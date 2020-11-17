Мемы смешные – ситуация страшная. Как соцсети реагируют на травмы футболистов «Ливерпуля»

Чемпионат АПЛ для «Ливерпуля» стартовал 12 сентября. На тот момент из игроков обоймы в составе отсутствовал лишь Алекс Окслейд-Чемберлен, и подопечные Юргена Клоппа в матче-триллере дожали «Лидс» Марсело Бьельсы – 4:3.
Сентябрь вообще для красных оказался хорошим месяцем. Правда, они тогда об этом даже не догадывались… Как не догадывались и о том, что здоровье Жоэля Матипа станет вопросом выживания клуба.
Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images
«Жоэль Матип прибывает на тренировочную базу «Ливерпуля».
Всё пошло не так на 11-й минуте мерсисайдского дерби – безрассудный прыжок Джордана Пикфорда завершил сезон для обладателя «Серебряного мяча» и оплота обороны «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Двойной фейл – VAR не ставит пенальти из-за офсайда, и из-за него же голкипер «ирисок» избегает удаления.
Она: «Он думает о другой женщине».
Он: «Надеюсь, что с Вирджилом всё в порядке».
Что было дальше?
18 октября – очередное повреждение Матипа и тяжёлая травма Тьяго Алькантары, новичка команды.
28 октября – травма подколенного сухожилия у Фабиньо.
9 ноября – минус Трент Александер-Арнольд.
10 ноября – минус Джо Гомес, получивший травму на тренировке сборной Англии. Он пропустит большую часть сезона.
Снаряд упорно продолжал бить в одну и ту же воронку – в то, что оставалось от основной защиты мерсисайдцев.
Продолжим.
13 ноября – детективная история Мохамеда Салаха. Сначала Федерация футбола Египта опубликовала информацию о положительном тесте на COVID-19 у лидера сборной, потом удалила пост, но позже информация всё же подтвердилась.
Наконец-то не защитник! Но Клоппу от этого не легче.
15 ноября – грустный день для болельщиков «Ливерпуля». Невосполнимая потеря – от рака умер легендарный голкипер команды, 3-кратный обладатель Кубка чемпионов и рекордсмен клуба по сухим матчам Рэй Клеменс. Ему было 72 года…
Травму единственного оставшегося в строю защитника основы Энди Робертсона болельщики уже просто восприняли как данность. Получил повреждение шотландец в расположении сборной.
«Юрген Клопп прибывает на тренировочную базу после перерыва на матчи сборных».
16 ноября – Джордан Хендерсон не доиграл матч против Бельгии из-за мышечного повреждения.
Состав на матч с «Лестером» стал приобретать весьма конкретные очертания.
Состав «Ливерпуля» на матч с «Лестером»
Фото: liverpoolfc.com
В такие дни надежда только на Милнера.
Фото: twitter.com/idks_sport
Или Фирмино.
У Хосепа Гвардиола похожие проблемы.
«Травма Габриэла Жезуса — причина плохого старта «Манчестер Сити»?»
И даже «Спартак» попытался воспользоваться проблемами «Ливерпуля» и «опротестовал» победу красных в 2017 году.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака»
Каждый день болельщика «Ливерпуля» в 2020-м.
«Итак, кто получил травму сегодня?»
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