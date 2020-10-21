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Ред Булл Зальцбург – Локомотив М, онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов, 21.10.2020

Ред Булл Зальцбург – Локомотив М
«Чемпионат»
«Локомотив» возвращается в Лигу чемпионов! Очки будут? LIVE
Трансляция из Австрии — тут.
Футбол / Лига чемпионов 0

Привет, друзья! Лига чемпионов набирает обороты, и сегодня ещё в восьми городах Европы прозвучит величественная аранжировка гимна Генделя, благодаря Тони Бриттену знакомая каждому любителю футбола и приводящая в трепет миллионы людей вне зависимости от возраста и стажа боления. Футбольную Россию в большей степени интересует матч на родине другого гениального композитора — Моцарта. Именно в Зальцбурге открывает очередной евросезон московский «Локомотив», а мы все вместе дружно за этим последим. Хочется верить, что его старт принесёт стране больше положительных эмоций, чем вторничная премьера «Зенита». Игра на «Ред Булл Арене» начнётся в 19:55 мск, а мы будем «разогреваться» уже с 18:30. Присоединяйтесь!

Зе Луиш остался в запасе
Live Олег Лысенко

Если вы все еще не в курсе, что это за «Ред Булл» такой, еще есть время восполнить пробел. Коллега Куимова всё тут подробно расписала.

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19:26 Олег Лысенко

Неплохо бы прокрутить эти моменты нынешнему поколению железнодорожников в раздевалке. Для поднятия, так сказать, боевого духа. Какая была Команда, какие Игроки!..

19:25 Олег Лысенко

А вот расстановка хозяев. Не очень много знакомых фамилий, правда? Но это ни о чем не говорит. Доказано «Зенитом» намедни.

19:18 Олег Лысенко

Зе Луиш остался в запасе

Итак, первая основа «Локо» Николича в ЛЧ выглядит так. Без сюрпризов. Зе Луишу, очевидно, надо время, чтобы осмотреться.

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