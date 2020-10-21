«Локомотив» возвращается в Лигу чемпионов! Очки будут? LIVE

Привет, друзья! Лига чемпионов набирает обороты, и сегодня ещё в восьми городах Европы прозвучит величественная аранжировка гимна Генделя, благодаря Тони Бриттену знакомая каждому любителю футбола и приводящая в трепет миллионы людей вне зависимости от возраста и стажа боления. Футбольную Россию в большей степени интересует матч на родине другого гениального композитора — Моцарта. Именно в Зальцбурге открывает очередной евросезон московский «Локомотив», а мы все вместе дружно за этим последим. Хочется верить, что его старт принесёт стране больше положительных эмоций, чем вторничная премьера «Зенита». Игра на «Ред Булл Арене» начнётся в 19:55 мск, а мы будем «разогреваться» уже с 18:30. Присоединяйтесь!