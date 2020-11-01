«Ростов» сыграл образцово в прессинге. Карпин полностью превзошёл Тедеско

После субботней игры на «Открытие Арене» «Спартак» уже получил по заслугам: его раскритиковали за медленный, академичный футбол, не соответствующий статусу лидера чемпионата. Поражение красно-белых сложно назвать абсолютно закономерным итогом, всё-таки «Ростов» создал чересчур мало остроты у чужих ворот и выглядел в этой зоне ничем не лучше. Но и ничья при стечении обстоятельств – максимум, на что команда Тедеско наиграла. Стратегия Карпина доминировала на протяжении большей части матча, она полностью уничтожила всю созидательную активность «Спартака».

Кокорин встретился с Мамаевым на поле. Пострадал «Спартак» Павел забил единственный гол. Александра вы заметили в игре?

Основные принципы подготовки «Ростова» к матчу после финального свистка раскрыл Мамаев, который признался: «Перестроили под «Спартак» структуру выдвижения в прессинг. Главной задачей было не позволить сопернику выходить в атаку». На мой взгляд, акцент был сделан абсолютно правильно, ведь красно-белые сегодня обладают очень достойной позиционной игрой, и если прессинговать их менее слаженно и интенсивно, временами опускаясь в средний блок, то это лишь упростит им футбол. Тогда Понсе и Ларссон начнут получать многовато мячей в финальной трети и, учитывая классную форму, наверняка придумают больше моментов при поддержке партнёров.

Карпин рисковал: когда ты прессингуешь, создавая на чужой половине численное равенство или даже большинство, есть большая вероятность получить ситуацию «2 в 2» или «3 в 2» на своей половине поля. Если форварды будут цепляться и подбирать мячи, это приведёт к беспрепятственным быстрым атакам, прессинг окажется бессмысленным. Однако риск Карпина полностью оправдался. «Ростов» не позволил адресно доставлять мяч на нападающих, оказывал агрессивное давление на защитников и ставил их в лимит времени (количество плохих передач от Джикии, Кутепова и Мозеса оказалось ощутимым), в результате атакующая линия красно-белых до перерыва выдала рекордно низкое по сезону количество заходов в чужую штрафную.

Чем был интересен прессинг «Ростова»

После середины второго тайма «Ростов» запросто мог пропустить, но этот отрезок вообще не требует анализа — там уже был банальный навал, особенно после несправедливого удаления у гостей. Стартовые 45 минут — вот что самое интересное. И это как раз то, что Тедеско обязан проанализировать и улучшить постфактум.

В игровых ситуациях при обороне «Ростов» мог создать на чужой половине даже не численное равенство полевых игроков, а большинство (если не учитывать вратаря Максименко). Полоз, Альмквист и Ерёменко доигрывали один в один с центральными защитниками, если шла передача назад до вратаря, то его тоже прессинговали, добегая до него по направлению от своего оппонента. Дисциплинированный Хасимото работал в левой зоне, оказываясь чаще против Крала и перекрывая передачи от Мозеса в середину. Мамаев – в правой. Двум верхним центральным полузащитникам в обязательном порядке помогал Глебов. Часто в структурах прессинга нижний опорник выполняет функции страхующего прямо над защитниками, но в этот раз Глебов страховал именно ближе к чужой половине. В его задачи входила остановка чужих атак в случае, если Зобнин или Крал развернутся под давлением (особенно «Ростов» мог опасаться Зобнина) или вперёд подключится Жиго.

Такое расположение не было лишено недостатков: очень часто неконтролируемым между линиями оказывался Бакаев. Например, Гончаренко в дерби отрядил против Зелимхана Марадишвили – и тот в прессинг не выдвигался. Карпин же, похоже, не испугался Бакаева в его нынешней, откровенно плохой форме, поэтому отправил дополнительного полузащитника вперёд. Зелимхан мог бы наказать соперника за чрезмерный риск, но вновь провёл катастрофический матч: почти не принимал мячи и не подбирал их, показал плохое движение, отдал за первый тайм всего 14 передач (10 точных), выиграл одно единоборство из девяти. Его фактически не было на поле – получается, ход Карпина сработал.

