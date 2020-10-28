Галицкий и Абрамович. Два российских олигарха с разным подходом к делу столкнутся в ЛЧ

В 2014 году Галицкий уже обходил Абрамовича в рейтинге Forbes. Теперь то же самое можно сделать в Лиге чемпионов.

Понятно, что шансы «Краснодара» в противостоянии с «Челси» выглядят призрачно, особенно с учётом колоссальных кадровых проблем команды Мусаева. Однако интересен сам факт того, что Галицкий и Абрамович всё-таки дошли до очной встречи в еврокубках.

Оба начинали трудовую карьеру в 1980-е обычными рабочими после службы в армии — Абрамович был механиком треста «Мосспецмонтаж», а Галицкий подрабатывал на стройках грузчиком. Практически одновременно сделали первые шаги в сторону бизнеса — Абрамович приобрёл кооператив «Уют» (там делали игрушки из полимерных материалов), а Галицкий написал аналитическую статью для журнала «Финансы и кредит», получив после этого работу в одном из коммерческих банков Краснодара.

С развалом СССР Абрамович стремительно сосредоточил свои интересы на нефтяном комплексе, который сулил немалые доходы на фоне всеобщей приватизации. В 1995 году в рамках залоговых аукционов (правительство получало кредит от коммерческих банков, оставляя в залог пакеты акций госпредприятий) государственный сектор ТЭК окончательно перешёл в частные руки — при поддержке Бориса Березовского тогда же была создана компания «Сибнефть».

Борис Березовский и Роман Абрамович Фото: РИА Новости

В 2001 году Абрамович стал владельцем контрольного пакета акций компании, которая в условиях постоянно растущих цен на нефть постоянно наращивала темпы нефтедобычи. Этот агрессивный стиль из разряда «всё и сразу» Абрамович перенёс в футбол, купив в 2003 году футбольный клуб «Челси», куда сразу же потекли российские миллионы.

«Абрамович знает, что он неприкасаем – только если не разозлит Путина» Что писали в Англии, когда российский олигарх только купил «Челси».

Галицкий, пока олигархи считали дивиденды от раздела государственной промышленности, завязал с банковским делом и занялся дистрибьюцией. В 1998 году он открыл первый в Краснодаре магазин формата Cash&Carry — именно из этого и выросла сеть дискаунт-магазинов (или, как называл их сам Галицкий, «магазинов у дома по низкой цене»), которая в нулевые стала крупнейшей розничной сетью в России. Вы прекрасно знаете название этой сети — «Магнит».

С привлечением солидного потока инвестиций личный капитал Галицкого позволил ему реализовать давнее желание — создать футбольный клуб с нуля. Так в 2008 году и появился «Краснодар». Абрамович к этому времени превратил «Челси» из обычной крепкой английской команды в настоящий топ-клуб (как раз в 2008-м «Челси» впервые при Абрамовиче дошел до финала Лиги чемпионов). Эпоха Жозе Моуринью, два титула АПЛ подряд, дорогущие трансферы — всё это свежо в памяти.

При этом Абрамович никогда не вмешивался в непосредственно футбольный процесс (что сильно отличает его от Галицкого). Об этом говорили как минимум три специалиста. Вот прямая речь Жозе Моуринью:

«Уверяю вас, в течение всего времени, что я работал в «Челси», владелец клуба Роман Абрамович никогда не пытался вмешиваться в мою тренерскую работу. Это касается и тренировок, и выбора состава и игроков, которых мы хотим купить. Он никогда ничего подобного не делал».

Клаудио Раньери перед уходом в 2004 году говорил: «Абрамович — идеальный президент, потому что он не вмешивается в мою работу, к тому же он обладает финансами, позволяющими построить отличную команду». Ну и Авраам Грант подтвердил этот тезис: «Я не могу говорить за всех, однако при мне Роман Аркадьевич никогда не вмешивался в работу главного тренера «Челси». Любые решения всегда принимал наставник, и именно за это Абрамович уважал тренеров».

