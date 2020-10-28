Лига чемпионов. «Зениту» и «Краснодару» нечего ловить в матчах с топ-клубами? LIVE

Всем привет, друзья! Накануне «Локомотив» порадовал российских любителей футбола неплохим содержанием игры с «Баварией». Да, москвичи не сумели зацепить очки в противостоянии с лучшим клубом Европы, но при этом удивили многих.
Сегодня свой путь в Лиге чемпионов продолжат «Краснодар» и «Зенит», а соперники у них весьма грозные. Чёрно-зелёные встретятся с «Челси» (начало — в 20:55 мск), который потратил внушительные деньги на укрепление состава. Как закончится первый домашний матч «Краснодара» в основном раунде турнира?
А в 23:00 «Зенит» начнёт матч на выезде с дортмундской «Боруссией» и постарается прервать свою неприятную серию. Обе команды проиграли стартовые матчи, поэтому ставки очень высоки.
Следить за всеми событиями матчей можно с помощью нашей онлайн-трансляции.
До начала матча в Краснодаре чуть больше часа. Самое время ознакомиться с нашим материалом об амбициозных владельцах клубов.
«Краснодар» — «Челси». Составы команд на матч 2-го тура Лиги чемпионов
Кристоффер Олссон и Маркус Берг всё-таки попали в стартовый состав, хотя ходили слухи, что они могут пропустить встречу с лондонцами.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Рамирес, Чернов, Смольников, Газинский, Олссон, Уткин, Вильена, Берг.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл, Аспиликуэта, Ковачич, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Хаверц, Зиеш, Вернер.
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