Мемы смешные – ситуация страшная. Как соцсети реагируют на травмы футболистов «Ливерпуля»

Чемпионат АПЛ для «Ливерпуля» стартовал 12 сентября. На тот момент из игроков обоймы в составе отсутствовал лишь Алекс Окслейд-Чемберлен, и подопечные Юргена Клоппа в матче-триллере дожали «Лидс» Марсело Бьельсы – 4:3.

Сентябрь вообще для красных оказался хорошим месяцем. Правда, они тогда об этом даже не догадывались… Как не догадывались и о том, что здоровье Жоэля Матипа станет вопросом выживания клуба.

Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images

«Жоэль Матип прибывает на тренировочную базу «Ливерпуля».

Всё пошло не так на 11-й минуте мерсисайдского дерби – безрассудный прыжок Джордана Пикфорда завершил сезон для обладателя «Серебряного мяча» и оплота обороны «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Двойной фейл – VAR не ставит пенальти из-за офсайда, и из-за него же голкипер «ирисок» избегает удаления.

Она: «Он думает о другой женщине».



Он: «Надеюсь, что с Вирджилом всё в порядке».

Что было дальше?

18 октября – очередное повреждение Матипа и тяжёлая травма Тьяго Алькантары, новичка команды.



28 октября – травма подколенного сухожилия у Фабиньо.



9 ноября – минус Трент Александер-Арнольд.



10 ноября – минус Джо Гомес, получивший травму на тренировке сборной Англии. Он пропустит большую часть сезона.



Снаряд упорно продолжал бить в одну и ту же воронку – в то, что оставалось от основной защиты мерсисайдцев.

«Ливерпуль» — главный неудачник текущего сезона. В лазарете клуба целая команда Такая команда могла бы бороться за титулы.

Продолжим.



13 ноября – детективная история Мохамеда Салаха. Сначала Федерация футбола Египта опубликовала информацию о положительном тесте на COVID-19 у лидера сборной, потом удалила пост, но позже информация всё же подтвердилась.



Наконец-то не защитник! Но Клоппу от этого не легче.

15 ноября – грустный день для болельщиков «Ливерпуля». Невосполнимая потеря – от рака умер легендарный голкипер команды, 3-кратный обладатель Кубка чемпионов и рекордсмен клуба по сухим матчам Рэй Клеменс. Ему было 72 года…

«Это тяжело – боль повсюду». Легендарный вратарь «Ливерпуля» боролся с раком 15 лет Рэй Клеменс однажды победил болезнь, но она всё равно вернулась.

Травму единственного оставшегося в строю защитника основы Энди Робертсона болельщики уже просто восприняли как данность. Получил повреждение шотландец в расположении сборной.

«Юрген Клопп прибывает на тренировочную базу после перерыва на матчи сборных».

16 ноября – Джордан Хендерсон не доиграл матч против Бельгии из-за мышечного повреждения.



Состав на матч с «Лестером» стал приобретать весьма конкретные очертания.

Состав «Ливерпуля» на матч с «Лестером» Фото: liverpoolfc.com

В такие дни надежда только на Милнера.

Фото: twitter.com/idks_sport

Или Фирмино.

У Хосепа Гвардиола похожие проблемы.

«Травма Габриэла Жезуса — причина плохого старта «Манчестер Сити»?»

И даже «Спартак» попытался воспользоваться проблемами «Ливерпуля» и «опротестовал» победу красных в 2017 году.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака»

Каждый день болельщика «Ливерпуля» в 2020-м.

«Итак, кто получил травму сегодня?»