Болельщик «Спартака» упал с заградительной решётки во время матча с тульским «Арсеналом» в 30-м туре российской Премьер-Лиги. Мужчина потерял сознание, к нему подбежали врачи и оказали помощь, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Пострадавший пришёл в себя и отказался от госпитализации. По словам врача, болельщик ничего не сломал, но поцарапался и ударился головой.
Болельщик «Спартака» упал с ограждения во время матча с тульским «Арсеналом»
Фото: Полина Куимова/ «Чемпионат»
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак». Идёт первый тайм, счёт — 2:0 в пользу тульской команды.