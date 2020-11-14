«Арсенал» очень плох. У Артеты не получается доминировать

С момента увольнения Унаи Эмери прошёл уже год. Те небольшие заряды оптимизма, которые дал Микель Артета локальными успехами весной и летом (выиграл Кубок и Суперкубок — два трофея при таком положении дел это, скажем, неплохо), стремительно улетучиваются. «Арсенал» в очередной раз погрузился в яму, а последняя игра с «Астон Виллой» напоминала мучительную смерть пациента, которому никто не приходит на помощь.

Грилиш и Баркли отпинали команду Артеты, и это избиение даже было более эффектным чем 7:2 с «Ливерпулем» — там у «Астон Виллы» залетало вообще все, здесь же матч напоминал весенний бой Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Весь потенциальный класс вялого «Арсенала» нивелировался бодрыми бирмингемскими хуками, а в конце миру предстал измученный, окровавленный боец, который явно потерял связь с реальностью.

«Арсенал» — «Астон Вилла» — 0:3 Фото: Alastair Grant — Pool/Getty Images

«Арсенал» проиграл три из четырёх последних матчей в АПЛ, забив на этом отрезке всего один гол — да и тот с пенальти. Одиннадцатое место в таблице подтверждается слабыми цифрами — по ожидаемым голам «Арсенал» лишь 13-й (с показателем 9.30 xG, даже у кризисного Эмери на той же дистанции в прошлом сезоне было 11.69 и шестое по остроте моментов место в лиге). С ожидаемым пропущенными есть заметное улучшение по сравнению с прошлым годом — 9.62 xGA против 12.88. Сейчас у своих ворот больше позволяет создавать даже традиционно крепкий в обороне «Вулверхэмптон» (11.25 xGA). Но действительно ли такую картину ожидали увидеть боссы «Арсенала», когда приглашали Артету?



«Футбол моей команды должен быть экспрессивным и развлекающим зрителей. Я не приму концепцию футбола, в которой соперник диктует условия. Мы должны диктовать ход матча, мы должны забирать инициативу и развлекать болельщиков. Я глубоко убежден во всех этих вещах», — говорил Артета в 2014 году. Происходящее с «Арсеналом» сейчас, мягко говоря, не совсем вписывается в философию тренера. У испанца был отличный бэкграунд в роли помощника Гвардиолы — о том, что Артета не просто двигает фишки на тренировках «Манчестер Сити», говорили все. Да и сам Пеп крайне ценил Артету и отпустил его только потому что Микель лично изъявил желание поработать главным в «Арсенале».



Однако за это время «Арсенал» ни разу не приблизился к статусу системной, доминирующей команды, что отражало бы философию Артеты на поле. Наоборот, все успешные матчи были сыграны по принципам предшественника Артеты — как и Эмери, новый тренер «Арсенала» подстраивался под соперника. Понятное дело, что создание системного проекта на базе такой проблемной команды — долгосрочная затея, но есть ощущение, что без позитивных сдвигов Артета не доработает даже до конца этого сезона. А на смену старым проблемам «Арсенала» пришли новые — пока что Артета их решить не может.

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Обамеянга не существует

Ну как бы он есть, по идее. Задвинут куда-то в левый полуфланг, иногда бегает в штрафную, но прямо сейчас это не тот киллер, который тащил на себе разваленный «Арсенал» Эмери. За восемь туров форвард нанёс всего 10 ударов по воротам — для сравнения, у Гарри Кейна набралось уже 38 выстрелов (при том, что Кейн тоже начал действовать гораздо глубже, но он ещё и голевые раздает). И как тут не вспомнить, что в последний раз с игры в АПЛ Обамеянг забивал в первом туре — в ворота «Фулхэма». Вскоре после этого клуб объявил о подписании нового контракта с форвардом.

В октябре Обамеянга размазал Даррен Бент, бывший форвард «Тоттенхэма»: «До подписания контракта он был абсолютно повсюду — много перемещался, отбирал мяч, открывался впереди. В его игре был настоящий голод и высокая интенсивность. А сейчас просто посмотрите на него — это совершенно другой футболист».

Пьер-Эмерик Обамеянг (справа), кажется, разучился забивать Фото: Alastair Grant — Pool/Getty Images

Бент, конечно, высказался ярко, но он не совсем прав. С «Фулхэмом» Обамеянг пробежал 9.78 км, а в следующих матчах стабильно покрывал дистанцию более 10 км (или около того). В играх с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» Обамеянг сделал наибольшее количество спринтов среди игроков «Арсенала» (23, 22 и 31, соответственно). Вряд ли могут быть сомнения в физических кондициях капитана «Арсенала».



