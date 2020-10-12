Украина не справляется в элитной группе Лиги Наций. А Россия там нужна?

Лига Наций все-таки очень странный турнир. Или это только у нас к нему такой неоднозначный подход?
Обыгрываем сербов и венгров: «Так это ж как товарищеские матчи, чему тут радоваться?». Теряем очки с турками: «Ну вот уже в официальной игре дома не можем турок обыграть. Кончилась сказка ЧМ. Как мы вообще собрались в Лигу А выходить? И даже если выйдем — что там делать будем?».
Словно забывается, что сборная вчера играла без четырех железных игроков стартового состава – без Джикии, Фернандеса, Головина и Алексея Миранчука. Играла с соперником, который в предыдущем матче немцам «треху» отгрузил.
Нетрудно предположить, что при таком абсолютно противоречивом отношении еще больший диссонанс в болельщицких сердцах грозится вызвать наше выступление в той самой Лиге А, место в которой сборная России может получить уже этой осенью. В одной группе, например, с Францией, Португалией и Хорватией.
Наткнулся на комментарии по этой теме, общий смысл которых сводится примерно к следующему: «Вроде, и хочется в элиту, и круто это, и есть шанс заработать более высокий рейтинг, что может выгодно сказаться на разных жеребьевках, но — страшно. Украина — сейчас крепкая команда, а против грандов откровенно проваливается. 2:13 в матчах против Франции, Испании и Германии. Мы-то чем лучше? У нас ведь тоже статистика встреч с топ-сборными в последние годы – грусть-печаль. Оно нам надо — такое унижение?».
Сразу хочется переспросить — а оно точно будет, это унижение? Вы прям уверены? Тогда может, действительно, не стоит в элитную Лигу выходить? Может, ну ее, такую опасную?
Но как не выходить, если выходится? Отказаться? Слиться?
Или, может, сначала нужно выйти, а уже потом бояться? А как насчет варианта — вообще не бояться? Он в принципе не рассматривается?
Как говорил Наполеон: «Главное ввязаться в драку, а там посмотрим». Проигрывать топ-соперникам — от этого вообще никто не застрахован. И, думается, уж лучше им, чем Коста-Рике с Катаром. Тут главное, чтобы драка в избиение не превратилась. А уж дать эти поражения могут больше, чем иные победы. Берусь утверждать, что не случись у нас в 2017-18 годах тех матчей с Францией (1:3) и Аргентиной (0:1), Бразилией (0:3) и Германией (0:3), и не было бы сейчас такой сборной — четвертьфиналиста ЧМ и участника Евро. Ошибки, выводы, опыт – большое дело. И, справедливости ради, не все в матчах с грандами было так уж плохо – удавались и памятные камбэки 3:3 с бельгийцами и испанцами. А потом исторический плей-офф с теми же испанцами и хорватами на ЧМ…
Я сам всегда готов по случаю и похейтить, и набросить — но сейчас-то чего? Моментами и против шведов, и против турок мы играли так, что соперников и видно не было. И если кто-то забыл — мы по-прежнему на первом месте в своей группе. А до Лиги А еще дожить надо, что в наши коронавирусные времена — само по себе задача. То, что у украинцев там не совсем получается… А к нашей сборной это должно иметь хоть какое-то отношение?
Слова Цезаря: «Великие дела надо совершать не раздумывая, чтобы мысль об опасности не ослабляла отвагу». Грибоедов сформулировал короче: «Горе от ума». Слишком много думаем о том, как все у нас плохо, а будет еще хуже. При первой же осечке начинаем рвать на себе волосы («шеф, все пропало!»), поливать всё и вся нечистотами, и заранее бояться. Зачем? Играть надо.
- 12 октября 2020
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