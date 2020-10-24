«Спартак» – одни эмоции. Тедеско показывает кулаки, фанаты тянутся к команде

«Спартак» на первом месте и на три очка опережает «Зенит». Тедеско говорит, что результаты конкурентов не важны, что на таблицу надо смотреть не в декабре, январе или победоносном октябре, а в мае, но танцы тренера и его подпрыгивающих игроков показывают, что именно важно для «Спартака». Команда обходит стадион «Краснодара» и аплодируют секторам, а Доменико – мастер разнообразных поз в приседе – распрямляется, руками заводит болельщиков и показывает кулачок каждому, кого встретил глазами.

Настоящий forza, forza, davai!

Роман Зобнин (слева на заднем плане), Эсекьель Понсе и Виктор Мозес сразу после дебютного мяча нигерийца за «Спартак» Фото: Александр Ступников, «Спартак»

«Первый тайм – топ. Второй тайм – не топ», – на русском рванёт Доменико после игры, и только потом тренер подробно расскажет о самопожертвовании Бакаева (после перерыва на матчи сборных прибавил на тренировках и скоро заискрит на поле) и графике Мозеса (не летал в Красноярск, чтобы индивидуально потренироваться в Москве).

Обратите внимание, с чего начал Доменико – с резкой и короткой эмоции. «Спартак» не только в первом тайме, но и сам по себе – топ. Подтверждают болельщики «Спартака», которые не просто видели, как «Спартак» опережает «Краснодар» в ударах и отборах, выбирая комбинацию через три-четыре паса вместо заброса на Понсе; не просто ревели, что здесь сто процентов мяса, а тянулись руками к команде так нацеленно, что стюарды отодвигали их с первых рядов.

Вытянутые руки = крики «молодцы» = высшая и самая искренняя похвала от болельщиков в нашей стране. Запомним же день, когда «Спартак» на первом месте, когда новости вокруг клуба – именно новости, а не скандалы, когда новичок команды Мозес первым попадает под победные объятия Тедеско, а от игроков на трибуны летят не футболки (действительно не летели), а брызги из бутылки воды.

Танцующее и весёлое настроение отличает «Спартак» от других команд. Возможно, мы так близко видим не всех, но именно красно-белые соцсети показывают улыбки Кокорина после общения с детьми (при нуле голов с игры), испанские крики счастливого Ларссона в камеру и forza, forza, davai от Тедеско перед выходом игроков на поле.

Доменико Тедеско Фото: Александр Ступников, «Спартак»

Ещё мы видим, как Крал накручивает трёх зенитовцев и отдает голевую на Понсе, вытаскивает из раздевалки кудрявую голову и добавляет, что Максименко – лучший в команде. Как команда обнимает Соболева, который только что потерял маму, как Зобнин готов занять любую позицию (даже водителя автобуса) и до самой покупки Мозеса играет правого защитника.

Завтра может случиться всё что угодно – от закрытия «Открытие Арены» до речи Федуна про снятие с чемпионата. Но пока «Спартак» первый. Понсе после 1+1 в Краснодаре абсолютно счастливо, как велопрогулка по свободным от машин улицам Краснодара, катится на коленях за Мозесом, а Тедеско говорит: «Поражение в любом случае произойдет, но надеюсь, не скоро. Выигрываем и проигрываем мы вместе».

«Спартак» после победы в Краснодаре Фото: Александр Ступников, «Спартак»

На «Спартак» можно больше не надеяться. В улыбчивую и забивную команду пора поверить.