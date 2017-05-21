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Болельщик «Спартака» упал с ограждения во время матча с тульским «Арсеналом»

21 мая 2017, воскресенье. 15:38. Футбол

Болельщик «Спартака» упал с заградительной решётки во время матча с тульским «Арсеналом» в 30-м туре российской Премьер-Лиги. Мужчина потерял сознание, к нему подбежали врачи и оказали помощь, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Пострадавший пришёл в себя и отказался от госпитализации. По словам врача, болельщик ничего не сломал, но поцарапался и ударился головой.

Болельщик «Спартака» упал с ограждения во время матча с тульским «Арсеналом»

Болельщик «Спартака» упал с ограждения во время матча с тульским «Арсеналом»

Фото: Полина Куимова/ «Чемпионат»

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак». Идёт первый тайм, счёт — 2:0 в пользу тульской команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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