Матч с Сербией – не позор, а аномалия. Важно отбросить эмоции и не делать резких шагов

Унижение в Белграде уже вошло в историю. Такие матчи дружно препарируются и разбираются на молекулы всей страной, в ближайшие дни мы наверняка не раз увидим выступления политиков на спортивных сайтах или горячие обсуждения игры на федеральных каналах. Равнодушных не осталось точно, в споры по поводу будущего российского футбола вмешаются даже люди, которые в привычном состоянии крайне далеки от спорта.

Самое главное сейчас – избежать резких шагов (они вообще почти всегда приносят вред, а не пользу) и не сделать ложные выводы. Да и в целом важно попытаться отбросить унизительный счёт в сторону. Игра с Сербией – она ведь действительно на редкость аномальная. По качеству созданных моментов Россия оказалась даже выше соперника: аналитики InStat насчитали у нашей команды 3,5 ожидаемых гола xG, а у соперника – 1,96. Визуально картина примерно такой и рисовалась – разве что у сербов показатель всё-таки мог оказаться чуть выше, но удары головой в модели xG часто имеют низкий вес.

Налицо сразу две аномалии: 1) вероятность того, что в любом следующем матче одна из команд, насобирав восемь ударов в створ и 1,96 xG (да даже если 2-2,5), забьёт сразу пять голов, достаточно низкая; 2) вероятность того, что другая команда, набив 3,5 xG, не реализует ни одной из возможностей, совсем ничтожна. Сплетение таких цифр вообще встретишь крайне редко – тем и удивителен матч в Сербии. Причём моменты сборной России распределялись по игре ровно: на каждый гол соперника мы могли отвечать своим, у нас были шансы и при 0:0, и при 0:1, и при 0:2.

Поэтому давайте постараемся выделить главные причины дикого (если исходить из счёта) провала, а после этого задать правильные вопросы.

Фактор Заболотного – главный в этом матче. Форвард в одиночку насобирал два явных момента и семь ударов

Промахи нападающего «Сочи» — ключевая причина унижения. Странно говорить о проблемах в созидании в матче, котором наша команда совершила больше входов в финальную треть соперника (44 на 31) и штрафную (19 на 15), чаще била (19/8 на 11/8) и имела больший вес этих ударов. Но атаки становятся бессмысленными, если в них некому поставить точку.

У Заболотного – семь ударов. Это рекордный показатель в игре, ближайший преследователь Йович набрал «только» четыре. Также один только Антон насобирал 2 xG и два явных момента. Нет абсолютно никаких вопросов по уровню его движения, вовлечённости, борьбе. Пересмотрите, к примеру, как здорово он двигался под мяч при всех своих ударах – это действительно качественные открывания под фланговые передачи.

Но недостаток мастерства и аномальное невезение (всё же даже при низком классе нападающие хотя бы что-то из таких попыток обычно забивают) привели к тому, что Антона теперь снова высмеивает вся страна. Упускали шансы и другие футболисты, но реже: Ерохин, Черышев. И ещё в пяти-шести атаках не удавалось сделать внешне простой фланговый пас – например, в первом тайме при 0:1.

Если бы хотя бы на один из двух первых голов Сербии у нас нашёлся свой ответ, игра бы пошла по другому сценарию.

Фактор Дивеева – самый дискуссионный. Защитник ЦСКА сыграл слабо, но нет гарантии, что Семёнов справился бы лучше

Лично я долго ждал вызова Дивеева в сборную и его появления в стартовом составе. От этого желания даже сейчас ни в коем случае не отказываюсь: позиция правого центрального защитника провисает, а игрок ЦСКА в балансе развит лучше, чем остальные кандидаты. Плюс у него ещё есть потенциал скорректировать пробелы – в отличие от того же Семёнова.

Фото: rfs.ru

Игру с Сербией Дивеев провалил – кстати, как и Джикия. Оба слабо выглядели в борьбе (у Джикии вообще только 50% выигранных единоборств) и допускали грубые позиционные ошибки при подачах. Тут стоит подчеркнуть, что до сих пор вместе они провели ровно один матч – с Молдавией, когда нагрузка на защитников почти отсутствовала, а динамичных эпизодов внутри штрафной, в том числе фланговых передач на агрессивно набегающих соперников почти не возникало.

Испытание прошло в стрессовых условиях и завершилось катастрофой. Но рано или поздно Черчесову всё равно нужно было искать новые варианты в обороне. Он и так, кажется, затянул с вводом нового игрока в состав. Несмотря на его принцип «Команда должна оставаться с командой», наличие в старте Семёнова, члена команды, — это путь в никуда.

Фактор Гильерме. Бразилец снова пропустил больше, чем должен

В одном из недавних текстов я разбирал российских вратарей на предмет надёжности. Гильерме тогда занял последнее место как по общему проценту отражённых ударов, так и разнице ожидаемых голов и допущенных, у него были очень низкие цифры.

