Фанатов в России держат за #. Может, избавимся от этого убожества?

На матче России с Турцией самым страшным была вовсе не игра нашей сборной во втором тайме. Есть вещь, которая расстраивает даже больше, – сетка за воротами.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И вроде бы ничего нового. Постоянно такие сетки вешают на московских стадионах (да и в других городах). Только вот сейчас это выглядело максимально нелепо. По очевидным причинам на трибуну пустили считаное количество зрителей. Там стюардов едва ли не больше. Утрирую, конечно, но не так сильно.

Части фанатов пришлось смотреть матч одновременно через решётку и сетку. И это проблема далеко не только «ВТБ Арены», но и многих других стадионов РПЛ и ФНЛ. Эти заборы перед первыми рядами заслуживают отдельной статьи. Привет Казани, Туле, Краснодару и остальным.

Фото: instagram.com/demidchenkova

А сейчас поговорим про сетку. Для начала мы обратились к директору по безопасности РПЛ Александру Мейтину.



– Какие плюсы и минусы от сеток на трибунах за воротами?

– Что касается плюсов. Сетка препятствует возможности выброса в игровую зону посторонних предметов. Также при наличии сетки проблематично выбежать в игровую зону и помешать проведению матча. Немаловажно, что сетки являются «щитом» для мячей, летящих в сторону трибун. Минус тоже есть. Сетка незначительно ухудшает просмотр матча. Но все-таки приоритет – это безопасность.



– Вы бы хотели, чтобы количество сеток на матчах РПЛ уменьшалось или увеличивалось?

– Сетки должны устанавливаться там, где они реально нужны для обеспечения безопасности. Это прерогатива администрации стадиона и клуба. На наш взгляд, их целесообразно ставить за воротами.



Мысль Мейтина вполне понятна, но давайте пройдёмся по пунктам.

• Пиротехника •

Есть ощущение, что сетка не помогает вообще. Либо помогает неэффективно. Иногда достаточно натянуть сетку и просунуть ракетницу в один из квадратиков сетки. А помните техническое поражение «Зенита», когда петарда попала в Шунина? Тогда на стадионе в Химках на обеих трибунах за воротами была сетка. Она явно не помогла. Может быть, даже помешала, создав для фаната иллюзию, что можно кинуть – всё равно не долетит.

Фото: кадр из видео

С другой стороны, есть пример «Локомотива», который обходится без сетки на трибунах. Много вспомните брошенных петард, файеров и ракетниц? Ещё стоит учесть, что с 1 января 2021 года вступят поправки в закон по поводу пиротехники. Там есть специальный пункт про спортивные мероприятия на стадионах. Теперь про другие посторонние предметы. Для тех, кто бросает мелочь, сетка является сомнительной преградой. Вот, например, пластиковые бутылки сетка действительно не пропускает. С другой стороны зрителей с бутылками, как правило, и не пускают на стадион.

• Выбегание на поле •

Это частично справедливый аргумент. Сетка в какой-то степени мешает фанатам выбегать на поле. Правда, тут нужно отбросить как минимум ситуации с клетками (в том числе «ВТБ Арена»). Эти 3-4 метровые стены – на порядок более мощная преграда для фанатов. В этом плане бессмысленно оставлять сетку с аргументом «чтоб не выбегали». Там ты и так уже замурован.



Если мы говорим, что сетка способствует безопасности, то нужно отмечать и те проблемы, которые она провоцирует – как раз в плане безопасности. Периодически фанаты лезут на сетку или клетку, а затем падают с них.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Иногда даже не приходится никуда залезать, чтобы сетка провоцировала увечья. При давке опасно всегда, а если есть ещё сетка, то она может усугубить ситуацию.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

• Вид с трибун •

Нужно понимать, что сетка бывает разная – более или менее толстая, но худший вариант – сетка, натянутая неравномерно одним слоем. Вот кадр с недавнего дерби ЦСКА – «Локомотив». Видимость при натянутой сетке изначально хуже, а если ещё появляются накладки, то выглядит совсем печально.

Фото: «Чемпионат»

• Трансляция на ТВ •

Отдельно – про трансляции. Особенно в контексте вечного спора о том, почему наши клубы получают так мало денег за продажу телеправ, и почему у нас картинка не такая сочная, как в АПЛ. При сетке повторы из-за ворот выглядят не так привлекательно. Доводилось слышать, что телевизионщики стараются меньше использовать этот ракурс. Хотя после пенальти повтор из-за ворот – нужная штука.

Фото: кадр из трансляции

Есть ещё менее важные детали. Например, сетка мешает болельщикам кидать шарфы игрокам, а футболистам – отдавать свои майки зрителям. С другой стороны, справедлив и аргумент Мейтина. Мяч действительно может прилететь в лицо девушке или ребёнку. Это редкое явление, но оно случается.

Впрочем, например, организаторы ЧМ-2018 были готовы идти на такой риск. На той же «Открытие Арене» обходились без этой сетки.

Фото: «Чемпионат»

На самом деле сетка была полезной штукой, но скорее в 90-е и начале 00-х. Тогда выбегали постоянно, и стадионы были плохо оборудованы для выявления нарушителей. Сейчас уже оперативно идентифицируют, кто поднял бело-красно-белый флаг, и даже кто оказался на стадионе без маски.

Этих людей вычисляют и наказывают.

На 5 тысяч человек за воротами всегда найдется пара десятков неадекватных ребят. Может, больше – не так важно. Суть в том, что при персональной ответственности от футбола будут отлучены именно те, кто кидают петарды и выбегают. Одни получают баны, другие задумываются, и в результате 5 тысяч не страдают из-за единиц. Сетка за воротами – это убожество, от которого рябит в глазах. От сетки вреда не меньше, чем пользы. Судя по моему общению с фанатами, они вполне готовы к диалогу и можно договориться: «Ок, мы убираем сетки, пока от вашего фанатского сектора не прилетит первый файер». Как раз с центральными трибунами о таком договориться нереально, а объединения болельщиков организованы и имеют свою структуру. Да, можно говорить, что на ЧМ-2018 был другой контингент, но есть пример и «Локомотива», и других команд. Без сеток волне можно жить.



Когда у нас открывали современные стадионы, то руководители нам рассказывали, что на них установлены сотни камер и можно вычислить каждого. Проще всего поднять сетку и делать вид, что от неё много пользы. Возможно, пришло время опустить и наказывать именно тех, кто нарушает порядок. Потому что едва заполненная трибуна болельщиков сборной, которые сидят одновременно и в клетке, и за сеткой – это дикость.



На этом можно было бы закончить статью. Будто проблема только в тех людях, которые проводят турнир, но это не так. К организаторам хватает вопросов, но вопросы точно есть и к фанатам. Болельщикам нужно воспитать в своей среде определённое отношение к метанию файеров, забегам по полю, оскорблениям на расовой почве и остальному. Всем должно быть понятно: кинуть петарду на поле – это не доблесть, а глупость, которая ударит по твоим любимым футболистам, по кошельку твоего клуба, по парням, с которыми ты стоишь на трибуне. А ещё по тебе самому – в виде отлучения от футбола на определённый срок.