Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Краснодар — Челси, Боруссия — Зенит, онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов, 28.10.2020

«Краснодар» — «Челси». LIVE
Кирилл Закатченко
Лига чемпионов. «Зениту» и «Краснодару» нечего ловить в матчах с топ-клубами? LIVE
Все подробности матчей — здесь.
Футбол / Лига чемпионов 0

Всем привет, друзья! Накануне «Локомотив» порадовал российских любителей футбола неплохим содержанием игры с «Баварией». Да, москвичи не сумели зацепить очки в противостоянии с лучшим клубом Европы, но при этом удивили многих.

Сегодня свой путь в Лиге чемпионов продолжат «Краснодар» и «Зенит», а соперники у них весьма грозные. Чёрно-зелёные встретятся с «Челси» (начало — в 20:55 мск), который потратил внушительные деньги на укрепление состава. Как закончится первый домашний матч «Краснодара» в основном раунде турнира?
А в 23:00 «Зенит» начнёт матч на выезде с дортмундской «Боруссией» и постарается прервать свою неприятную серию. Обе команды проиграли стартовые матчи, поэтому ставки очень высоки.

Следить за всеми событиями матчей можно с помощью нашей онлайн-трансляции.

«Краснодар» — «Челси». Составы команд на матч 2-го тура Лиги чемпионов
Live Кирилл Закатченко

До начала матча в Краснодаре чуть больше часа. Самое время ознакомиться с нашим материалом об амбициозных владельцах клубов.

Галицкий и Абрамович. Два российских бизнесмена с разным подходом к делу столкнутся в ЛЧ
В 2014 году Галицкий уже обходил Абрамовича в рейтинге Forbes. Теперь то же самое можно сделать в Лиге чемпионов.
19:45 Кирилл Закатченко

«Краснодар» — «Челси». Составы команд на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Кристоффер Олссон и Маркус Берг всё-таки попали в стартовый состав, хотя ходили слухи, что они могут пропустить встречу с лондонцами.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Рамирес, Чернов, Смольников, Газинский, Олссон, Уткин, Вильена, Берг.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл, Аспиликуэта, Ковачич, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Хаверц, Зиеш, Вернер.

Обсудить
19:40 Кирилл Закатченко

Начинаем наш лайв со стартового состава «Челси». Дорогостоящие новички — Бен Чилуэлл, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тимо Вернер — в основе.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар •••
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020