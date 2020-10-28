«Краснодар» — «Челси» — в истории «быков» ещё не было матча с такой громкой вывеской.

Сафонов уже круче Кепы и Менди. И сегодня может доказать это себе, Чеху, Абрамовичу, всем

А начиналось всё для «Краснодара» в еврокубках летом 2014-го на скромном таллинском стадионе со звучным названием «Лиллекюла» — с матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Калева». Играли в том матче Артур Енджейчик и Одил Ахмедов, Виталий Калешин и Владимир Быстров, Алексей Померко и Жоаозиньо. Забивали за «Краснодар» Юрий Газинский и Ари, которые и сейчас в составе (русский бразилец, правда, никак не вернётся на поле после травмы). А главным тренером был Олег Кононов. «Быки» разгромили эстонцев сначала в гостях (4:0), а потом и дома (5:0). Причём дома играли ещё на старом стадионе «Кубань».

Шесть лет от квалификации Лиги Европы до группы Лиги чемпионов. От «Кубани» до собственной красавицы-арены. От «Калева» до «Челси». Сегодня «быки» впишут новую страницу в свою почти сказочную историю — проведут первый домашний матч в групповом раунде ЛЧ. Более того, при всём уважении к «Валенсии» и «Севилье», «Байеру», «Порту» и дортмундской «Боруссии», «Краснодар» ждёт первый безо всяких оговорок топ-соперник и уж точно самая громкая вывеска в клубной истории.

Первый матч «Краснодар» сыграл с Красным Сулином. А теперь может с «Баварией» или «Барсой» 12 лет как целая жизнь.

Про футбольную дуэль Галицкого и Абрамовича (состояния олигархов – 4 и 12 млрд долларов соответственно) сегодня напишут все. Я же хочу сделать непопулярный прогноз — у «Краснодара» есть все шансы даже на победу. Даже с такими серьёзными кадровыми проблемами, как сейчас. Даже после 1:3 от «Спартака».

Если сыграют грамотно (не слепо побегут в атаку воодушёвленные фактом дебюта на родном стадионе и ничьей с «Ренном»), если Сафонов снова поймает кураж, если судейство не подведёт, если удача будет улыбаться широко и открыто… Согласен, слишком много «если», но в таких матчах, чтобы они сложились в твою пользу, по-другому и не бывает. Вчерашний матч «Локомотива» с «Баварией» тому пример.

А с «Челси», кажется, именно сейчас можно закуситься. «Челси» сейчас — это привычно богато, но ещё сыро. Ищущие себя новички - Вернер, Хаверц, Чилвелл, Зиеш, Тьяго Силва и сенегальский вратарь Менди, проблемы то с обороной (3 мяча от «Вест Бромвича», 3 – от «Саутгемптона»), то с атакой (две последние игры без голов)…

А как нужно сражаться с грандами АПЛ, когда они находятся не в лучшем состоянии, три года назад всем показал «Ростов», проигравший «МЮ» только на «Олд Траффорд» и только 0:1 (а в первом домашнем матче была ничья — 1:1).

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Важно, в каком составе сам «Краснодар» выйдет на поле. В Ренне 8 человек основы не играли. ВОСЕМЬ. Плюс не было Мусаева. Это уже ни в какие ворота. Хотя в ворота французов и при таком недокомплекте чудо-бомба от Рамиреса залетела. А «Шахтёр» и при 10 потерях с «Реалом» справился.

Особенно жаль Кабеллу. У самой дорогой покупки в истории клуба до боли обидно не складывается роман с Лигой чемпионов. В прошлом году француз тяжело сломался в Греции, в этом — своим голом вывел «Краснодар» в групповой раунд, но тут же сдал положительный тест на коронавирус.

В том числе поэтому (за себя и за того парня) от других самых-самых сегодня хочется большего — от самого опытного Берга и самого дорогого (после Кабеллы) Вильены. Да и самому юному Шапи хорошо бы напомнить Европе, как она восхищалась его голами «Байеру», «Валенсии» и «Порту».

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Очень многое будет зависеть от центра обороны. Ну и от Сафонова, разумеется.

Если сравнивать команды по линиям, то везде превосходство «Челси» неоспоримо. Кроме вратарской позиции. Вот нет ощущения, что голкиперы «Челси» Кепа и Менди, за которых клуб с разницей в два года отвалил такие деньжищи (80 млн — за испанца, 24 млн – за сенегальца), сейчас сильнее нашего Матвея.

В Ренне 21-летний Сафонов не дал забить хвалёному Камавинга (и вообще кому бы то ни было из звёзд соперника с игры). Сегодня его ждёт проверка немецкими вундеркиндами — Вернером и Хаверцем. Против последнего Матвей уже играл. В феврале 2019-го в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 19-летний полузащитник провёл на поле родной «Бай Арены» 66 минут и не забил. «Краснодар» тогда сыграл вничью 1:1 и за счёт гола-красавца Сулейманова прошёл дальше.

После «Ренна» я написал, что Сафонов способен повторить путь Чеха. Блеснув в своё время в составе «Спарты», Чех перешёл в этот французский клуб, а уже оттуда — в «Челси». В случае с Сафоновым условный «Ренн» как перевалочный пункт может и не понадобиться. Маршрут Краснодар — Лондон ему по силам проложить напрямую.

Но для этого сегодня нужно выдать ещё один матч жизни. По иронии судьбы сам Чех будет наблюдать за этой игрой как третий вратарь «Челси». 38-летний Петр, который в прошлом году завершил карьеру игрока и сейчас работает техническим советником синих, неделю назад был заявлен на сезон АПЛ с формулировкой «на случай возникновения чрезвычайной ситуации». В Краснодаре легенда сыграть не сможет, но воочию оценит игру Сафонова. Своего будущего сменщика на «Стэмфорд Бридж»?