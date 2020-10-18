Шварцу это вряд ли понравилось. «Динамо» проиграло ЦСКА впервые с апреля 2016-го

ЦСКА выиграл дерби у «Динамо». Красно-синие прервали безвыигрышную серию в матчах с бело-голубыми, длившуюся с апреля 2016-го. Причём особенно ценно то, что «армейцы» забили три гола команде, которая до этого за весь чемпионата пропустила всего пять мячей. У ЦСКА пять побед в последних шести матчах! Хорошее состояние перед стартом в Лиге Европы на следующей неделе.

Главные события матча ЦСКА – «Динамо»:

— Динамовцами второй тур подряд руководил Александр Кульчий. Дебют нового главного тренера Сандро Шварца откладывается. Немец не смог прилететь в Россию к дерби, так как оформление необходимых документов в период пандемии занимает много времени.

— В заявку ЦСКА не попали Марио Фернандес (на карантине) и Хёрдур Магнуссон (дисквалификация) – их заменили восстановившийся от травмы Игорь Дивеев и Виктор Васин. Тренерский штаб «Динамо» включил в запас Романа Нойштедтера, который на днях вернулся в команду, а вот уругвайского новичка Гильермо Варелы в заявке бело-голубых не оказалось.

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— В первом тайме были два непростых для судьи эпизода. Уже на 3-й минуте Фёдор Чалов забил гол, который мог стать первым для него в чемпионате. Нападающий ЦСКА всё сделал здорово: обманул защитника, убрав мяч под себя, и точно пробил в нижний угол. Владислав Безбородов засчитал взятие ворот, однако после просмотра повтора отменил гол. По мнению петербуржца, Константин Кучаев в ходе атаки сфолил на Данииле Фомине. Болельщики «армейцев» наверняка не согласятся с этим решением Безбородова.

— В отсутствие Фернандеса у ЦСКА в схеме 4-2-3-1 на правом фланге обороны вышел Васин. Понятно, что Виктор не может поддерживать наступление так, как Марио, поэтому справа ставка прежде всего делалась на скорость и дриблинг Чидеры Эджуке. Но и в обороне Васину было непросто против более быстрого, резкого Даниила Лесового. Вдобавок напряжение своими подключениями создавал Дмитрий Скопинцев, за которым не всегда вовремя возвращался назад Эджуке. «Динамо» имело несколько подходов с этого фланга.

Так продолжалось до 16-й минуте, пока не случился второй спорный момент. Вячеслав Грулёв в борьбе ударил локтем Вадима Карпова и разбил лицо «армейцу». Безбородов показал жёлтую карточку, хотя другой судья, пожалуй, мог на его месте достать и красную. Карпова пришлось менять. Из-за нехватки защитников в составе ЦСКА на поле вышел Алан Дзагоев. Он занял место в середине поля, Васин отправился в центр обороны, а правым защитником стал Константин Марадишвили.

— В целом дерби смотрелось. Команды старались быстро действовать в переходах, поэтому игра была достаточно зрелищной. Отрезками «Динамо» поддавливало соперника за счёт хорошего движения мяча, выигранных подборов и контрпрессинга. Если бы не брак, динамовцы создали бы больше моментов. Тем не менее быстрые выпады «армейцев», пользовавшихся разрывами в линиях соперника, оказывались острее. В первом тайме ЦСКА заметно превзошёл динамовцев по ударам – 8:2 (в створ – 3:1). Главная опасность, разумеется, исходила от Влашича (35 касаний за 45 минут, три удара). Впрочем, ближе всех к голу был Иван Обляков: блестящий сейв сотворил Антон Шунин – голкипер перевёл мяч в перекладину.

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— Во втором «армейцы» значительно лучше вошли в игру, а динамовцы словно продолжали переваривать информацию, которую донёс до них в перерыве то ли Кульчий, то ли Желько Бувач. На 51-й минуте ЦСКА открыл счёт в результате красивой комбинации с участием Марадишвили, Чалова и Константина Кучаева. Центральные защитники «Динамо» оказались не готовы к движению атакующих игроков, к тонкой передаче в касание в исполнении Чалова.

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— Ещё через три минуты ЦСКА забил второй гол после штрафного, за который Фомин заработал жёлтую карточку. В этом эпизоде красно-синим повезло с удачным отскоком. Тем не менее к защитникам «Динамо» опять есть вопросы: Эджуке свободно получил мяч, а Скопинцев поздно среагировал на нигерийца.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— Сумасшедшее начало второго тайма продолжилось голом «Динамо» на 57-й минуте. Бело-голубых вернул в игру их хорват Никола Моро. Центральные полузащитники ЦСКА явно недоработали, бросив Моро одного у линии штрафной, а молодой легионер послал мяч точно в угол без шансов для Игоря Акинфеева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— Но в целом игра была уже за ЦСКА, и гол Моро не изменил течение матча. В середине второго тайма команда Гончаренко вернула себе преимущество в два мяча. Вновь в результате стандарта – углового. Шунин не сумел выбить мяч, а в обороне «Динамо» возник настоящий хаос. Дивеев получил возможность совершить два касания во вратарской соперника: остановил мяч и отправил его в сетку ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— Окончательно уничтожило интригу в дерби удаление Романа Евгеньева. Зачем напарник Дивеева по центру обороны молодёжной сборной России пошёл в опасный подкат против Бактийора Зайнутдинова, уже имея «горчичник»? Наверное, Евгеньев и сам этого не объяснит. Просто недостаток опыта, игровой зрелости. Безбородову ничего не оставалось, кроме как попросить динамовца покинуть поле. Кульчий произвёл вынужденную замену – так состоялось возвращение Нойштедтера.

ЦСКА перебил «Динамо» во втором тайме – 9:8 (в створ – 7:2). Правда, в концовке, расслабившись, «армейцы» едва не пропустили. Выдавший отличный матч Игорь Акинфеев невероятным сейвом вытащил удар Вячеслава Грулёва.