Кто реально достоин быть первым номером сборной. Исследуем надёжность российских вратарей Шунин или Акинфеев – кто из них круче прямо сейчас?

Так получилось, что Шунин, достойно выглядевший на старте сезона, сыграть не смог. Вышел Гильерме – и провёл матч плюс-минус на своём сегодняшнем низком уровне. Из пяти ударов в створ в первом тайме он отразил только один (перед собой при третьем голе), то есть залетело вообще всё. Сыграть лучше натурализованный бразилец мог как минимум при третьем и четвёртом пропущенных мячах. «Неудачный тайм, ни разу не выручил» — справедливая оценка Черчесова. А замена в перерыве – резкий шаг, который скорее всего будет иметь последствия.

Не удивлюсь, если больше в стартовом составе мы сдавшего в двух последних сезонах Гильерме не увидим.

Фактор физической формы. Движение и вправду было удивительно плохим

Пересмотрите голы. Например, второй – в четырёх подряд микроэпизодах, предшествующих навесу, игроки сборной России опаздывали на такт и не успевали вступить в борьбу, а Ерохин вдруг выключился и не добежал за своим соперником в конечной стадии чужой атаки. Или третий – как тяжело перекладывал вес Кузяев. А в остальных ситуациях не справлялся с резкостью и выглядел некоординированным Джикия.

Фото: rfs.ru

В атаке какое-то движение ещё было, но когда ноги не бегут в фазе без мяча – это как раз наглядный признак плохого состояния и закисления. Голова перестаёт что-либо понимать, тело работает на инстинктах, а инстинкты, выработанные внутри РПЛ, не подразумевают сверхусилий. Ноль побед российских клубов в еврокубках в октябре-ноябре и кошмарная осень для сборной России – это не столько низкий уровень развития российского футбола, сколько показатель текущей готовности наших команд и игроков.

Будет очень интересно получить и изучить цифры по фитнесу, только тогда мы узнаем достоверную информацию. Однако здесь явно что-то не то. Ноябрь всегда был тяжёлым месяцем для российского футбола, а сейчас он совсем утопический.

Что нас должно интересовать сейчас

Теперь перейдём к самым важным вопросам и тезисно на них ответим.

Показательным ли стал матч с Белграде, отражает ли он уровень российского футбола?

Нет, хотя бы из-за своей аномальности – вероятность итогового счёта 4:4 была выше, чем 0:5. Эта игра уводит всех нас в сторону эмоций, поэтому разбирать её нужно очень аккуратно.

Показательным ли стал осенний отрезок сборной России без побед?

Да, потому что здесь речь уже идёт о дистанции из шести матчей за два месяца – неплохой отрезок для анализа. Комплексная оценка всех этих игр более актуальна и интересна, чем препарирование белградской встречи.

Есть ли у сборной достойный резерв?

Пока – нет, если исходить из тех же результатов. Можно сколько угодно вспоминать про нереализованное преимущество в ряде игр, но на отрезке из шести матчей мы увидели, что стресс-тест обновлённая российская команда не прошла. Она не умеет добиваться результата вопреки сложностям, а значит, к большим делам пока не готова. Ждём возвращения Головина, Дзюбы, Марио Фернандеса, настоящих Оздоева и Черышева.

Фото: rfs.ru

Есть ли жизнь без Дзюбы?

Она есть, но пока точно не лучше, чем с ним. Хотя не факт, что Дзюба в сегодняшнем состоянии реально помог бы сборной.

Сохранилась ли вратарская проблема?

Да – и на её решение все меньше времени. Но Гильерме из обоймы скорее всего теперь выпадет.

Кто будет вторым центральным защитникам?

Снова нет чёткого понимания. Стопроцентные кандидаты отсутствуют. Дивееву не позавидуешь – хуже дебютного отрезка не придумать. Хотя по качествам и балансу именно он с Джикией должен образовать основную пару.

Что делать с поздней осенью?

Каждый год мы задаемся этим вопросом. Что-то делать нужно определённо – об этом кричат результаты клубов и сборной из года в год. Этот месяц просто не подходит для решения спортивных задач.

За счёт чего мы можем добиваться результата на крупных турнирах?

Как всегда: за счёт хорошей физической подготовки (которой вообще нет сейчас) и тактической дисциплины (которой тоже нет сейчас из-за резкого обновления). Если начинает выпадать один из компонентов, то это приводит к провалу, поскольку уровень игроков не настолько высок, чтобы играть за счёт него. Многочисленные звёзды к Евро-2021 у нас не появятся.

Должен ли сохранить должность Черчесов?

На мой взгляд – да. Очень не хочется, чтобы высшие боссы фонтанировали эмоциями и оперировали понятиями «позорное поражение». Это позволительно болельщикам, но не руководителям. Сборная выдала крайне слабую осень, но итоговый результат всё равно оказался чересчур жестоким к ней – по игре она заслуживала чуть лучшего исхода.