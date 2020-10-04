«Зенит» покупает легионера, на которого претендовал ЦСКА. Кто такой Вендел

«Зенит» берёт под Лигу чемпионов центрального полузащитника «Спортинга» Вендела. Как сообщили в Португалии, сумма сделки составит 20 млн евро, а сам 23-летний бразилец подпишет контракт с петербургским клубом на пять лет. В субботу будущий новичок прошёл в Лиссабоне обязательный медосмотр перед трансфером, а в ближайшее время должен прилететь в Россию.

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Как Вендел выступал в Бразилии и почему его сравнили с Модричем

Вендел – уроженец города Дуки-ди-Кашиас штата Рио-де-Жанейро. До переезда в Европу выступал на профессиональном уровне только за знаменитый бразильский клуб «Флуминенсе». Ещё в 17 лет, осенью 2014-го мог перебраться в Европу, однако тренировки с «Бенфикой» не закончились подписанием контракта. Знали бы тогда в лиссабонском клубе, что Вендел станет лидером их соседа и принципиального соперника «Спортинга»! За «Флу» полузащитник сыграл 41 матч в Серии А и Южноамериканском кубке, забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

В январе 2018-го «Спортинг» выкупил Вендела у бразильцев за 7,5 млн евро. До этого полузащитника как минимум в течение полугода пытался подписать ЦСКА. Вот только конкуренция в борьбе за игрока «Флуминенсе» была высокой, так что в какой-то момент генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев признал:

«Вендел был и остается в нашем списке, но когда появляются такие команды, как «ПСЖ», «Манчестер Сити», достаточно сложно конкурировать. Не всё получается так, как хотелось бы».

Впрочем, и топ-клубы не спешили платить за Вендела столько, сколько требовали руководители «Флу». Лучшую цену предложил «Спортинг». Лиссабонские «львы» сразу прописали в контракте полузащитника отступные в размере 60 млн евро. Экс-игрок «Спортинга» бразилец Сезар Пратес, рассказывая португальским журналистам о трансфере, дал Венделу впечатляющую характеристику:

«Это действительно большой талант, – подчеркнул Сезар Пратес. – По стилю он похож на Луку Модрича из «Реала». В Бразилии Вендела считают одним из самых многообещающих игроков нового поколения. Во «Флуминенсе» он выстраивал игру команды: забирал мяч и переводил его на чужую половину поля. Он совершает много ускорений, и это здорово для игрока его амплуа. У Вендела замечательные качества – скорость, удар, техника. Он умеет, и передачи в штрафную делать, и голы забивать. Кроме того, Вендел оказывает большую помощь опорному полузащитнику. Его физические качества позволяют быстро переключаться с атаки на оборону. Он настоящий игрок типа box-to-box».

В 2019 году Вендел играл за олимпийскую сборную Бразилии.

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Каковы сильные стороны и недостатки Вендела

В «Спортинге» Вендел провёл 2,5 года. Сыграл за «львов» 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь голевых передач. В сезоне-2018/2019 завоевал с командой два трофея – Кубок Португалии и Кубок лиги. В финалах обоих турниров лиссабонцы побеждали в серии пенальти «Порту». На сегодняшний день Вендел, по версии Transfermarkt, самый дорогой футболист «Спортинга»: бразильца оценивают в 12 млн евро.

Португальский журналист Жил Нуньеш специально для «Чемпионата» прокомментировал игру Вендела за «Спортинг», рассказав о его футбольных качествах:

«Вендел – отличный игрок, – сказал Жил Нуньеш. – Хотя в первый год пребывания в Европе ему заиграть не удалось. Стабильно выступать за основной состав он начал в сезоне-2018/2019, когда «Спортинг» возглавил Марсель Кейзер. Если говорить о сильных сторонах полузащитника, то Вендел здорово работает с мячом, техничен и имеет хороший дриблинг. Ещё одно сильное качество полузащитника – интенсивность. Он эффективен в течение всех 90 минут.

Недостатки Вендела? Как только бразилец лишается мяча, он испытывает трудности с поиском оптимальной позиции на поле. Вендел очень много бегает без мяча, и складывается впечатление, будто это бесполезно. Если бы он чуть лучше понимал действия одноклубников, бегал бы гораздо меньше. На сегодняшний день Вендел один из лучших игроков португальской лиги. Здорово прогрессирует. Как только научится лучше действовать без мяча, непременно выйдет на новый уровень».

