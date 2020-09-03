«Аталанта» — особенная команда. Это огромный шанс и огромное испытание для Миранчука

До того как стать сенсацией Лиги чемпионов, «Аталанта» стала сенсацией Серии А. Причём даже не в 2019 году, а намного раньше. Летом 2016 года Джан Пьеро Гасперини пришёл в команду, которая боролась за выживание, но получил главное – доверие президента. Гасперини ужасно начал, но к концу сезона «Аталанта» так разогналась, что заняла итоговое четвёртое место. Не попала в Лигу чемпионов только потому, что в том сезоне у Италии было три слота в турнире.

Сенсационную команду мгновенно растащили, не дождавшись даже завершения первого сезона. Гальярдини и Кальдара ушли зимой (в «Интер» и «Ювентус»), а летом 2017-го ушли Кессье и Конти (в «Милан»). Ни один из них не стал большой звездой, а «Аталанта», заработав на этих продажах 98 млн евро, даже превзошла прежний результат. Такая независимость от игроков даёт вполне ясное представление о том, как организована команда.

Как устроен клуб

Когда хвалят «Аталанту», больше всего комплиментов достаётся Джан Пьеро Гасперини. Но фигура президента, возможно, даже важнее. Антонио Перкасси – уникум. Бывший футболист, он ушёл в бизнес и основал компанию по дистрибуции модных брендов. За 20 лет его дело выросло с одного бутика до империи из более чем тысячи магазинов и нескольких аутлет-деревень в Турине, Брешии и под Миланом. Перкасси попал в итальянский Forbes, когда его состояние превысило миллиард евро. С этим бэкграундом он вернулся в родной клуб, за который играл в 70-х. Но уникальным его делает не заработанное с нуля богатство (в Италии последней четверти XX века хватало таких историй), а подход к управлению клубом.



Стереотипный итальянский бизнесмен–владелец клуба со всеми скандалит, меняет трёх тренеров за сезон, концепцию развития раз в полгода, возвращает тренеров, уволенных неделю назад, тиранит игроков и уезжает в закат на мопеде прямо с заседания дисциплинарного комитета Серии А. Перкасси не такой.



Его слова перед матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов – образец адекватности и скромности. «Это исторический момент, мы им наслаждаемся. Но мы понимаем, как силён «ПСЖ». Для нас этот матч будет как поход в школу».



В управлении клубом он так же адекватен. Воспитанников академии стали регулярно привлекать к основе. Двое заиграли: Бастони и Гальярдини. Параллельно скауты начали прочёсывать нетоповые и откровенно экзотические чемпионаты. Фройлера нашли в швейцарском «Люцерне», Кессье — в ивуарийской «Стелле», Гомеса — в украинском «Металлисте», Паломино — в болгарском «Лудогорце».

Чтобы заиграть в «Аталанте», Миранчуку нужно стать «волком». Этого требует Гасперини Но если получилось у Пашалича, то почему бы и нет?

Другой постоянный приём: когда «Аталанта» продаёт ярко сверкнувшего игрока в большой клуб, то сразу оставляет его у себя в аренде ещё на полгода-год. Так молодой талант получает больше стабильного игрового времени в привычной обстановке, а клуб-покупатель бронирует игрока до того, как тот выйдет на пик стоимости. Так было с Бастони и Спинаццолой. При этом «Аталанта» не гонится за безумными сделками, предпочитая постоянный доход. Например, Кессье отдали в «Милан» в аренду, но с обязательным отложенным выкупом. По такой же схеме Кристанте перешёл в «Рому». У кризисных итальянских грандов не всегда могут быть деньги здесь и сейчас, поэтому они берут игрока как бы в долг, а высокая цена аренды служит страховкой, что они потом вернутся за игроком. «Аталанта» идёт на это – и неплохо зарабатывает.

В отношении тренеров Перкасси тоже демонстрирует нетипичное для итальянских президентов терпение. Когда Гасперини начал с одной победы и четырёх поражений, болельщики требовали увольнения, но президент выразил ему поддержку. Он прислушивается к Гасперини даже в вопросах комплектации команды: тренер делит полномочия с двумя директорами (Габриэле Заманья — спортивный, Джованни Сартори — технический) и имеет редкую для Италии самостоятельность в трансферах (в рамках скромного бюджета, естественно). В общем, Гасперини оказался в хорошей среде, чтобы реализовать свои идеи.

