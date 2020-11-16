Невероятный гол сборной Казахстана с центра поля! Видео

Сборная Казахстана за тур до конца лишилась шансов на повышение из группы С Лиги наций УЕФА, проиграв в Тиране сборной Албании — 1:3. Более того, казахстанцы рискуют покинуть свой дивизион и опуститься в группу D. Вряд ли эти расклады могли привлечь внимание к матчу. Но свой единственный гол гости, уже при счёте 0:2, забили… с центра поля!
Почти чемпион Казахстана в составе «Кайрата» Айбол Абикен зарядил с центра поля после передачи одноклубника Абата Аймбетова. Вратарь итальянского СПАЛа Этрит Бериша к подобной наглости оказался не готов.
Смотрим и считаем секунды до гола!
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На исход матча этот поразительный удар не повлиял. Сборная Албании с несостоявшимся спартаковцем Эльсеидом Хюсаем, а также партнёром Алексея Миранчука по «Аталанте» Бератом Гьимшити в составе во втором тайме забила третий гол и спокойно довела встречу до победы. Теперь, чтобы подняться в Лигу B, албанцам нужно 18 ноября на домашнем стадионе обыграть сборную Беларуси.
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