Приходил желаемый тренер, Абрамович щедро отгружал необходимую сумму на нужных игроков, а при первых же неудачах сразу расставался с коучем, запуская механизм по новой. Исключением стал только Антонио Конте, для которого Абрамович действительно зажал деньги на второй сезон. Но тогда и времена настали такие, что олигарху чуть ли не впервые пришлось считать, что и куда тратить.

Редко Абрамович лоббировал и приглашение в клуб отдельных игроков — разве что Смертина и Шевченко так занесло в «Челси». Первый играл редко, а второй до сих пор входит во все рейтинги самых неудачных трансферов клуба в истории. В целом концепция управления Абрамовича клубом заключается в том, чтобы дать «профессионалам поработать». Хотят денег — пожалуйста (только наглеть не рекомендуется). Не получилось поработать — значит получится у других.

Фото: VI Images via Getty Images

Взлом системы наметился только после получения трансферного бана — тогда Абрамович впервые поверил в долгосрочную стратегию и пригласил Фрэнка Лэмпарда. Сразу футбольный мир увидел в деле клубную молодёжь — дело совсем небывалое для традиционного «Челси». Но уже в этом году Абрамович отгрузил 250 млн фунтов на трансферы Вернера, Зиеша, Хаверца, Чилуэлла, Сарра и Менди. Вернулся к привычному формату. Однако это уже тема для отдельного материала — в целом чисто нефтяной формат «всё и сразу» Абрамович всегда применял и по отношению к своему футбольному детищу.

В этом плане можно провести параллель ещё с одним российским олигархом — Сулейманом Керимовым. В своём «Анжи» он на схожих принципах планировал сделать суперклуб. Никаких долгосрочных стратегий, только топовые игроки за бешеные деньги и моментальный результат. Закидать РПЛ монетами не получилось — в 2013 году пузырь лопнул, Керимов свернул проект, а пару лет назад «Анжи» окончательно отправился на дно, доедая бутерброды с майонезом.

При всей неоднозначности пути «Краснодара» в Премьер-Лигу (клуб пользовался многочисленным «сливом» других команд), Галицкий сразу же наметил определённую стратегию и принципы. И лично принимал участие в строительстве команды (а в 2013 году даже комментировал товарняк «Краснодара-2» с молодёжной сборной Узбекистана — вообще уникальная ситуация). Известна история, например, когда Галицкий случайно увидел матч «Лануса» с участием Маурисио Перейры — вскоре полузащитник оказался в «Краснодаре», где стал одним из лучших хавбеков-созидателей РПЛ.

Самые богатые футбольные олигархи списка «Форбс» и их деньги: Федун, Абрамович, Галицкий Но больше всё равно не у них, а у главы попечительского совета РФС.

Галицкого точно нельзя назвать «созерцающим» владельцем. Игорь Шалимов, например, рассказывал в одном из интервью:

«Возьмём ситуацию, когда соперник подаёт угловой. Галицкий считает, что нужно оставлять троих впереди. Так ты уводишь соперников из штрафной – вратарю проще играть. А ещё, на взгляд Галицкого, свои угловые нужно разыгрывать, а не подавать. Смысл в том, что при розыгрыше соперники теряют своих футболистов в штрафной. Галицкий был против прямых подач. Сколько я был в «Краснодаре», столько об этом говорилось».

Трудно представить Абрамовича, который условному Антонио Конте рассказывал бы, как нужно разыгрывать стандарты. Или обсуждал бы с Петром Чехом, как отбивать пенальти, — именно это делал Галицкий с Андреем Синицыным:

«Что касается случая, когда Галицкий 30 минут общался с нами по поводу того, нужно ли при пенальти реагировать или падать заранее, то это было перед матчем с «Ростовом». Мы должны были просматривать соперника, и все начали подтягиваться в зал. Сергей Николаевич уже сидел там. Мы пришли, и как-то речь зашла об этом. Мы стали приводить какие-то аргументы. Сергей Николаевич – статистические выкладки, расчёты и ещё что-то, а я просто из практики понимаю, что если человек бьёт нормально, то среагировать не успеешь».

