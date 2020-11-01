Какой же разный «МЮ» в Лиге чемпионов и дома! Команда Сульшера – один из аутсайдеров АПЛ

В среду «Манчестер Юнайтед» разгромил в Лиге чемпионов полуфиналиста прошлого розыгрыша турнира «РБ Лейпциг» со счётом 5:0. В воскресенье – уныло проиграл дома «Арсеналу» в АПЛ, не забив ни одного гола. Какой же разный «МЮ» в еврокубках и дома!

Всего один удар «МЮ» за первый тайм

Первый тайм игры на пустом «Олд Траффорд» получился не очень богатым на события. Общими усилиями команды нанесли всего четыре удара по воротам (3-1 в пользу «Арсенала»), а единственное попадание в створ было у нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Его партнёр по атаке в схеме 4-4-2 Маркус Рашфорд, оформивший хет-трик в матче с «РБ Лейпциг», вообще потерялся на поле. Он совершил всего 19 касаний мяча. Реже встречался с мячом только голкипер Давид де Хеа.



По идее ромб в середине поля давал команде Уле-Гуннара Сульшера больше возможностей при выходе из обороны против тройки форвардов «Арсенала» – Виллиана, Пьера-Эмерика Обамеянга и игравшего по опорному центрального нападающего Александра Ляказетта – при прессинге гостей. Но у «Манчестер Юнайтед» было много брака, так как недоставало предложений впереди. В целом игра «Арсенала» казалась более отлаженной, «канониры» лучше распоряжалась мячом.



В результате все самые опасные моменты до перерыва создала команда Микеля Артеты. Обамеянг, не забивавший в последних пяти турах, совсем чуть-чуть опоздал, замыкая прострел, Виллиан пробил в перекладину, а Букайо Сака пробил выше цели головой из очень хорошей позиции. Де Хеа и «МЮ» везло в этих эпизодах.

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Погба привёз пенальти – «Арсенал» победил

Во втором тайме у «Манчестер Юнайтед» стало больше мяча и территории. Сульшер подкорректировал схему, кажется, с целью использования пространства на левом фланге «Арсенала», где Сака поднимался выше, чем правый фланговый игрок Эктор Бельерин, а Киран Тирни выдвигался из линии обороны и предлагал себя под передачи в свободную зону. Гринвуд своими открываниями должен был обеспечить «МЮ» перевес, но по большому счёту идея Сульшера не сработала. Разве что Гарри Магуайр мог забить после подачи со штрафного, однако неточно пробил головой.

«Арсенал» по игре был ближе к голу и на 69-й минуте заработал одиннадцатиметровый. Любопытно, что сделал это Бельерин. Поль Погба не всегда дорабатывает до конца со своим игроком в этой позиции, вот и теперь он привёз глупый пенальти. Де Хеа не угадал, куда пробьёт Обамеянг.

Сульшер попытался спасти игру заменами – на концовку выпустил Донни ван де Бека и Эдинсона Кавани (лишь четыре раза коснулся мяча). «Манчестер Юнайтед» действительно был близок к тому, чтобы уйти от поражения. Хозяева претендовали в спорном эпизоде на пенальти, потом мяч попал в штангу после прострела и рикошета от головы голкипера Бернда Лено. Тем не менее «Арсенал» устоял. Даже во втором тайме манкунианцы уступили по ударам в створ – 1-2 (всего – 7-4). Болельщики «МЮ», которых обнадёжил разгром «РБ Лейпциг», снова в шоке: команда на 15-м месте в АПЛ!