Дух Смолова в «Фулхэме». Адемола Лукман — главный лузер недели в Англии

Вряд ли болельщики «Фулхэма» внимательно следят за карьерой Артёма Дзюбы, поэтому самой обсуждаемой персоной для них ближайшую неделю будет Адемола Лукман, не реализовавший пенальти на последних минутах матча с «Вест Хэмом».
Вингер «Лейпцига» был арендован клубом осенью и сразу же получил от Скотта Паркера место в основе — резкий и взрывной дриблёр добавил атаке «Фулхэма» вариативности, отметил дебют в стартовом составе красивым голом в ворота «Шеффилд Юнайтед» и прямо сейчас идёт вторым в команде по среднему количеству обостряющих передач за игру (2,11 за матч, по данным Understat). На фоне слегка дубового и невезучего Митровича просто шикарная опция для атакующей игры, тем более старт сезона у «Фулхэма» выдается очень тяжёлый.
В матче 8-го тура против «Вест Хэма» команда Паркера заметно уступала по игре, хотя и создавала свои моменты (в частности, Митрович дежурно запорол шанс весом 0,52 xG на 14-й минуте). Этот момент, кстати, возник после прохода Лукмана, который развернул опасную атаку передачей на Рида. Адемола был максимально активен — именно через его взаимодействие с крайним защитником Робинсоном «Фулхэм» создавал свои возможности у чужих ворот.
Впрочем, главным героем «Фулхэма» в этой встрече был арендованный у «ПСЖ» голкипер Ареоля — его сейвы держали «дачников» в игре до самого конца встречи (шесть раз спасал ворота). «Вест Хэм» взрывался два раза — в начале игры, когда обрушил целый град ударов на ворота Ареоля, и в концовке, когда Мойес выпустил на поле свежих Лансини и Бенрахма. Именно выход Бенрахма и стал решающим — купленный у «Брентфорда» вингер сделал голевую передачу на Соучека. Часы показывали уже вторую минуту компенсированного времени. Казалось, что «Вест Хэм» логично додавил соперника и заслуженно забирает свои три очка.
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
«Фулхэм» бросился в ответный отчаянный навал (в этом участвовал даже Ареоля) — и риск оправдал себя, потому что Бенрахма в своей штрафной сбил Томаса Кэрни. После долгих консультаций с VAR главный арбитр встречи Роберт Джонс указал на точку. В сезоне «Фулхэм» уже дважды до этого бил пенальти — оба раза удары исполнял Александар Митрович. И если с «Лидсом» во втором туре серб был точен, то в игре с «Шеффилдом» пробил в штангу. Возможно, этот промах повлиял на смену штатного пенальтиста — Митрович находился на поле, но к мячу подошёл Лукман.
Это был шикарный шанс спасти хотя бы ничейный результат. Но то, что сделал Лукман, уже сейчас можно назвать самым идиотским решением сезона. А у Фёдора Смолова теперь появился единомышленник: корявая «паненка» в самый ответственный момент — ну что может быть лучше?
И ведь кого пытался обмануть Лукман — как сказал бы Виктор Гусев, опытнейшего 35-летнего Фабьянского, который за годы своей профессиональной карьеры прошёл через всё. Боролся за место основного голкипера в «Арсенале», вместе с Аршавиным обыгрывал «Барселону» в Лиге чемпионов, а в последние годы стабильно был одним из лучших шот-стопперов лиги и неоднократно тащил на себе «Суонси» и «Вест Хэм» (хотя последний сезон у поляка получился крайне смазанным из-за травм). Лукаш вроде бы дёрнулся в правый от себя угол, но, увидев дохлый «парашют» Лукмана, быстро поймал мяч в руки. И всё это происходило уже на 98-й минуте игры.
Финальный свисток зафиксировал победу «Вест Хэма», Дэвид Мойес на флеш-интервью не скрывал улыбки по поводу драматичной развязки, а расстроенного Лукмана успокаивал даже защитник «Вест Хэма» Бальбуэна.
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Последние секунды игры снова становятся для «молотобойцев» магическими — совсем недавно Лансини безумным ударом спас ничью в матче с «Тоттенхэмом», теперь затмение нашло на Лукмана.
«Он извинился перед нами. Просто забудем это и будем двигаться дальше. Адемола сейчас опустошён, так же, как и все мы», — делился впечатлениями после матча хавбек «Фулхэма» Харрисон Рид. А тренер Скотт Паркер не скрывал негодования: «Парень ошибся, это понятно. Я не собираюсь игнорировать этот промах, я зол, и Лукман тоже. Да, всегда можно не забить пенальти, но в такой момент… Если ты берёшь такую ответственность на себя, ведь ты должен забивать? Он это понимает. Но когда вы молоды, приходится учиться на своих же ошибках».
Самое интересное заключается в том, что Лукман ни разу не бил пенальти в матчах чемпионата, если верить статистике Understat — в «Эвертоне» и «Лейпциге» были другие пенальтисты. Сам творец главной драмы субботнего вечера у себя в твиттере" извинился перед болельщиками и партнёрами по команде, но вряд ли это как-то поможет фанатам «Фулхэма» справиться с разочарованием.
После восьми матчей «Фулхэм» занимает 17-е место в АПЛ — в активе команды Паркера всего четыре очка и уже шесть поражений. Ну а «Вест Хэм» заметно поправил своё турнирное положение и переместился на 11-ю строчку.
К слову, для Лукаша Фабьянского взятый пенальти стал уже седьмым в рамках АПЛ — больше только у Симона Миньоле, Бена Фостера (по 8 у каждого), Роберта Грина и Эурелио Гомеса (по 9 взятых ударов).
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