Всё дело в странной роли, которую ему предлагает Артета. Испанец летом окончательно отказался от Месута Озила, поверив в то, что именно Обамеянг будет связующим звеном между флангами «Арсенала» и центрфорвардами. Логика в этом была: высокая скорость + умение тащить мяч + большой опыт игры в роли «подыгрывающего». Иногда Обамеянг выстреливал — разворачивал атаки своими забегами из глубины, либо ускорялся сам в свободные зоны (идеальный перформанс — в финале Кубка против «Челси»).



Но сейчас Обамеянг совсем потерян на фоне полной импотенции команды в атаке. В стагнации находится весь атакующий механизм — в защиту Обамеянга можно сказать, что из 50 передач под удар, которые в этом сезоне отдавал «Арсенал», 11 на счету Обамеянга.

Ляказетт и Виллиан бодро начали, но быстро сдулись

На старте сезона Ляказетт выдал один из своих лучших отрезков за последнее время — забил в трёх матчах подряд и единолично создавал моменты, по сути, из пустоты (голы «Ливерпулю» и «МЮ», как пример). Но затем как оборвало — за четыре матча Ляказетт всего три раза пробил по воротам и вернулся к своему прежнему «овощному» состоянию. Отправлять Обамеянга в центр атакующей тройки Артета не хочет — вот и получается, что фланговые прострелы и кроссы конвертировать в голы просто некому. Пока Обамеянг забивал даже с учетом своей удалённой от ворот роли, а Ляказетт имел моменты — у Артеты всё было неплохо. Теперь Бельерин, Тирни и Сака бессмысленно носятся по краям, окучивая пустоту и оставляя позади себя свободные зоны для соперника

Александр Ляказетт не реализовал очередной момент Фото: Richard Heathcote/Getty Images

По Виллиану ещё летом были большие вопросы, хотя казалось, что это «Челси» совершает большую ошибку, отпуская опытного и продуктивного игрока на свободный трансфер. Но теперь у «Челси» есть выздоровевший Зиеш, а у «Арсенала» сразу два отдельно существующих ломтя на правом фланге атаки. Пепе за год с лишним так и не научился ничего делать кроме смещений в центр и ударов с левой (+ со стандартов иногда неплохо крутит), а Виллиан после трёх голевых передач с «Фулхэмом» в первом туре просто замолчал.



Хотя именно умение Виллиана разворачивать атаки из глубины (1.37 key passes/90 — второй в «Арсенале» после Себальоса) отлично вписывается в философию Артеты (смещения Виллиана в центра более продуктивны, чем смещения Пепе). Но достаточно посмотреть на то, как в пас Виллиан играл против «Астон Виллы», и сразу становится понятно — бразилец явно не в форме.



Вот так и получается уникальная атакующая тройка, которая создает самый худший в плане голов старт «Арсенала» в АПЛ с сезона-1998/99. Но есть нюанс — если обратить внимание на соотношение ударов к остроте моментов, то у «Арсенала» показатель xG per game находится на уровне «Манчестер Сити». То есть команда реально копается в попытках чётко структурировать атаки до создания верного момента, но ей это даётся с огромным трудом. Если Артета увеличит интенсивность создания таких шансов — «Арсенал» будет забивать гораздо больше.

Команда плохо обостряет и отказывается от высокого прессинга

Вывод, который напрашивается сам собой. Это заметно и по беглому взгляду на игру «Арсенала» в атаке + подтверждается цифрами. По этому сезону «Арсенал» доводит до финальной трети лишь 35% своего владения мячом — у «Манчестер Сити» этот показатель равен 50%, у «Ливерпуля» 48%, у «Манчестер Юнайтед» 43%. Команда Артеты доводит до опасных зон всего 29 атак за игру — хуже дела обстоят только у «Ньюкасла».

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

С таким катастрофически вялым продвижением мяча неудивительно, что все потенциально опасные и скоростные игроки, способные в том числе обыграть 1v1, сталкиваются с насыщенным сопротивлением — соперники просто раньше перестраиваются для оборонительной фазы. Были моменты, когда «Арсенал» действовал интенсивно (например, в первом тайме против «Манчестер Юнайтед»), но такие всплески носят эпизодический характер. То же самое касается прессинга.



