один — центральный защитник, который к тому моменту перешёл на левый фланг, нестандартно подключился к атаке. Игрок «Краснодара» ворвался за спину защитнику в штрафную, принял мяч грудью и ударил вторым касанием, но Антон своевременно вышел, сократил дистанцию и в ближнем бою отбил мяч правой рукой.

Добавим к этому сухой матч против «Краснодара», пусть команда Мусаева и приехала в Москву после физически и эмоционально изматывающего выезда в квалификации Лиги чемпионов. Тем не менее, «Динамо» сейчас испытывает не лучшие времена, а Шунин отыграл на ноль против серьёзного соперника.

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Оба вратаря провели главный матч тура на высочайшем уровне, но у Максименко ярких, важных и сложных спасений было больше, чем у Кержакова. Тем не менее, и Михаил сыграл качественно, поэтому по праву занял вторую строчку в нашем рейтинге.

На 52-й минуте Ларссон вышел один на один — мяч располагался почти по центру, перед нападающим был открыт весь створ ворот. Именно своевременный выход Кержакова, который молниеносно сократил дистанцию, помешал Джордану забить. Только тончайшее исполнение удара могло привести к голу, но на такой скорости это сделать было практически невозможно. Форварду «Спартака» ничего не оставалось, кроме как пробить выше ворот — в этом на 100% есть заслуга Миши.

На 80-й минуте Понсе бил головой после подачи с углового. Мяч с отскоком летел в притирку к дальней штанге в противоход вратарю, но Кержаков дотянулся до него кончиками пальцев и переправил в штангу — может, многие этого не заметили, но траектория полёта была изменена. На добивании форвард «Спартака» должен был попадать в ворота, но я всё равно отмечу этот эпизод как спасение — гол мог случиться ещё после первого его удара.

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Действия Александра напрямую повлияли на результат и помогли «Спартаку» не проиграть в матче за первую строчку в таблице РПЛ.

В середине первого тайма Максименко справился с тремя трудными моментами подряд. Сначала на 32-й минуте с линии вратарской пробил Ерохин, перед которым был открыт весь створ ворот. Голкипер проявил выдержку, находился в правильной стойке и своевременно среагировал, не делая лишних движений. Игрок «Зенита» направил мяч вверх, а Максименко находился в нижней стойке, поэтому выбросить себя ему было особенно тяжело.

Эпизод продолжился, последовала подача Караваева на Дзюбу, и здесь Максименко снова действовал по-вратарски правильно: быстро переместился от ближней штанги к дальней. Он не старался перехватывать мяч или не побежал закрывать угол, а выбрал нестандартный вариант — сыграл в блок удара, бросившись грудью на амбразуру. Так вратарь показал, что именно он хозяин во вратарской. Максименко как бы сказал Дзюбе: «Нет, дружище, сегодня ты мне не забьёшь». А спустя пару десятков секунд Ерохин снова бил со средней дистанции, но голкипер «Спартака» справился и с этим ударом, несмотря на рикошет: перестроился, перебрал ногами и дотянулся до мяча, летевшего несильно, но в дальний угол.

На 71-й минуте случился ещё один важный эпизод: Караваев вывалился один на один на углу вратарской. Максименко вовремя вышел и телом закрыл весь створ ворот. Промедли он на одну секунду — и защитник «Зенита» уже расстреливал бы вратаря.

Что касается гола Ерохина, то здесь вратарю сильно помешал Жиго, закрыв зону, куда тот должен был прыгнуть. Это видно и по эмоциями Александра уже после пропущенного мяча. Если бы защитник не отскочил на линию ворот, у Максименко были бы хорошие шансы выручить и в этом моменте — он правильно реагировал на удар, который у Ерохина, скажем прямо, не совсем получился.

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