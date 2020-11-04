«Спасибо, парни!» Небывалый позитив на «Локо», где всё ещё кричат про Кикнадзе

После ничьей с «Атлетико» на стадионе утверждающе играл «Пассажир» Iggy Pop: под такую музыку обычно хочется что-то менять в жизни, заниматься спортом, влюбиться, делать кому-то приятное.

Поэтому Гильерме бросил перчатки болельщикам, которые специально ждали его после интервью. «Локо» радовался очку (Николич сказал, что оно пригодится в группе; игроки под конец тянули время), танцевал и подпрыгивал вместе с болельщиками. 18-летний запасной Мухин – потому, что получил футболку Коке. Игнатьев – потому, что спринты наконец закончились. Миранчук – потому, что кто-то из близких помахал с центральной трибуны; да и вообще диктор после гола назвал его Антошей.

На позитив откликнулись трибуны.

«Спасибо, парни», – кричали фанаты, хотя весь матч пели во славу Сёмина и против Кикнадзе. «Мужики, красавчики», – это уже пьяный голос кого-то засидевшегося с вип-ложи в адрес неигравших запасных. Болельщик в белом жилете завёл центральную трибуну так, что на локальный «Вперёд, Локо!» ответил остальной стадион.

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Улыбался даже Николич, который до матча настраивал команду на войну – что «Локо» будет играть не ради впечатлений, а зарабатывать очки. И дважды назвал игру сумасшедшей. Что это значит? Марко так и не раскрыл, а в ответ несколько раз сказал про эмоции и мотивацию. «Локомотив», по словам самого Николича, сыграл хуже, чем с «Баварией»: много спасал Гильерме, при обороне команда проваливалась настолько, что Крыховяк не выдержал и целую минуту орал на недобежавшего Миранчука.

Однако рывками, цепкими финтами Зе Луиша и вовремя выставленными ногами (как у Живгоглядова против Лемара) «Локо» сотворил сумасшествие – взял очко, зарядил революционные трибуны на благодарности и разозлил «Атлетико». Хосе Мария Хименес вообще психанул: отказался от золотого клубного пуховика, выдернул его из рук персонала, ударил по куртке ногой и прошёлся по ней. А традиционно спокойный на пресс-конференциях Симеоне (да-да, в игре всё наоборот) больше говорил про игроков «Локомотива»: хвалил Гильерме, защиту и контратаки.

Да, «Локо» на седьмом месте в РПЛ, недавно проиграл «Сочи» и «Ротору», а из-за фанатов кажется, что стадион болеет не за клуб, а против руководства.

И всё равно. «Пока есть 1% вероятности, у нас будет 99% веры», — так написали болельщики на самодельном плакате.

После 1:1 с «Атлетико» и музыкального сумасшествия вероятности станет больше.

И теперь персональное: спасибо, парни!