Ещё один футболист сборной России не уехал в Европу. Нойштедтер пошёл по пути Кузяева

Роман Нойштедтер возвращается в «Динамо». В ближайшее время 32-летний универсал прилетит в Москву из Турции, после чего пройдёт медобследование и подпишет контракт до лета 2021 года. Бело-голубые вспомнили о своём бывшем игроке после ухода защитника Тони Шуньича в китайский «Бэйцзин Гоань».

История Нойштедтера напоминает историю другого футболиста сборной России Далера Кузяева. По окончании прошлого сезона русский немец попрощался с «Динамо», два с лишним месяца оставался без тренировочной и игровой практики, а, в конце концов, вернулся в свою бывшую команду. Разве что Нойштедтер в отличие от Кузяева не был так сильно настроен на отъезд в Европу, где прошли лучшие годы его карьеры. Наоборот, ещё в середине июня Роман говорил о желании остаться в московской команде.



Тем не менее летом «Динамо» отказалось от продолжения сотрудничества с кандидатом в сборную России. Главный тренер Кирилл Новиков не рассчитывал на Нойштедтера на позиции опорного полузащитника. Известно, что сам Роман просил использовать его в средней линии, когда подписывал контракт с бело-голубыми, так как не очень любит быть защитником.

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Теперь же «Динамо» возвращает Нойштедтера как замену Шуньичу. То есть в клубе его видят, прежде всего, игроком обороны. Станислав Черчесов будет доволен, поскольку он в сборной России использует Романа в роли центрального защитника. Вообще у каждого тренера свой взгляд на Нойштедтера. Леонид Слуцкий на Евро-2016, как мы помним, ставил русского немца «опорником». Дик Адвокат в «Фенербахче» чаще отправлял Нойштедтера в оборону. Помощник Адвоката в турецкой команде и ранее в «Зените» Кор Пот объяснял, почему их штаб так решил:



«Мы, конечно, знали об универсализме Нойштедтера, – признавался Пот. – Иногда Роман исполнял и роль «опорника». На мой взгляд, для игры полузащитника-разрушителя Нойштедтер всё-таки должен быть более



злым на футбольном поле, действовать пожёстче, чтобы запугать соперника, чаще вступать в борьбу и отбор мяча. Он же интеллигентный игрок, если так можно сказать. Роман – сильный футболист, обладающий массой ценных качеств, в том числе хорошим пасом. И единственный его недостаток в том, что он недостаточно агрессивен на поле».



Нойштедтер, как и Кузяев, мог оказаться в Европе, получив статус свободного агента. Роман собирался вернуться в Турцию, по слухам, вёл переговоры с клубами «Истанбул Башакшехир» и «Газишехир Газиантеп». Но – не сложилось. В Германии, где экс-игрока «Шальке» и мёнхенгладбахской «Боруссии» хорошо знают, тоже, очевидно, не нашлось хороших вариантов ни по уровню клуба, ни по деньгам.

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Удивительно, что ни один российский топ-клуб, кроме «Динамо», не заинтересовался Нойштедтером, несмотря на новый лимит и дефицит центральных защитников с паспортом РФ. У «Зенита», например, нет опытного сменщика для пары Деян Ловрен – Ярослав Ракицкий под Лигу чемпионов. Романа предлагали «Локомотиву», но «железнодорожники» не захотели его подписывать.

Нойштедтер не играл защитника с сезона-2018/2019 в «Фенербахче». Последний год в Турции получился неоднозначным для российского легионера. Команда выступала нестабильно, сам Роман допускал результативные ошибки и во второй части чемпионата выпал из основы. Он сыграл в обороне 30 матчей в турецкой Суперлиге, Кубке страны и Лиге Европы, забил два гола, заработал четыре жёлтых и одну красную карточку.

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