«Болельщики окружили базу и долго нас не выпускали». Приключения россиян в Турции

Сегодня в Лиге наций сборная России встретится с командой Турции в Стамбуле. По этому случаю вспоминаем российских футболистов, которые играли в турецкой Суперлиге. Немногим удалось проявить себя на футбольном поле, но вот за его пределами несколько любопытных ситуаций с участием наших игроков случилось. Собрали самое интересное об их турецких “гастролях”.

Мухсин Мухамадиев, Юрий Матвеев и Сергей Агашков («Анкарагюджю», 1993-1994)

Все три футболиста оказались в Турции благодаря Валерию Непомнящему, который на тот момент являлся главным тренером клуба из Анкары. Первым в столицу из московского «Локомотива» прибыл Мухамадиев. Ему удалось быстро освоиться в Турции. По словам футболиста, уже через неделю после приезда в Анкару он свободно говорил на турецком языке. Непомнящий часто использовал его в основе. За 31 матч Мухамадиеву удалось забить четыре гола, один из которых в ворота «Фенербахче». Но после ухода российского тренера Мухсин потерял интерес к турецкому футболу. И это несмотря на то, что новый тренер доверял ему место в основном составе. В 1994-м футболист принял решение уехать из Турции и подписал контракт с московским «Спартаком».

Вслед за Мухамадиевым в «Анкарагюджю» оказался нынешний главный тренер «Урала» Юрий Матвеев, который тоже не испытал проблем с турецким языком. Но вот заиграть в Анкаре у него не получилось. В 15 матчах он забил только один гол в ворота «Бурсаспора». Что удивило Матвеева в Турции, так это отношение болельщиков к местной команде.

Юрий Матвеев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Тогда очень удивило отношение болельщиков: полные трибуны, яростная поддержка, горячие и эмоциональные фанаты. Если проигрывали дома, могли закидать чуть ли не камнями, а если выигрывали, могли носить на руках до следующей игры. Как я говорил неоднократно, в Турции от любви до ненависти – один маленький шаг. Помню, после какой-то неудачной игры болельщики окружили нашу базу – она находилась в 500-800 метрах от стадиона – и долго нас не выпускали, требовали ответа за наши не очень хорошие действия. После вмешательства полиции эту толпу удалось разогнать», — рассказывал Матвеев в интервью официальному сайту РПЛ.

Перед уходом Непомнящего из клуба в «Анкарагюджю» приехал полузащитник Сергей Агашков, который прибыл в Турцию из израильского «Бейтара». Первый гол футболист забил в той самой игре против «Фенербахче», что и Мухамадиев, отдав ещё и голевую передачу. За 26 матчей Агашков поразил ворота дважды, а по окончании сезона вместе с ещё двумя российскими футболистами покинул Турцию, вернувшись в «Торпедо».

Лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года перебрался в Турцию из шотландского «Рейнджерс». На тот момент Саленко уже страдал от травм, а на турецкой земле они только усугубились. В первые полгода российскому нападающему удалось забить 11 мячей в 15 матчах. Но уже в последующие два года его преследовала травма колена, из-за которой он сыграл только три матча.

Фото: SNS Group/Getty Images

Мало того, что Саленко играл на уколах, у него начались разногласия с руководством. Работодатель не давал футболисту нормально восстановиться от травмы.

«Всё началось с той первой операции в 96-м. Через полгода восстановился, оказалось, что-то там врачи недоделали. Меня опять под нож… Снова восстановился, доктора смотрят ногу: э-э-э, да тебе ещё одна операция нужна. Я согласился, мне всё зашили, штырь вставили, а когда стали его доставать, нерв задели. Я еще полгода восстанавливался: чувствую, нога не бежит. Меня снова на операционный стол кладут. Теперь уже в Америке. Потом ещё в Германии докалывали по 20 уколов в день. Восемь в спину, остальные в ногу. Врачи предупредили, что надо будет каждый месяц приезжать укреплять колено. Но меня из Турции не отпустили. Президент сказал: зачем ты поедешь, давай, мол, играй. А природу-то не обманешь, незакрепленная нога подводить стала…», — рассказывал российский нападающий.

Потом турки совсем перестали платить футболисту зарплату, предложив Саленко деньги только за выходы на поле. Даже после восстановления от травмы российскому нападающему не давали уйти из «Истанбулспора», и ему пришлось дождаться истечения срока контракта.

В 2000 году Хлестов решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, перебравшись из «Спартака» в турецкий «Бешикташ». Клуб из Стамбула тогда тренировал будущий главный тренер красно-белых Невио Скала. Итальянец регулярно использовал Хлестова в стартовом составе, пока футболист не получил травму. Восстановившись от повреждения, российский защитник перестал попадать в основной состав. Одной из причин стала смена тренера в клубе. На место Скалы пришёл немец Кристоф Даум. Он посадил Хлестова в запас, изредка выпуская на замену. Но сам футболист позже заявил, что ему нравилось тренироваться под руководством Даума.

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«Немец Кристоф Даум, который сменил Невио Скалу в «Бешикташе», был гораздо спокойнее. И тренироваться у него, к слову, мне понравилось больше, чем у Скалы. Несмотря на то, что при Дауме я играл уже очень мало», — говорил Хлестов в интервью «СЭ».