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И много таких историй. Тысячи их. Факт того, что Галицкий имеет в «Краснодаре» огромное влияние на формирование состава и на тренерские методы (в частности, в академии «Краснодара»), неоспорим. Это вызывает полярные оценки — от резкого негатива до восхищения.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Краснодар» никогда не выкидывал бешеные деньги на покупку игроков (самый дорогой новичок в истории клуба — Реми Кабелла, который год назад перешел из «Сент-Этьена» за 12 млн евро), большую часть средств Галицкий вложил в молодёжную академию и строительство стадиона. По молодёжи вообще отдельный пункт — тому же Абрамовичу всегда была безразлична судьба воспитанников клуба («Челси» долгие годы работал просто на экспорт талантливой молодёжи), а Галицкий открытым текстом говорил в декабре 2012 года: «Моя мечта – чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». В том, что это будет, я не сомневаюсь».

Тема с воспитанниками, конечно, спустя годы обросла шутками — но тот же Матвей Сафонов заполучил место в основе именно благодаря протекции Галицкого. Вопрос по воспитанникам «Краснодара» очень дискуссионный (особенно на фоне того, что Комличенко и Фомин, например, бегают в «Динамо», хотя могли бы в «Краснодаре»), однако в любом случае идея для российского футбола интересная.

Плюс Галицкий давно сформулировал своё видение футбола, который он хотел бы видеть в исполнении «Краснодара» — в 2014 году была такая вот фраза: «Стиль, а не результат – вот что главное. «Краснодар» всегда будет играть в открытый футбол, таково моё требование». Для Абрамовича же в приоритете всегда результат. За годы его правления «Челси» прошёл через кучу игровых концепций — «метод ожидания ошибок» от Моуринью, гибридный подход Анчелотти, автоматизм и 3-5-2 / 3-4-3 от Конте, даже в «саррибол» Абрамович поверил ровно на один сезон. Тут очень сложно найти какую-то единую концепцию. Как только тренер перестаёт давать результат, его сразу же убирают.

Галицкий же во многих случаях проявлял терпение и убирал тренеров, когда на «Краснодар» уже откровенно жалко было смотреть (так было с Кононовым и Шалимовым).

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Интересно, что Галицкий в 2012 году активно ругал «Челси» за «автобусную» тактику Ди Маттео и в эфире программы «90 минут плюс» жёстко проехался по синим:

«Мы пришли смотреть не на «автобус». Оставьте эти разговоры тренерам, которые приходят к вам в студию рассказать, какой был великолепный тактический матч. И вот они там в 10 человек стояли сзади и отбивались. Притом что бюджет у команды такой же, как у соперника. Это неправильно. Я не хотел бы зацикливаться на «Челси». Я просто говорю, что вы запомните, что Ди Маттео выиграл Лигу чемпионов, а я видел, как это было».

Теперь до основной сетки турнира добрался и «Краснодар». Который, скорее всего, и против «Челси» выйдет играть в открытый футбол — так видит свою реальность Галицкий. Кстати, подогревает интерес к теме еврокубкового противостояния олигархов вот эта цитата из интервью Галицкого журналу Forbes из 2007 года:

«Мы специфически устроенная страна. Есть горстка предпринимателей, которые испортили саму репутацию бизнеса. Это бандиты или «договорщики», у которых была возможность договариваться с властью и пилить советские активы. Теперь народ в бизнесменах видит воров, негодяев, подонков. Что меня, человека, который работает семь дней в неделю, оскорбляет».

Сафонов уже круче Кепы и Менди. И сегодня может доказать это себе, Чеху, Абрамовичу, всем «Краснодар» — «Челси» — в истории «быков» ещё не было матча с такой громкой вывеской.

Романтик-дистрибьютор Галицкий против тяжеловесного промышленного олигарха Абрамовича — первая серия этого противостояния ожидается уже сегодня вечером.