Есть о Венделе и менее приятные для новичка «Зенита» мнения. Так, бывший игрок «Спортинга» Паулу Футре заявил, что бразилец «ни рыба, ни мясо», поскольку ему недостаёт стабильности.

При изучении Вендела по сыгранному в четверг матчу Лиги Европы «Спортинг» – ЛАСК (португальцы проиграли со счётом 1:4 и выбыли из еврокубков) бросаются в глаза некоторые сильные стороны бразильца. Во-первых, у него действительно очень быстрые ноги. Это резкий и подвижный игрок, благодаря которому можно лучше выходить из-под прессинга. Вендел способен и сам протащить мяч вперёд, и обыграться с партнёром – отдаёт пас, после чего не выключается из эпизода, а тут же открывается под ответную передачу. Полузащитник быстро принимает решения, хорошо распоряжается мячом, пусть его и не назовёшь «глубинным плеймейкером».

Пожалуй, Венделу стоит чуть-чуть прибавить в весе и стать эффективнее в отборе мяча. Вообще в отбор он вступает достаточно часто, но с успехом на уровне примерно 50%. По крайней мере, такие цифры выдаёт статистика. По данным InStat, в прошлом сезоне в среднем за 90 минут игры в чемпионате Португалии Вендел совершал 90 технико-тактических действий с 88% успеха. Делал 1,77 отбора, 2,4 перехвата и 7,0 подборов мяча. Вступал в 12 единоборств, выигрывая 54% из них. Допускал минимум брака в передачах – 93% точных пасов. Наносил 1,07 удара по воротам (в створ – 0,29). Совершал 2,8 обводки (за 3,4 попытки).

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Кого Вендел заменит в основе «Зенита» и в роли восьмого легионера

Трансфер Вендела – это, конечно, не покупка готовой звезды. Такие игроки стоят от 30-40 млн евро и выше. Но если бразилец реализует свой потенциал в «Зените», петербургский клуб точно продаст его в будущем за эти деньги. В нынешнее летне-осеннее трансферное окно клубы из топ-5 европейских лиг интересовались полузащитником, однако до вылета из еврокубков «Спортинг» просил за трансфер больше, чем заплатит «Зенит». В частности, сообщалось, что «Монако» отказался отдавать за Вендела 25 млн. Писали об интересе «Наполи» и «Эвертона».

Петербургский клуб, как мы помним, рассматривал более известные на европейском рынке кандидатуры – Родриго Де Пауля, Юлиана Дракслера, Набиля Фекира. Очевидно, что эти полузащитники оказались слишком дорогими, как и Никола Влашич из ЦСКА. Вендел подошёл по соотношению «цена – качество». Слова Паулу Футре, конечно, могут насторожить, вот только невозможно не верить собственным глазам. Вдобавок при Сергее Семаке «Зенит» пока не ошибался в трансферах легионеров. Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Малком, Сердар Азмун: все они усилили чемпионов России.

Бразилец из «Спортинга» – конкурент Магомеду Оздоеву. Скорее всего, он будет играть в паре с Вильмаром Барриосом, если петербургская команда не отойдёт от схемы 4-4-2 в пользу игры с тремя центральными полузащитниками.

Лишним легионером в лимите у «Зенита» окажется Эмилиано Ригони. Как стало известно «Чемпионату», аргентинец близок к переходу в «Сочи». Он либо подпишет полноценный контракт с сочинским клубом, либо уйдёт в аренду до конца сезона.

Представляя новичка сине-бело-голубых нельзя пройти мимо забавной истории. В марте этого года в матче чемпионате Португалии игрок «Авеша» Луис Фернандо случайно стянул трусы с Вендела, борясь за мяч. Случился неловкий (особенно для телевидения) момент – гениталии полузащитника «Спортинга» вылезли наружу. Португальский клуб оригинально использовал этот эпизод в маркетинговых интересах. «Самые устойчивые «боксёры». Мы продаём им в нашем «зелёном» магазине», – сообщил «Спортинг» в соцсетях, рекламируя мужские трусы официальной марки клуба.