Самый главный матч молодёжки в году! Россия — в одном шаге от Евро. LIVE

Всем привет, друзья! Российская молодёжка на пороге едва ли не исторического достижения — попадания в финальную часть чемпионата Европы. Отдельное спасибо стоит сказать команде Сербии, но это уже другая история. Молодёжка не радует нас регулярными выступлениями на Евро (она играла там всего три раза, последний — в 2013 году), но есть ощущение, что команде удастся прервать чёрную серию. Что нужно для попадания на Евро-2021? Ответ очень прост — обыграть на выезде Латвию, которая занимает последнее место в группе (эта победа сейчас нужна, как никогда). На бумаге всё выглядит гладко, но как оно получится на самом деле? Следить за событиями судьбоносной встречи можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь! Начало матча — в 17:00 мск.
- 13 октября 2020
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