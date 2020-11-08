ФК «Воркута» побеждает в Северной Америке и вызывает критику общественности за клетку на своей эмблеме.

Клуб в Канаде назвали в память о жертвах сталинских лагерей. Его создал юрист из России

В 2008 году в канадском Торонто появился любительский футбольный клуб «Воркута». Его основал российский эмигрант Игорь Демичев и его друг узбек Самад Кадыров. За 12 лет «Воркута» сумела добиться невероятного успеха, став дважды чемпионом канадской лиги CSL. Рассказываем о самом необычном канадском клубе, который за девять лет из любительского статуса перерос в полупрофессиональный.

Почему клуб назвали в честь одного из самых пустеющих городов России

Сам Демичев родился в Воркуте. Закончив учёбу в СГУ в Сыктывкаре, он уехал в США, чтобы получить ещё один диплом. Спустя некоторое время Демичев принял решение мигрировать в соседнюю Канаду, где сейчас работает юристом в Торонто, занимаясь вопросами недвижимости.

«В Воркуте условий для футбола особо нет. Как правило, все играют в помещении. Сам я пловец, много времени проводил в воде, а вот с футболом особых отношений не имел», — рассказывал он в интервью «Вестнику Торонто».

В Канаде Демичев познакомился с будущим генеральным директором клуба Самадом Кадыровым (приехал в Канаду из Узбекистана), который впоследствии стал работать на него. Вместе они решили создать команду, обратив внимание, что у всех эмигрантов, будь то сербы, итальянцы или португальцы, были футбольные клубы. А вот русскоязычной команды не существовало. Так пришла идея создать «Воркуту», в которой бы собрались мигранты из стран СНГ.

Выбирая название для клуба, Демичеву и Кадырову приходили в голову разные идеи, но в итоге они решили остановиться на «Воркуте».

«Когда мы придумывали название команды, чего только не было: «СССР United» и всё в таком духе. Тогда сумбурно предложили Игорю: давай назовем команду «Воркута» — в честь твоего родного города», — сказал Кадыров в интервью «Матчу».

Так Демичев стал главным спонсором клуба, тратя свои деньги на форму, бутсы и заявку на участие в лигах.

Над логотипом тоже долго не думали, добавив кленовый лист (символ Канады) и колючую проволоку в память о Воркуте, где находился исправительно-трудовой лагерь во время власти Иосифа Сталина.

Фото: facebook.com/fc.vorkuta.7

«Поверите или нет, нарисовали за 10 минут. Причём в тот же самый вечер, когда придумали название. Один из парней в команде – веб-дизайнер по профессии – набросал макет на бумаге. Красный и белый цвет символизируют флаг Канады. Синий и белый – цвета Торонто. В центре – футбольный мяч. Сверху – «колючка» в память о Воркуте.

Нас этим ещё постоянно тыкают! Организаторы некоторых турниров, когда видели логотип, говорили: «О-о-о, Воркута – это русские». И просили снять «колючку». Мы им ответили, что ничего снимать не будет! Сказали: «Если хотите – не станем играть, участвовать в турнирах. Менять ничего не собираемся из принципа. Почему нужно стыдиться собственной истории?» — рассказывал Кадыров в интервью «Матчу».

Кто тренирует и играет за «Воркуту»

Состав клуба состоит преимущественно из украинцев, хотя в разное время за «Воркуту» бегали таджики, узбеки, израильтяне и даже хорваты. Преобладание граждан Украины в команде связано с тем, что в Канаде их проживает более миллиона человек.

После обретения клубом полупрофессионального статуса в 2017 году, к «Воркуте» присоединились украинские футболисты с опытом выступления в Первой лиге. Например, клуб из Торонто пополнился экс-капитаном черновицкой «Буковины» Олегом Керчу, бывшим игроком молодёжной сборной Ярославом Свораком, а также чемпионом и обладателем кубка Эстонии в составе «Левадии» Александром Волчковым. Сейчас за команду продолжают выступать украинские футболисты, поигравшие в Первой и Второй лигах Украины.

В 2017-м «Воркуту» тренировал бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Заяц. Также украинские СМИ писали о приглашении в команду экс-главного тренера запорожского «Металлурга» Олега Луткова, но он, по непонятным причинам, так и не приступил к работе.

Летом 2018 года генеральный директор клуба Самад Кадыров заявил, что вскоре «Воркуту» должен возглавить бывший футболист сборной России, однако, этого так и не произошло. Сейчас главным тренером команды является 32-летний Денис Янчук, который ранее выступал за «Воркуту» в качестве игрока.

Фото: youtube.com

Двукратные чемпионы канадской лиги

Девять лет «Воркута» выступала в любительских турнирах, пока в 2017 году не обрела полупрофессиональный статус, который позволил им не без проблем заявиться в первую лигу Канады — Canadian Soccer League. Выше неё находятся только профессиональные лиги MLS и NASL, в которых играют команды как из Канады, так и из США.

«Помимо финансовой составляющей, клубу нужно было заручиться ещё и большинством голосов от участников лиги, которые в свою очередь, крайне осторожно относятся к любому потенциальному новичку. Никто не хотел принимать в лигу команду-одногодку, которая выйдет из состава лиги после первого же сезона. Нам пришлось составить трёхлетний летний бизнес-план, показывать банковские гарантии о нашей финансовой состоятельности и проделать огромный объём бумажной работы. В конечном итоге против нас проголосовало лишь две команды из девяти», — рассказывал Самад Кадыров.

В первом же сезоне «Воркута» заняла первое место в регулярном чемпионате и дошла до полуфинала плей-офф, проиграв там в драматичном матче футбольному клубу «Скарборо» (0:1). Но уже в следующем году клуб из Торонто смог выиграть финальный матч плей-офф, обыграв «Хэлтон Юнайтед» из Онтарио со счётом 3:2.

Фото: facebook.com/fc.vorkuta.7

В минувшем сезоне команда Дениса Янчука, спустя ровно два года после первого успеха, вновь выиграла плей-офф CSL (обыграли тех самых «Скарборо» со счётом 2:1), став двукратным чемпионом канадской лиги.

Сегодня клуб из Торонто не просто команда из друзей, а полноценный проект с первым и вторым составом. Абсолютно каждый футболист связан контрактом с клубом и получает заработную плату, а в ближайших планах у «Воркуты» открытие собственной футбольной академии.