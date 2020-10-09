Первые голы Чалова в сезоне! Фёдор забил два за молодёжку

Месяц назад молодёжная сборная России потеряла лидерство в своей отборочной группе по потерянным очкам, уступив на выезде Польше (0:1). Команда Михаила Галактионов усложнила себе задачу попадания на Евро-2021, но ничего катастрофического не произошло. В финальную стадию попадают победители всех девяти групп, а также пять лучших сборных из числа занявших вторые места. Нашим надо было побеждать в оставшихся матчах Эстонию с Латвией и наблюдать за тем, что происходит в других группах. Да и шансы на первое место сохранялись, так как у Польши на финише квалификации более сложный календарь – встречи с Сербией (в гостях), Болгарией (дома) и Латвией (дома).

Состав молодёжной сборной России немного изменился по сравнению с тем, что был в Польше. Свою роль сыграли и травмы футболистов. На этот раз в заявке отсутствовали Николай Рассказов, Наиль Умяров, Александр Ломовицкий и Максим Глушенков. Зато вернулся в основу Фёдор Чалов. В результате на скамейку присел Иван Игнатьев, чья игра в предыдущих матчах заслужила критику.

Разгром за 20 минут. Чалов делает дубль

Чалов и нанёс первый удар сборной России на 2-й минуте – головой после кросса мимо цели. Вообще наша команда начала очень агрессивно, стремясь забить как можно больше аутсайдеру группы. Каждый гол может пригодиться, если потребуется считать разницу мячей.



Вскоре Вячеслав Грулёв, игравший на правом фланге, но постоянно смещавшийся в центр под передачи между линиями или завершение фланговых передач, нанёс удар в перекладину. На 8-й минуте хозяева наконец-то забили. Иван Обляков с Чаловым разыграли простую комбинацию, Грулёв не совсем удачно пробил, а запаниковавший защитник Магнус Виллота срезал мяч в собственные ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер»

Эстонцы не успевали за скоростями сборной России, сделавшей при развитии атак акцент на левый фланг. Даниил Лесовой пугал эстонцев своим дриблингом, а действовавший на позиции флангового защитника Наяир Тикнизян раз за разом подключался вперёд. «Армейцы» Тикнизян, Обляков, Чалов и Константин Кучаев хорошо комбинировали. Второй гол Кучаева создали Лесовой (обводкой) и Обляков (хитрым пасом пяткой).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер»

К середине первого тайма команда Галактионова выигрывала уже с крупным счётом. Судья назначил пенальти за игру рукой, а Чалов с «точки» переиграл Карла Валлнера: голкипер прыгнул вправо – мяч полетел влево от него.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер»

Сборная России владела мячом около 70% времени, нанесла до перерыва 15 ударов (в створ – 8). Матвей Сафонов не имел работы почти до самого перерыва, казалось, его при подсчёте допущенных на трибуны зрителей тоже можно будет учесть, причислив к обладателям бесплатных билетов. Но потом эстонцы заиграли чуть-чуть смелее (4 удара, 1 в створ). Тем не менее снова пропустили на 40-й минуте. Чалов пробил с левой в касание после кросса Тикнизяна. К слову, в нынешнем сезоне РПЛ Фёдор ещё не отличался за ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер»

Уже звучат разговоры, что Чалов — это Базелюк-2. Фёдору пора вернуться с голами Мы его теряем?

Второй тайм – без голов. Игнатьев не забил даже пенальти

После перерыва в молодёжной сборной России дебютировал центральный защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев. Воспитанник «Краснодара» заменил Романа Евгеньева, который, будучи игроком обороны, в очередной раз поучаствовал в одном из голов нашей команды. Татаев стабильно играет в Чехии (семь матчей и один забитый мяч в новом сезоне), так что вызов 22-летнего легионера напрашивался.



Не сказать чтобы перед Татаевым и его новым напарником Павлом Масловым эстонцы ставили какие-то сложные задачи. Однако наши, утолив голод за 45 минут, уже позволяли сопернику больше. Да и сами реже доводили мяч до штрафной Валлнера. Чалов отыграл всего час: сначала на острие был передвинут Грулёв, а потом свежий Игнатьев.

На 76-й минуте судья во второй раз назначил одиннадцатиметровый в ворота сборной Эстонии за игру рукой! Теперь, в довольно спорной ситуации, был наказан Марккус Сеппик из немецкого «Хольштайна». Пенальти взялся исполнять Игнатьев, но форвард «Рубина» снова сплоховал: голкипер гостей отразил его удар в эффектном прыжке.



Во втором тайме наши били меньше: удары – 12:1 (в створ – 6:0). Так и не забили. Хотя в концовке моменты имели и Грулёв, и тот же Игнатьев, а в компенсированное время Виллота едва не сотворил второй автогол.