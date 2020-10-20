«Общались по Головину с «Барсой» и «ПСЖ». Агент Артёмов подвёл итоги трансферного окна

Летне-осеннее трансферное окно закрылось. Но вниманию болельщиков доступно далеко не всё, ведь помимо интересных переходов были и сорвавшиеся сделки, переговоры о будущих трансферах и многое другое. Агент Александра Головина Олег Артёмов специально для «Чемпионата» подвёл итоги трансферного окна для российских клубов и поделился инсайдами, о которых раньше вы точно не слышали.

«У Кучаева очень большое будущее. В ближайшее время он может уехать в Европу»

«Многие наши клубы хорошо отработали это трансферное окно, – рассказывает Артёмов, – прежде всего отметил бы ЦСКА и «Ростов». У ростовчан были хорошие трансферы и на вход, и на выход. ЦСКА, считаю, вообще был номером один. Достойных игроков взяли «Зенит» и «Локомотив». Зе Луиш вернулся в Россию, он должен помочь команде. Честно говоря, в своё время немного упустил момент, когда он уходил из «Спартака» в «Порту». Можно было попробовать продать его в «Монако». Им нужен был нападающий, он мог бы усилить их».



Рассказал Артёмов и о наших футболистов, которые вскоре могут покинуть РПЛ:



«Что касается российских футболистов, которые скоро могут уехать в Европу, то их несколько, – говорит агент, – в первую очередь – это Кучаев. У него большое будущее, он очень перспективный игрок с правильным менталитетом, это его сильная сторона. Практически уверен, что у него не было бы проблем с адаптацией к европейской жизни. Вообще, многие молодые сейчас заметно прогрессируют. Это и Антон Миранчук, и Стас Магкеев серьезно прибавил, растет. Тут многое, конечно, будет зависеть от результатов наших клубов в еврокубках, но в целом скоро можно ожидать новых трансферов в Европу».

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«Этим летом мы общались с «Барселоной» и «ПСЖ» по Головину»

Артёмов не только подвёл итоги трансферного окна для российских клубов, но и рассказал о будущем своего клиента – Александра Головина:



«У Саши восстановление идёт по плану, – рассказывает Артёмов, – буквально на днях разговаривал с ним. 18-го октября ему кололи плазму в место травмы. На полное восстановление нужно около трёх недель, если все будет нормально. Сейчас Головин это сложившийся европейский игрок. Что я имею ввиду? Когда он только пришёл в «Монако», он немного не понимал происходящего вокруг. Все-таки это непросто: другая страна, другой язык, другой менталитет. А сейчас это уже на 100% адаптировавший к европейской жизни и футболу человек. Он профессионал. Четко знает и понимает, как распределять время между работой, восстановлением и отдыхом. То есть человек грамотно расставляет приоритеты. Это очень важно.



Если говорить об интересе к нему, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ». Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определенное обсуждение было. Пока Саша в «Монако», но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем все закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера».

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«В «Монако» Климова чуть посадили на лавку, а в «Рубине» Слуцкий хорошо работает с молодыми игроками»

Также летом состав казанского «Рубина» пополнил экс-футболист «Монако» Кирилл Климов:



«Переход Кирилла Климова в «Рубин» произошёл по нескольким причинам, – объясянет агент, – он был в Бельгии в «Серкль Брюгге», но там была тренерская чехарда. Потом пришёл тренер, который не видел его в основе. «Монако» забрал его к себе, где он играл за команды U-19 и U-20. Ему надо играть, а там его немного посадили на лавку, хотя в тренировочном процессе он показывал себя хорошо. Но у тренера было своё видение ситуации. Кирилл 2001-го года рождения. Для футболиста в таком возрасте нет ничего важнее, чем игровая практика. Только через игры можно все приобрести. Я очень высоко оцениваю перспективы Кирилла, но как получится на деле, посмотрим. Он из футбольной семьи, плюс крупных, габаритных нападающих у нас сейчас мало. На них всегда будет спрос. Леонид Слуцкий хорошо работает с молодыми игроками, умеет раскрыть потенциал и подчеркнуть сильные качества. Я разговаривал с Олегом Яровинский, он пообщался со Слуцким, дальше с руководством «Рубина» — все дали добро. В «Монако» согласие на этот трансфер дал Олег Петров. Никаких препятствий со стороны клуба не было, пошли навстречу во всех вопросах».

«В это окно работали над трансфером Дракслера в «Зенит»

Некоторым сделкам сбыться было не суждено: «Для клубов РПЛ прорабатывали несколько любопытных трансферов, – рассказывает Артёмов, – например, с «Динамо» вели переговоры по трансферу игрока чешской «Виктории Плзень» Лукаша Калваха. Он игрок сборной Чехии. Был достаточно длительный переговорный процесс, но в итоге в «Динамо» остановились на Моро.



Очень интересная ситуация была с «Зенитом». К ним из ПСЖ вполне мог приехать игрок сборной Германии Дракслер. Кандидатура всем нравилась. Он был в шорт-листе, однако «Зенит» сделал выбор в пользу Венделла. Это выбор клуба, никаких проблем. Не исключаю, что можем ещё вернуться к этому трансферу в будущем. Дракслер не просто усилил бы «Зенит», но и стал бы украшением всей РПЛ»