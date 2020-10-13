Самый главный матч молодёжки в году! Россия — в одном шаге от Евро. LIVE

Всем привет, друзья! Российская молодёжка на пороге едва ли не исторического достижения — попадания в финальную часть чемпионата Европы. Отдельное спасибо стоит сказать команде Сербии, но это уже другая история. Молодёжка не радует нас регулярными выступлениями на Евро (она играла там всего три раза, последний — в 2013 году), но есть ощущение, что команде удастся прервать чёрную серию. Что нужно для попадания на Евро-2021? Ответ очень прост — обыграть на выезде Латвию, которая занимает последнее место в группе (эта победа сейчас нужна, как никогда). На бумаге всё выглядит гладко, но как оно получится на самом деле? Следить за событиями судьбоносной встречи можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь! Начало матча — в 17:00 мск.