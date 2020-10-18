Арбитр Федотов: Грулёву по делу показали жёлтую за удар Карпову, удалять не стоило

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Владислава Безбородова, который показал жёлтую карточку нападающему «Динамо» Вячеславу Грулёву, который ударил локтем в лицо защитнику ЦСКА Вадиму Карпову.

«Грулёву по делу показали жёлтую за удар Карпову, удалять его не стоило. Оба игрока смотрели на мяч, боролись за него. Да, выпрыгивал только игрок «Динамо», но это борьба с применением рук – такое наказывается жёлтой карточкой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

Карпов был заменён на 20-й минуте. У футболиста было обильное кровотечение. По предварительной информации, он получил перелом носа. Вадима заменил полузащитник Алан Дзагоев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».