По PPDA (количество допущенных передач на оборонительное действие) «Арсенал» всего лишь 15-й в лиге с показателем 16.37. Ниже находятся только команды, которые традиционно отсиживаются в низком блоке и отказываются от высокого прессинга. Вот такая веселая компания у «Арсенала» в подвале прессинг-метрик — «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Просто сравните это с «Лидсом», который уже набил 6.35 PPDA по сезону. Кстати, против Бьелсы «Арсеналу» играть следующий матч. И вполне реальна возможность того, что «Лидс» тупо передавит «Арсенал» и вынудит его играть на контратаках. «Диктовать темп матча» по заветам Артеты из 2014 года здесь точно не получится.

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Но не прямо железобетон. Игрокам «Арсенала» всё так же свойственны необъяснимые индивидуальные ошибки, которые, как правило, разрушают всю систему. Но уже точно не наблюдается того хаоса имени Эмери, когда соперники регулярно перебивали «Арсенал» в количестве ударов по воротам — работы у Бернда Лено действительно стало меньше. На улучшение качества влияет усиление центра поля — из «Атлетико» был без ведома Симеоне похищен Томас Парти + возвращенец Эль-Ненни выдал неожиданный прогресс. C ними Артета имеет шанс отказаться от слишком осторожного модуля 3-4-3 и перейти на 4-2-3-1 или на 4-3-3, к которым вообще всегда тяготел. Кстати, именно со схемой 4-3-3 «Арсенал» выдал свой самый качественный отрезок по игре — в матче против «МЮ», когда на месте «десятки» играл Виллиан.

Мохамед Эль-Ненни Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

С Эль-Ненни, кстати, неплохая история вышла — прошлый сезон хавбек отбегал в «Бешикташе» и был уже всеми забыт. Но зацепился за новый шанс. А сколько было уже таких «открытий» в опорной зоне «Арсенала» за последние годы — Коклен, Торрейра, и где они сейчас? Но пока что Эль-Ненни крайне хорош — делает по 2,2 перехвата за матч (входит в топ-10 лиги по этому показателю) и часто возвращает мяч команде, не забывая про игру в пас. Грустно, что отличная форма египтянина на данный момент никак не помогает «Арсеналу» в глобальном плане.



Томас Парти пока осваивается в АПЛ, но потенциально может многое дать «Арсеналу» — сейчас это самый сильный хавбек команды по сочетанию оборонительных и созидательных навыков (+ может самостоятельно протащить мяч). Именно эта парочка (Парти и Эль-Ненни) сыграла ключевую роль в нейтрализации Погба и Фернандеша в победной игре против «МЮ» в седьмом туре. И как раз после травмы Парти в матче с «Астон Виллой» наметился неминуемый провал — «Арсенал» просто отпустил нити игры.

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Ещё один важный элемент — Габриэл, который на фоне таких гениев позиционной обороны, как Давид Луиз и Мустафи, выгодно отличается в лучшую сторону, хорошо пасует и не проваливается с такой частотой. Именно без Габриэла «Арсенал» отыграл свой худший в оборонительном плане матч — против «Ливерпуля», где допустил 2.74 xGA.

Габриэл Фото: David Price/Getty Images

Общее резюме — «Арсенал» при Артете сумел отойти от концепции оборонительного хаоса, которая процветала при Эмери, но прямо сейчас у команды отвратительное созидание, низкая скорость атак, а потенциально самый забивной игрок (Обамеянг) отодвинут от чужих ворот. Вялые и предсказуемые ходы в атаке не перекрываются даже креативным потенциалом многих футболистов (Сака, Бельерин, Виллиан, например) + у Артеты чётко прослеживается принцип доводить атаки «до верного». Всё это привело к падению количества ударов по воротам.



Команде необходимы раскрепощение, скорость мысли и оптимальный баланс на чужой половине поля. Если в контратакующей игре «Арсенал» ещё хоть как-то достигает результатов, то до построения «доминирующего» стиля Артете сейчас ещё очень далеко. Пока что испанец пытается натянуть сову на глобус.



Кстати, а как там поживает гений обостряющих передач Месут Озил? Да всё нормально у него — выпал из заявки команды на АПЛ, спокойно тренируется и старательно отрабатывает на базе свою жирную заработную плату (18,2 миллиона фунтов в год). Есть мнение, что Артета совершил ошибку, окончательно отказавшись от созидательных возможностей Озила, но достаточно просто вспомнить игру Месута в последние годы — он всё ещё может раздавать гениальные передачи, но потерял интерес к футболу.

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Даже когда Озил ещё регулярно появлялся на поле (например, в сезоне-2018/19), он созидал и обострял в разы хуже чем в свой праймовый лондонский период. Грустно, но это факт — как футболист топ-уровня Озил уже кончился, и его возвращение никак не поможет атаке «Арсенала» (необходимой скорости он точно не добавит).