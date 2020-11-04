Что происходит с «Шахтёром» в ЛЧ? То раскатывает «Реал», то получает 0:6 от немцев

С донецким «Шахтёром» в этой Лиге чемпионов происходит что-то необъяснимое. В первом туре «горняки», несмотря на потерю десятка игроков из-за коронавируса и травм, выиграли у «Реала» (3:2) в Мадриде, выигрывая по ходу матча с преимуществом в три мяча. Потом сыграли вничью дома с «Интером». А вот в статусе лидера группы команда Луиша Каштру неожиданно провалилась, потерпев крупное поражение в Киеве от мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 0:6.

Немцы сделали результат менее чем за полчаса. Уже на 8-й минуте Алассан Плеа ударом в касание замкнул кросс Штефана Ляйнера с правого фланга.

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Второй гол «горняки» вообще забили в свои ворота: Валерий Бондарь неудачно подставил ногу, пытаясь заблокировать дальний удар Кристофера Крамера. Мяч рикошетом влетел в сетку.

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Затем Плеа оформил дубль. Французу удался шикарный удар из-за штрафной под перекладину. Защитники и центрхавы «Шахтёра» пассивной игрой в обороне просто подставляли молодого голкипера Анатолия Трубина.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

На перерыв команды уходили при счёте 4:0 в пользу «Боруссии». После подачи углового Рами Бенсебаини продавил в воздухе Бондаря, а затем свободно добил отскочивший от земли мяч. В первом тайме счёт по ударам был 13:5 в пользу немцев (в створ 5:1), а во второй половине гости вообще ни разу не позволили хозяевам пробить по своим воротам. Сами же нанесли ещё 8 ударов (4 в створ).

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В середине второго тайма Плеа к двум голам добавил голевую передачу. Теперь грубую ошибку при розыгрыше мяча допустил сам Трубин. После перехвата игроки «Боруссии» быстро довели мяч до Ларса Штиндля.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Но и на этом Плеа не остановился, оформил в концовке хет-трик. Форвард грамотно открылся на линии офсайда и получил своевременную передачу от Марку Тюрама. Выйдя один на один, Плеа технично послал мяч в угол.

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«Нас не существовало как команды. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику… Мы люди, у нас есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, и это ошибка. Но такой результат – унижение для нас», – сказал разочарованный Каштру после игры.