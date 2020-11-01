Роналду не заметил коронавируса. Португалец вышел и принёс победу «Ювентусу»

Криштиану Роналду – действительно уникальный спортсмен. У португальца 13 октября диагностировали коронавирус, после чего он пропустил четыре матча «Ювентуса»: с «Кротоне» и «Вероной» в Серии А, а также с киевским «Динамо» и «Барселоной» в Лиге чемпионов. Никто не ждал, что нападающий будет готов на сто процентов помочь команде и в сегодняшней игре чемпионата Италии со «Специей». Роналду только позавчера сдал тест, который показал, что он наконец-то вылечился от ковида. Всё это время Криштиану тренировался дома, скучая по футбольному полю.

Накануне игры итальянские СМИ написали, что португалец сам оценит своё состояние и сообщит главному тренеру Андреа Пирло, готов ли он принять участие во встрече со «Специей». Роналду сказал – sim. То есть «да».

Результаты «Ювентуса» в последних матчах оставляли желать лучшего. Лишь одна победа в четырёх турах Серии А, «сухое» поражение от «Барселоны» (0:2) в ЛЧ. Местные сатирики вручили даже Пирло приз «Золотой тапир» – награду для тренера-неудачника.



Пирло вынужден был выпустить Роналду на 56-й минуте, когда ничего хорошо для «Ювентуса» на поле не происходило. Хотя туринцам удался быстрый гол – Уэстон Маккенни выкатил мяч Альваро Морате на пустые ворота, – к моменту появления португальца на поле была ничья 1:1. «Специя» мало в чём уступала чемпиону.

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Роналду забил победный гол уже через три минуты после выхода на замену. Открылся на линии офсайда, получил передачу от Мораты, вышел один на один, обыграл голкипера и закатил мяч в ворота. Потом Адриен Рабьо воспользовался ещё одним кошмарным провалом обороны «Специи», а на 76-й минуте Криштиану оформил дубль. Федерико Кьеза заработал пенальти, а Роналду, словно по заказу Серхио Рамоса, забил с «точки» в стиле Паненки.

Португалец во второй раз в карьере сделал дубль, выйдя на замену. В предыдущий раз это случалось в декабре 2006-го в матче с «Уиганом», когда нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед». Благодаря голам Роналду «Ювентус» остался на втором месте и по-прежнему отстаёт от «Милана» на четыре очка.