В Турции за два сезона российский защитник провёл 34 матча, забил один гол и отдал три голевые передачи. А уже летом 2002 года вернулся в родной «Спартак».

Андрей Кривов («Газиантепспор», 2000-2002)

Российский полузащитник был одним из ключевых игроков «Ротора» 90-х. В 2000 году Кривов заключил контракт с турецким «Газиантепспором». Со временем оказалось, что при подписании соглашения футболисту не предоставили график выдачи зарплаты. Клуб из Газиантепа предложил игроку два контракта, но один из них, более выгодный, не зарегистрировал в федерации футбола Турции. Оба контракта находились у игрока. Но после обесценивания турецкой лиры «Газиантепспор» начал платить только по одному из них. Кривов не смог решить этот вопрос с руководством клуба и подал жалобу в ФИФА.

Дело ему удалось выиграть. Он получил трансферный сертификат и вернулся обратно в Волгоград. А в Турции Кривов, играя в одной команде с Фатихом Текке, Эмером Чаткычем и Максимом Ромащенко, провёл 24 матча и забил один гол.

После перехода в турецкий «Фенербахче» из «Спартака» карьера Владимира Бесчастных пошла на спад. Трансфер футболиста оказался скандальным. Руководители турецкого клуба прилетели закрывать сделку в последний день трансферного окна. Они перевели нужные 800 тысяч долларов в Москву через «Финансбанк». В «Спартаке» же хотели получить деньги наличными. Но турки не решились ехать с такой суммой по городу, поэтому договорились встретиться в отделении банка. Один из представителей «Фенербахче» Садеттин Саран рассказывал: им настолько не доверяли, что приехали получать деньги в сопровождении вооруженных людей. По его словам, руководители «Спартака» проверяли банкноты, подозревая, что это фальшивка.

Фото: Neal Simpson/Getty Images

В Стамбуле Бесчастных встречали как настоящую звезду, но в итоге российский нападающий забил всего один гол в 12 матчах за «Фенербахче». У турецкого клуба появились долги по зарплате перед игроком, поэтому Владимир принял решение вернуться в Россию, подписав контракт с краснодарской «Кубанью».

Защитник, получивший российское гражданство в 2016 году, перешёл в «Фенербахче» из немецкого «Шальке 04». В Турции он стабильно получал игровое время в стартовом составе. За стамбульский клуб Нойштедтер провёл 108 матчей, забил семь голов, выиграл бронзовые и серебряные медали чемпионата Турции.

Осенью 2018 года Роман забил гол туркам за сборную России, и этот мяч остаётся для него единственным в российской футболке. По окончании контракта с «Фенербахче» в 2019 году Нойштедтер подписал соглашение с московским «Динамо», где после прихода Сандро Шварца вновь оказался востребованным.

Интересная история в Турции приключилась с бывшим футболистом грозненского «Ахмата» Зауром Садаевым. Зимой 2019-го он приехал на правах аренды в «Анкарагюджю», а уже спустя полгода подписал контракт на постоянной основе.

Осенью руководство клуба не смогло дозвониться до Садаева. СМИ даже начали писать о том, что футболист пропал. Уже в ноябре бывший футболист «Ахмата» заявил, что не хочет больше играть за турецкий клуб.

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и всё», — написал Садаев в своём “инстаграме”.

По информации «Чемпионата», Садаев разорвал соглашение с «Анкарагюджю», поскольку в клубе несколько месяцев ему не платили зарплату. В Турции он провёл 13 матчей, результативных действий не совершал. После отъезда из Турции и по сей день 31-летний футболист пребывает без команды.

Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», 2019; «Антальяспор», с января 2020-го)

Зимой 2019 года Кудряшов переехал из казанского «Рубина» в «Истанбул Башакшехир», подписав с ними краткосрочный контракт. За полгода он провёл всего лишь восемь матчей и забил один, так и не став чемпионом Турции. Уже летом клуб и игрок приняли решение не продлевать договор на более длительный срок.

Фото: facebook.com/Antalyaspor

Но спустя полгода, зимой 2020-го, российский защитник вернулся в Турцию, на этот раз в «Антальяспор». Кудряшов сразу же стал игроком стартового состава и уже провёл за клуб из Антальи 28 матчей, в которых отдал три голевые передачи.

Для 33-летнего российского защитника Турция – особенная страна. Помимо успешного выступления в турецкой Суперлиге, Кудряшов дебютировал за сборную России именно в матче против Турции. Сегодня он вновь может выйти на поле против страны, которая стала для него уже вторым домом.

P.S. Помимо вышеупомянутых футболистов за турецкие клубы выступали Вячеслав Мельников («Анкарагюджю», 1997-1998), Ильшат Файзуллин («Алтай», 2000), Вячеслав Камольцев («Коджаелиспор», 2000), Виталий Дьяков («Сивасспор», 2017-2018), Арсен Хубулов («Эрзурумспор», 2018) и Юрий Лодыгин («Газиантеп», 2019). Однако ничем примечательным никто из них не отметился, сыграв десяток матчей за свои клубы.