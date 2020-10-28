Лига чемпионов. «Зениту» и «Краснодару» нечего ловить в матчах с топ-клубами? LIVE

Всем привет, друзья! Накануне «Локомотив» порадовал российских любителей футбола неплохим содержанием игры с «Баварией». Да, москвичи не сумели зацепить очки в противостоянии с лучшим клубом Европы, но при этом удивили многих.

Сегодня свой путь в Лиге чемпионов продолжат «Краснодар» и «Зенит», а соперники у них весьма грозные. Чёрно-зелёные встретятся с «Челси» (начало — в 20:55 мск), который потратил внушительные деньги на укрепление состава. Как закончится первый домашний матч «Краснодара» в основном раунде турнира?

А в 23:00 «Зенит» начнёт матч на выезде с дортмундской «Боруссией» и постарается прервать свою неприятную серию. Обе команды проиграли стартовые матчи, поэтому ставки очень высоки.

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