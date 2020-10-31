Как Джеймс Бонд отказался переходить в «Манчестер Юнайтед». Реальная история Шона Коннери

Первый исполнитель роли Джеймса Бонда Шон Коннери скончался сегодня в возрасте 90 лет. Оказывается, в детстве знаменитый актёр обожал футбол, а позже даже играл за шотландские полупрофессиональные клубы. Рассказываем, как Коннери любил футбол, и почему так и не сыграл за один из лучших клубов Европы.

Мог оказаться в «МЮ», но выбрал карьеру в кино

Коннери с детства любил футбол и мечтал стать футболистом. Он рос в нищете, поэтому с 12 лет ему приходилось подрабатывать молочником. Уже через год мальчик и вовсе перестал ходить в школу, став больше помогать отцу на заводе. Параллельно с работой Шон продолжал играть в футбол за молодёжные шотландские команды.

Летом 1952 года главный тренер «Манчестер Юнайтед» Мэтт Басби пригласил Коннери на «Олд Траффорд». «МЮ» тогда были действующими чемпионами Англии, а 23-летний Шон уже играл в кино и театральных постановках, получая неплохие деньги для начинающего актёра. Он совмещал работу с футболом, играя за молодёжную команду «Бонниригг Роуз».

Фото: facebook.com/Bonnyriggrose81

В одном из товарищеских матчей молодёжного первенства Коннери сыграл на левом фланге, сделав две голевые передачи. Басби, который пришёл посмотреть на молодых футболистов, так впечатлила его игра, что после матча он предложил молодому Шону подписать контракт с «красными дьяволами» с зарплатой в 25 фунтов в неделю.

Шотландец долго не мог определиться с выбором, но позже всё же отказал Басби, понимая, что в футбол он сможет играть максимум до 30 лет.

«Мне очень хотелось принять предложение, потому что я обожал футбол. Но я понимал, что на высоком уровне можно играть только до 30. Мне было 23, поэтому времени для профессиональной карьеры оставалось не так много. И я решил стать актером. Это оказалось одним из моих самых умных решений», — сказал Коннери.

Спустя два года актёр начал регулярно сниматься в кино, а в 1958 году впервые получил одну из главных ролей в фильме «Другое время, другое место». В том же году большая часть команды Мэтта Басби погибла в авиакатастрофе под Мюнхеном. Спустя четыре года после трагедии Коннери дебютировал в роли Джеймса Бонда в первом фильме «Доктор Ноу».

С детства болел за «Селтик», но позже перешёл на сторону «Рейнджерс»

Несмотря на выбор в пользу кино, любовь Шона к футболу не угасла. Он продолжал играть в него на съёмочной площадке со своей группой, снимаясь в фильме 1969 года «Красная палатка».

Сам актёр активно поддерживал «Селтик», за который, по его словам, болел с детства.

«Футбол всегда был моей страстью, я с детства болею за «Селтик», как и мой отец», — рассказывал Коннери в одном из своих интервью.

Однако позже появились слухи, что Шон променял «Селтик» на «Рейнджерс», который считается непримиримым соперником «кельтов» в Шотландии. В 2006 году известный актёр был даже замечен на матче «рейнджеров» вместе с председателем правления Дэвидом Мюрреем и неисполнительным директором клуба Джоном Макклелландом.

Годом ранее, 25 ноября 2005 года, Коннери посетил товарищеский матч между «Барселоной» и командой мира. Перед началом игры каталонцы вручили известному актёру памятную футболку с его фамилией, а сам Шон произвёл первый удар по мячу.

Шон Коннери Фото: Luis Bagu/Getty Images

Не обошлось и без фотографии с Роналдиньо, который по опросу журнала France Football стал лучшим футболистом Европы 2005 года.

Шон Коннери и Роналдинью Фото: Luis Bagu/Getty Images

Помимо футбола, Коннери можно было часто увидеть на теннисных матчах Энди Маррея, которого он даже лично поздравлял с победой на US Open 2012 года. Также он любил гольф, а в молодости увлечённо занимался бодибилдингом.

Шон Коннери Фото: Al Bello/Getty Images

P.S. Покойся с миром, самый лучший Бонд!