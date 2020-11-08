Клуб в Канаде назвали в память о жертвах сталинских лагерей. Его создал юрист из России

В 2008 году в канадском Торонто появился любительский футбольный клуб «Воркута». Его основал российский эмигрант Игорь Демичев и его друг узбек Самад Кадыров. За 12 лет «Воркута» сумела добиться невероятного успеха, став дважды чемпионом канадской лиги CSL. Рассказываем о самом необычном канадском клубе, который за девять лет из любительского статуса перерос в полупрофессиональный.
Почему клуб назвали в честь одного из самых пустеющих городов России
Сам Демичев родился в Воркуте. Закончив учёбу в СГУ в Сыктывкаре, он уехал в США, чтобы получить ещё один диплом. Спустя некоторое время Демичев принял решение мигрировать в соседнюю Канаду, где сейчас работает юристом в Торонто, занимаясь вопросами недвижимости.
«В Воркуте условий для футбола особо нет. Как правило, все играют в помещении. Сам я пловец, много времени проводил в воде, а вот с футболом особых отношений не имел», — рассказывал он в интервью «Вестнику Торонто».
В Канаде Демичев познакомился с будущим генеральным директором клуба Самадом Кадыровым (приехал в Канаду из Узбекистана), который впоследствии стал работать на него. Вместе они решили создать команду, обратив внимание, что у всех эмигрантов, будь то сербы, итальянцы или португальцы, были футбольные клубы. А вот русскоязычной команды не существовало. Так пришла идея создать «Воркуту», в которой бы собрались мигранты из стран СНГ.
Выбирая название для клуба, Демичеву и Кадырову приходили в голову разные идеи, но в итоге они решили остановиться на «Воркуте».
«Когда мы придумывали название команды, чего только не было: «СССР United» и всё в таком духе. Тогда сумбурно предложили Игорю: давай назовем команду «Воркута» — в честь твоего родного города», — сказал Кадыров в интервью «Матчу».
Так Демичев стал главным спонсором клуба, тратя свои деньги на форму, бутсы и заявку на участие в лигах.
Над логотипом тоже долго не думали, добавив кленовый лист (символ Канады) и колючую проволоку в память о Воркуте, где находился исправительно-трудовой лагерь во время власти Иосифа Сталина.
Фото: facebook.com/fc.vorkuta.7
«Поверите или нет, нарисовали за 10 минут. Причём в тот же самый вечер, когда придумали название. Один из парней в команде – веб-дизайнер по профессии – набросал макет на бумаге. Красный и белый цвет символизируют флаг Канады. Синий и белый – цвета Торонто. В центре – футбольный мяч. Сверху – «колючка» в память о Воркуте.
Нас этим ещё постоянно тыкают! Организаторы некоторых турниров, когда видели логотип, говорили: «О-о-о, Воркута – это русские». И просили снять «колючку». Мы им ответили, что ничего снимать не будет! Сказали: «Если хотите – не станем играть, участвовать в турнирах. Менять ничего не собираемся из принципа. Почему нужно стыдиться собственной истории?» — рассказывал Кадыров в интервью «Матчу».
Кто тренирует и играет за «Воркуту»
Состав клуба состоит преимущественно из украинцев, хотя в разное время за «Воркуту» бегали таджики, узбеки, израильтяне и даже хорваты. Преобладание граждан Украины в команде связано с тем, что в Канаде их проживает более миллиона человек.
После обретения клубом полупрофессионального статуса в 2017 году, к «Воркуте» присоединились украинские футболисты с опытом выступления в Первой лиге. Например, клуб из Торонто пополнился экс-капитаном черновицкой «Буковины» Олегом Керчу, бывшим игроком молодёжной сборной Ярославом Свораком, а также чемпионом и обладателем кубка Эстонии в составе «Левадии» Александром Волчковым. Сейчас за команду продолжают выступать украинские футболисты, поигравшие в Первой и Второй лигах Украины.
В 2017-м «Воркуту» тренировал бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Заяц. Также украинские СМИ писали о приглашении в команду экс-главного тренера запорожского «Металлурга» Олега Луткова, но он, по непонятным причинам, так и не приступил к работе.
Летом 2018 года генеральный директор клуба Самад Кадыров заявил, что вскоре «Воркуту» должен возглавить бывший футболист сборной России, однако, этого так и не произошло. Сейчас главным тренером команды является 32-летний Денис Янчук, который ранее выступал за «Воркуту» в качестве игрока.
Фото: youtube.com
Двукратные чемпионы канадской лиги
Девять лет «Воркута» выступала в любительских турнирах, пока в 2017 году не обрела полупрофессиональный статус, который позволил им не без проблем заявиться в первую лигу Канады — Canadian Soccer League. Выше неё находятся только профессиональные лиги MLS и NASL, в которых играют команды как из Канады, так и из США.
«Помимо финансовой составляющей, клубу нужно было заручиться ещё и большинством голосов от участников лиги, которые в свою очередь, крайне осторожно относятся к любому потенциальному новичку. Никто не хотел принимать в лигу команду-одногодку, которая выйдет из состава лиги после первого же сезона. Нам пришлось составить трёхлетний летний бизнес-план, показывать банковские гарантии о нашей финансовой состоятельности и проделать огромный объём бумажной работы. В конечном итоге против нас проголосовало лишь две команды из девяти», — рассказывал Самад Кадыров.
В первом же сезоне «Воркута» заняла первое место в регулярном чемпионате и дошла до полуфинала плей-офф, проиграв там в драматичном матче футбольному клубу «Скарборо» (0:1). Но уже в следующем году клуб из Торонто смог выиграть финальный матч плей-офф, обыграв «Хэлтон Юнайтед» из Онтарио со счётом 3:2.
Фото: facebook.com/fc.vorkuta.7
В минувшем сезоне команда Дениса Янчука, спустя ровно два года после первого успеха, вновь выиграла плей-офф CSL (обыграли тех самых «Скарборо» со счётом 2:1), став двукратным чемпионом канадской лиги.
Сегодня клуб из Торонто не просто команда из друзей, а полноценный проект с первым и вторым составом. Абсолютно каждый футболист связан контрактом с клубом и получает заработную плату, а в ближайших планах у «Воркуты» открытие собственной футбольной академии.
- 8 ноября 2020
-
09:59
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
07:52
-
07:06
-
06:44
-
06:18
-
05:57
-
05:32
-
04:43
-
04:27
-
04:00
-
03:39
-
02:59
-
02:39
-
02:16
-
01:58
-
01:40
-
01:17
-
00:57
-
00:52
-
00:38
-
00:35
-
00:32
-
00:16
- 7 ноября 2020
-
23:46
-
23:39
-
23:29
-
23:21
-
23:15
-
23:03