Как устроена игра

На «Чемпионате» уже публиковалась подробная статья о Гасперини. Она обязательна к прочтению и сейчас.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

С тех пор тактика «Аталанты» пережила лишь небольшую корректировку. С приходом Сапаты стала чуть больше играть дальними забросами, а Гомес получил новую роль под нападающими. Но схема 3-4-3, наряду с 3-4-1-2, остаётся типичной для Гасперини и тоже часто применяется. Неизменным остался и главный принцип, вокруг которого строится вся игра: высокий персональный прессинг.



По индексу PPDA (7,76) «Аталанта» в пятёрке лучших команд в топ-лигах Европы. Этот показатель означает, что игроки «Аталанты» в среднем совершают одно оборонительное действие на каждые 7,76 паса, которые команда соперника отдала на своей половине поля. Такой интенсивности невозможно добиться обычной команде – нужна специальная подготовка. Как раз на ней и специализируется Гасперини.



Главные необходимые качества для любого игрока «Аталанты» — выносливость и концентрация. Выносливость нужна, чтобы командный прессинг не сдувался через час. Отрабатывают все: и символ клуба Папу Гомес, и лентяй Иличич, и центрфорвард Сапата. Есть распространённый способ преодолеть такой прессинг: опорник садится в линию с центральными защитниками и создаёт численное большинство, но и к нему «Аталанта» готова: один из центральных полузащитников всегда выше, чтобы подняться в первую линию прессинга. В таком случае его место в линии должен занимать защитник. Цепочка не должна обрываться: каждый с каждым по всему полю.

Пашалич оказался не нужен «Спартаку», а сейчас он делает хет-трик и играет в ЛЧ Как так получилось?

Настолько агрессивный и продуманный прессинг нельзя просто понять на уровне идеи – ему нужно долго учиться, чтобы разобраться в деталях. А концентрация необходима, чтобы всё время следить за партнёрами и соперниками и не выключаться, ведь одного сбоя достаточно, чтобы вся цепочка сломалась, – это приводит к убийственным контратакам. В позиционных атаках концентрация не менее важна: цель «Аталанты» во владении мячом – создавать численное преимущество на флангах, это требует постоянных открываний и синхронного движения всей команды.



Гасперини многого требует, но и следит, чтобы условия были хорошими вплоть до деталей. В штабе «Аталанты» даже есть тренеры, которые помогают адаптироваться игрокам из одной с ними страны. Во время провального старта сезона-2019/2020 Гасперини привлёк к работе спортивных психологов. У него можно прогрессировать так резко, что со стороны это будет выглядеть почти чудом. Типичный пример – Сапата. Игрок, который всегда был готов пахать, но ему не хватало тренера, который бы объяснял игру настолько детально.

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В чём шанс и в чём риск

Техника, удар, видение поля, пас, резкость рывка – все эти качества не могут перевесить концентрации и выносливости для Гасперини. В этом одновременно и шанс, который даёт его команда, и испытание. Вот пример, который говорит о приоритетах тренера. В 19-м туре Руслан Малиновский вышел на замену в матче с «Интером» и заработал пенальти. А вот что сказал про него Гасперини после игры: «Я был готов его убить. Он слишком часто ошибался в передачах, он должен ошибаться меньше. Он может сыграть сегодня здорово, а завтра средне, а нужна стабильность».

Гасперини ценит отдельно взятый эпизод, даже самый яркий, меньше, чем стабильную командную игру на протяжении матча. «Аталанта» — это система, причём созданная вручную, а не на конвейере, и даже лидерам в ней не позволяется быть вне системы. С тех пор как тренер раскритиковал Малиновского в январе, тот вышел в старте только в пяти матчах Серии А из 19. У него 10 результативных действий, то есть он невероятно полезен – но Гасперини всё равно видит в нём игрока, который может выйти на замену и изменить игру, а не быть частью системы все 90 минут.



Игроку из РПЛ в «Аталанте» придётся преодолеть много трудностей – от интенсивности тренировок до огромного объёма информации на поле. Но есть подозрение, что именно не выключаться из эпизодов будет труднее всего. С другой стороны, примеры Гомеса и Иличича, которые попали к Гасперини уже поздно, но сразу стали выбивать цифры на уровне лидеров топ-клубов, показывают потолок прогресса при таком подходе – он очень высоко.



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