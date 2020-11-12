«Ливерпуль» — главный неудачник текущего сезона. В лазарете клуба целая команда

«Ливерпуль» Юргена Клоппа продолжают преследовать травмы. В матче с «Манчестер Сити» повреждение икроножной мышцы получил Трент Александер-Арнольд, а уже на тренировке сборной Англии травмировался ещё один защитник — Джо Гомес. Самое ужасное, что с начала сезона в «Ливерпуле» получили травмы уже 12 футболистов. И если этот кошмар продолжится, то Клоппу точно придётся выйти зимой на трансферный рынок.

У Гомеса может быть очень серьёзное повреждение

По информации Sky Sports, английский защитник получил серьёзную травму колена, которая точно оставит его без футбола в этом году. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о полученном повреждении игрока.

«Не могу сказать, насколько травма серьёзна, потому что он ещё не делал снимки. Что расстроило меня больше всего, так это то, что ему было очень больно. Когда он получил травму, никого рядом не было. Это мне очень не понравилось. Надеюсь и молюсь, чтобы это было ненадолго», – сказал Саутгейт.

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Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп добавил, что Гомес получил травму, просто отдавая пас одному из партнёров.

«Джо сделал пас или движение, когда вокруг него никого не было, и оказался на земле. Ему было очень больно. Когда вы видите, что один из ваших друзей или товарищей по команде проходит через это, это не так просто», — рассказал английский вратарь.

Ван Дейк рискует не сыграть в этом сезоне. И заменить его некем Кажется, у «Ливерпуля» большие проблемы.

Ранее из строя выбыл основной защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк, который из-за разрыва передней крестообразной связки колена рискует пропустить весь сезон. Помимо нидерландца и англичанина Гомеса с начала этого сезона повреждения разной степени тяжести получили ещё 10 футболистов «Ливерпуля»: Алисон, Цимикас, Матип, Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Кейта, Шакири, Мане и Окслейд-Чемберлен.

У «Ливерпуля» ощутимый кризис в обороне

Попрощавшись минувшим летом с Деяном Ловреном, красные получили большие проблемы в оборонительной линии. После матча с «Эвертоном» ван Дейка здорово заменил опорник Фабиньо. Но уже в игре с датским «Мидтьюлланном» бразилец получил травму, уйдя с поля на 30-й минуте.

Но есть и хорошие новости. В прошедшем туре АПЛ на поле вернулся опытный Жоэль Матип, который полностью оправился от повреждения. Теперь Клоппу придётся искать напарника камерунцу в центре защиты среди молодёжи.

Здесь есть несколько вариантов. Например, 23-летний Натаниэль Филлипс, который был признан лучшим игроком матча против «Вест Хэма» (2:1), классно сыграв в паре с Джо Гомесом.

Также в обойме у Клоппа есть ещё более молодые футболисты. После полученной травмы Фабиньо в матче с «Мидтьюлланном» здорово вошёл в игру 19-летний англичанин Рис Уильямс. А бывший тренер футболиста Рассел Пенн утверждает, что его воспитанник похож на ван Дейка не только внешне, но и по стилю игры.

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Летом прошлого года к «Ливерпулю» из «ПЕК Зволле» присоединился соотечественник ван Дейка – 18-летний Сепп ван ден Берг. Молодой нидерландец уже провёл за красных четыре матча, но в этом сезоне на поле пока не появлялся.

Трента, который выбыл из строя на четыре недели из-за травмы икроножной мышцы, Клопп заменит ещё одним талантливым молодым воспитанником «Ливерпуля». 19-летний валлиец Неко Уильямс дебютировал за красных ещё в конце прошлого сезона, оставив приятное впечатление.

Но несмотря на талантливую молодёжь, «Ливерпулю» всё же стоит выйти зимой на трансферный рынок. В противном случае борьба за второе чемпионство подряд может быть быстро проиграна.