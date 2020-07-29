«По этой статье судили фанатов, разносивших стадионы, а я просто маску снял!»

В понедельник представитель горячей линии болельщиков Олег Семёнов сообщил, что Кировский районный суд Самары запретил фанату на протяжении 18 месяцев посещать стадион за нарушение масочного режима. Семёнов говорил о болельщике «Крыльев» Дмитрии Мартынове. Помимо запрета на посещение стадиона суд обязал фаната выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. Причина, по словам Семёнова, – «нахождение без маски/частичное её снятие при отрицательном анализе на COVID 19». «Чемпионат» поговорил с Мартыновом об этом деле.

– Мартынов с 2003 года болеет за «Крылья», на домашних матчах он заводящий трибуны.



– Дмитрий признаёт, что снимал маску из-за жары в 32 градуса, но не согласен с другими обвинениями.



– После матча для его задержания потребовалось 30 сотрудников ОМОНа.



– Мартынов прошёл отрицательный тест на коронавирус.



Билет на матч с «Краснодаром» Мартынов получил спокойно – клуб выдаёт билеты активным фанатам, а Дмитрий – один из заводящих фанатского сектора. При этом вообще в Самаре, по его словам, штрафов за отсутствие масок в общественных местах было вынесено мало, а в большинстве магазинах и надевать маски никто не просит. Но футбол – совсем другое дело.

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– По ходу матча гнали команду вперёд «законными» методами, без нарушений – всё было как обычно, – рассказывает Дмитрий, – на трибунах было душно, так что некоторые из фанатов приспускали маски на лицо или вообще снимали их. Сначала всё было спокойно, но потом ко мне и ребятам стали подходить стюарды, просить надеть маску.



– А у вас она была приспущена?

– Сначала лежала в кармане, где-то на 16-й минуте я её надел. Дальше я приспускал её на подбородок, но, когда мне делали замечание, сразу надевал её полностью, реагировал адекватно. Так было и на других домашних матчах этого коронавирусного чемпионата. Как заводящий, я даже объявлял всем, по просьбе стюардов, о необходимости держать дистанцию и носить маски. Но на этой игре заводили другие ребята, а я стоял в общей массе людей.



– Что происходило после матча?

– Вышел с трибуны – сразу 30 бойцов ОМОНа вокруг! Но всё было спокойно. С ними был человек в штатском, показал корочку: «Пройдёмте». Причём я был с приятелем, который на игру пришёл с детьми, но «пройти» попросили только меня. Дальше меня отвели в подтрибунное помещение, где надо было дать пояснение женщине-полицейской.

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– Что от вас хотели?

– Мне сказали, что задерживают меня из-за отсутствия маски. Попросили рассказать, что произошло. Я и сказал, что иногда приспускал маску, – на стадионе всё-таки очень душно. Дальше мне показали три фотографии: где я без маски, где стюард делает мне замечание и где я маску надеваю. Я спорить на стал, признался, что на лице она была не всегда, но стюарда я неукоснительно слушал. На что мне сказали: «Окей, нет проблем». Я уже хотел идти домой, но тут начались звонки, новые выяснения обстоятельств… В итоге женщина эта говорит: «Мне сказали писать вам в протоколе статью 20.31 часть 3».



– Серьёзное обвинение?

– Я начал гуглить, что это такое. Так по этой статье судили фанатов, которые разносили стадионы и выбегали на поле. А я просто маску снял! Там прям так и написано: «Грубое нарушение». В итоге меня обязали прийти в полицию на следующий день – якобы своим поведением я «угрожал жизни и здоровью всем вокруг себя». Хотя можно было написать статью 20.6.1 — «нарушение масочного режима». Я ведь маску снимал, вопросов нет. По этой статье на первый раз предупреждение, на второй — штраф в размере тысячи рублей. Но выкрутили всё по-другому.

«Тест показал – коронавируса у меня нет!»

– На следующий день я поехал сдать тест на коронавирус – на всякий случай. Хотя у нас температуру на входе на стадион проверяли. В итоге получил отрицательный результат, пошёл к участковому с мыслью, что это всё изменит.



– Но тест ни на что не повлиял?

– Участковый, Самаркин у него фамилия, сам начал: «Ты хороший парень, конфликт какой-то бредовый». Ситуация простая – как говорит Пивоваров: «Все всё понимают». Но в итоговом протоколе оказались слова не только о том, что я жизни и здоровью окружающих угрожал. Дописали, что я не исполнял требования стюардов. И по мнению полиции всё это – грубые нарушения! Суд хотели назначить на тот же день, но я попросил подождать – хотел привести на заседание свидетелей, пободаться с полицией.

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– Как хотели оспорить вину?

– Во-первых, у меня отрицательный тест. А во-вторых – два свидетеля, это ребята, которые были со мной на стадионе и видели, что требования стюардов я выполнял. Да и на фото с видео это было видно. Я каждый раз, когда мне делали замечания, надевал маску. Да, я снимал её на одном из видео после общения со стюардом, но там было 32 градуса жары! А сам по себе я человек плотный, у меня одышка, а дышать как-то хочется!



– Что было на суде?

– Там было несколько заседаний, но судья сразу начал заваливать, даже свидетелей сначала выслушать не хотел. На мой тест начал отвечать про инкубационный период, а когда я сказал, что «мне надо было подышать» вообще спросил, зачем я пришёл на футбол. Ответ, что я просто его люблю, ему не понравился. В итоге я даже нашёл стюарда, который делал мне замечания – он оказался очень хорошим человеком.



– Не помогло?

– Нет. Этот Мокеев (судья. – Прим. «Чемпионата») вообще тон повысил, когда я упомянул труды академика Павлова о дыхании. Начал до приговора меня обвинять в грубом нарушении закона. Так что всё было понятно ещё до официального решения. В итоге мне назначили штраф в 10 тысяч рублей, а на стадионе запретили появляться целых полтора года.

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«Фанатов выжимают со стадиона, но мой эпизод затронет обычных болельщиков»

– Понимаете, кому перешли дорогу? Обычно за снятую маску таких наказаний не бывает.

– У меня нет версий. Я с 2003 года болею за команду, пробиваю выезда. Были разные периоды отношения с полицией, но при этом у меня нет ни одного штрафа.



Но кулуарные беседы разного рода и с разным уровнем правоохранительных органов имели место быть. В последнее время у нас установились достаточно хорошие отношения с клубом, со службой безопасности «Крыльев». У нас не было никаких препятствий… Так что не думаю, что это идёт от клуба. Да и с полицейскими уже давно проблем нет. Не знаю, кто и за что мне мстит, но кому-то на этом стадионе я не нужен.

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– Будете обжаловать решение?

– Да, на это есть десять дней. Это очередной акт беспредела полиции против фанатов, просто уже серия таких действий со стороны судов и полиции. Ребята, которые за «Спартак» болеют, уже два эпизода ощутили на себе, до этого казанских ребят у нас спорно осудили. Мы это видим сплошь и рядом. Наверное, фанатов выжимают со стадиона. Это в духе современного футбола. Но эпизод со мной может затронуть не только фанатов, но и обычных болельщиков. Если апелляцию не удовлетворят, то осудить за такое смогут и обычного болельщика, любого мужика, который просто привёл на матч сына.



P.S. После матча с «Краснодаром» игрок «Крыльев» Голенков подошёл к фанатскому сектору хозяев, снял майку и пожимал руки болельщикам. КДК оштрафовал его на 100 тыс. рублей, однако реакции властей не последовало.