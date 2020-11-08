Гвардиола и Клопп слишком боялись проиграть. Но ничья в пользу «Ливерпуля»

С первых минут «Манчестер Сити» начал сушить игру. Согласен, это странное начало статьи о матче, в котором участвует команда Пепа Гвардиолы, но времена сейчас вообще странные. С начала сезона позиционные атаки «Сити» под давлением кучи игровых проблем постепенно превратились в перекат мяча, чтобы не дать забить сопернику. Сейчас это не монстр доминирования с пожарной обороной, а команда в поиске баланса, которая явно боится раскрываться.

«Ливерпуль» тоже не команда, которая во встрече с «Ман Сити» будет любой ценой раскрывать игру. В итоге «Ливерпуль» нанёс один удар за стартовые 10 минут, а «Сити» — вообще один удар за первые полчаса.

Прессинг гостей был направлен не на отбор мяча, чтобы создать собственный момент, а строго на создание проблем при розыгрыше. Фирмино выполнял двойной объём, одновременно накрывая Диаша и Родриго, Салах играл по Лапорту, а Жоту и Мане – по Кансело и Уокеру. 4-4-2 без мяча. У «Сити» — то же самое, Де Брёйне поднимался в линию к Жезусу, а Стерлинг и Торрес опускались в полузащиту, чтобы крайние защитники «Ливерпуля» не получали свободы.



Пенальти стал первым опасным моментом матча, но и он не раскрыл игру. Даже проигрывая, «Сити» не стал отказываться от осторожного плана. Примерно полчаса мяч бодро и динамично ходил по участку поля шириной метров 20 в центре поля, пока Габи Жезус не придумал гол на пустом месте. Форвард, который известен тем, что не реализует явные голевые моменты, одним гениальным касанием превратил в гол неявный.

После гола Жезуса обе команды стали больше играть на атаку – в первую очередь защитники «Сити». Давление привело к двум опасным моментам: пенальти в ворота Алисона и мощной атаке на ворота Эдерсона, который вытащил удар Мане.

Трудно объяснить, почему второй тайм так сильно отличался от первого. Возможно, дело в странности всего сезона и плотности графика и игрокам не хватает концентрации играть в закрытый футбол весь матч. Возможно, оба тренера решили, что их команды способны на большее (оказалось, что нет). Но какими бы ни были причины, когда игроки вышли после перерыва, они порадовали зрителей игрой в дворовой дыр-дыр.

Эндрю Робертсон (в центре) против Бернарду Силвы и Кевина Де Брёйне (справа) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Постоянный высокий прессинг – это круто, но для действительно качественного футбола нужны ещё атаки, в которых мяч держится у одной команды хотя бы 5-6 пасов подряд. Но этого не было. Мяч ходил от штрафной до штрафной, иногда в отрезок в 20 секунд умещались сразу две опасные атаки. Например, в начале тайма, когда Робертсон простреливал с левого фланга на Фирмино (отбил Эдерсон) и тут же нацеленный прострел Де Брёйне во вратарскую прервал Алисон.



Ни одна из команд не контролировала игру. Ни одна не играла без ошибок. Естественная реакция в такой ситуации – проявить осторожность. «Ливерпуль» и «Сити» так и сделали. Во второй половине второго тайма игра снова стала закрытой.



В обоих таймах «Ливерпуль» чаще бил, но «Сити» упустил лучшие возможности (пенальти и удар Жезуса с нескольких метров). Оба тренера могут говорить о преимуществе своей команды. Но вряд ли хоть один из них прямо доволен качеством игры.

«Лидс» — «Сити»: отличный матч, но есть проблема. На поле не было команды Гвардиолы Перечисляем моменты, которые делают эту игру удивительной.

Когда игрок уровня Де Брёйне не может попасть в восемь метров ворот с пенальти – это странно. Когда «Ливерпуль» разбегается в одну контратаку за другой и не доводит их до голевого момента – это странно. Когда оба флагмана АПЛ готовы отдать мяч сопернику (чуть лучше отдавать получилось у «Ливерпуля») – это странно. Точность паса 85% у хозяев и 81% у гостей – это очень плохой показатель для одних и других. Но вряд ли можно кого-то критиковать за эти странности. Весь сезон странный, условия, в которых существуют команды, слишком отличаются от привычных.

Уделив столько внимания недостаткам, нужно сказать и о хорошем. Каждый клуб проявил и какие-то из своих лучших качеств. Начну с «Сити».



Жезус топово работал в прессинге, да и вообще провёл великолепный матч. Уокер тонко чувствовал момент, когда нужно идти в атаку до конца, а когда лучше поддерживать из глубины. Диаш и Лапорт действительно очень похожи на качественную связку защитников. Стерлинг здорово помогал в обороне, а когда не возвращался, Гюндоган читал эпизод и переключался на Александер-Арнольда. Всем не хватило реализации, но это как раз не странно: проблема тянется уже второй год.

У «Ливерпуля» была интересная структура розыгрыша: спускался не Хендерсон, а Вейналдум, за которым не всегда до конца шёл Де Брёйне. Робертсон выиграл свою дуэль у Торреса: испанец ничего не сделал в атаке и несколько раз упустил опасные подключения защитника. Робертсон сделал пять подач в штрафную – не то чтобы прямо много по его меркам, но много для такого необычного матча. У Трента всего одна. «Ливерпуль» вообще провёл интересный матч с точки зрения нового подхода к прессингу: он не был агрессивным, нацеленным на атаку. Игроки больше фокусировались на том, чтобы перекрывать линии паса, а не забрать мяч. Необычно для Клоппа, но есть результат.



Ничья – очень разный результат для Клоппа и Гвардиолы. «Ливерпуль» после абсурдного поражения от «Астон Виллы» в целом показывает, что контролирует ситуацию: не проигрывает, мало пропускает (четыре гола в семи матчах, и это без ван Дейка!), отстаёт от лидера на одно очко. Ничья в гостях у «Сити» в таких условиях – рабочий результат.

Эдерсон спасает ворота после удара Роберто Фирмино (справа) Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Сити» по-прежнему в нижней половине турнирной таблицы. И по-прежнему очень, очень мало забивает в чемпионате. После разгрома от «Лестера» прошло уже пять туров, в них «Сити» забил всего пять голов. Кошмарная результативность по любым стандартам, не говоря уже о стандартах Гвардиолы. В матче с «Ливерпулем» мы увидели только, что проблема никуда не делась. Великолепный гол Жезуса, нереализованный пенальти, всего четыре удара из пределов штрафной за 90 минут – этого мало. На этой стадии сезона трофеи не проигрываются, но проблемы нужно решать.