Выход из-под прессинга теоретически мог бы сработать лучше, если бы на поле был Маслов, который имеет чуть больше опций начала атаки по сравнению с Кутеповым. Илья ни в коем случае не провалился, выполнил несколько отличных переводов ( при этом однажды грубо обрезался), но не смог образовать вместе с Мозесом работающую связку, разбивающую чужое давление.

Центральные защитники «Ростова» сыграли образцово против Понсе и Ларссона

Карпин после финального свистка удивлялся тому, что «Спартак» сбился на выносы в сторону нападающих. Есть мнение, что Валерий Георгиевич таким образом раздает комплименты самому себе: именно прессинг его команды заставил красно-белых играть упрощённым способом, доставлять мяч вперёд иначе не получалось. Тем более ситуации для выносов действительно были благоприятными: Понсе и Ларссон оставались «два в два» с центральными защитниками, плюс где-то рядом должен был бегать на подборе Бакаев (но не бегал). Это комфортная ситуация для выигрыша борьбы и адресного сброса.

В том числе к длинным передачам «Спартак» прибегал и при ударах «от ворот». В статичных ситуациях «Ростов» тоже применял агрессивный метод обороны. Наблюдалась очень любопытная структура: фланговые нападающие, Ерёменко и Полоз, располагались несимметрично. Исключался прямой пас от вратаря на Айртона, предпочтительной зоной для начала атаки у «Спартака» становилась правая (зона Кутепова — Крала), и, направляя туда чужую атаку, «Ростов» хотел добиться большего количества чужих ошибок.

Максименко все три раза в первом тайме в таких ситуациях адресно выбивал вперёд в сторону Понсе. Глебов и фланговые защитники по выносу резко сужали пространство и пытались стянуться к центральным защитникам, однако если бы Понсе лучше цеплялся, а Ларссон и Бакаев подбирали мячи или ныряли в зоны, то «Спартак» мог бы претендовать на опасные заходы. Но ничего этого не было. Центральные защитники «Ростова», Осипенко и Хаджикадунич, сыграли по верховым мячам почти образцово.

Поэтому — однозначная тактическая победа «Ростова» в первом тайме, несмотря даже на то, что созидательная игра у команды Карпина отсутствовала – позиционный футбол для неё, заново собранной, пока отошёл на второй план. Главное, что «Спартак» вообще потерял эти 45 минут впустую. А реакция от тренерского штаба москвичей оказалась слишком долгой.

Кокорин не вошёл в игру. Возможно, стоило оставить на поле Понсе

Во втором тайме Тедеско вынужденно выпустил Соболева, и это была предельно логичная замена, поскольку нужно было разбивать чужой прессинг верховой борьбой и скидками. Габаритный форвард провёл свои минуты достойно: выдал за 45 минут 23 единоборства (12 победных), в том числе 16 вверху (девять выигранных, 56 процентов). Это хорошие цифры для нападающего.

А вот выход Кокорина на 66-й минуте я понял не до конца. Уже тогда была высока вероятность, что игра перейдёт из режима прессинга «Ростова» в режим навала от «Спартака», и в такой среде Понсе лучше — он качественнее играет по подачам в штрафной, лучше ориентируется при отскоках. Вариант с Кокориным не сработал вообще.

Итого: всего один реальный момент до конца матча, нереализованный Ларссоном, а в остальном примитивный и малоэффективный навал. Очень любопытная игра для дальнейшего пост-анализа. Тедеско обязательно изучит её, чтобы сделать команду лучше и сильнее. Мало кто будет прессинговать «Спартак» так агрессивно и масштабно, как «Ростов», но всё же уроки нужно извлечь.

А пока о чемпионских амбициях, как и ожидалось, говорить слишком рано.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.