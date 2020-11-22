Последняя великая победа Романцева. 20 лет назад «Спартак» разнёс «Арсенал» в ЛЧ

20 лет назад «Спартак» одержал одну из самых ярких еврокубковых побед в истории, разгромив лондонский «Арсенал» в матче Лиги чемпионов. Многие поклонники называют этот матч последней великой победой Олега Романцева. Давайте же вспомним, как это было!

«Спартак» впервые за пять лет пробился во 2-й раунд Лиги чемпионов

Как там говорилось в песне? Это было так давно, что и вспомнить мудрено. В те годы Лига чемпионов проводилась в два групповых этапа, а «Спартак» стабильно выступал в еврокубках.



В 2000 году красно-белые проводили очередную лигочемпионскую кампанию. «Спартак» занял второе место в группе и впервые за пять лет пробился во 2-й раунд Лиги чемпионов. Футболисты гадали, кто же может выпасть клубу в жеребьёвке: Дмитрий Парфёнов, например, хотел в соперники «Милан», Юрий Ковтун желал встретиться с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом», а Николай Писарев — с «Депортиво», «Лацио», «Валенсией» и «Арсеналом».

«Спартак» — «Реал». 2000 год. «Лужники» Фото: РИА Новости

Но после окончания всех матчей группового этапа стало понятно, что соперниками красно-белых не станут «Реал» (играли в одной группе на первом этапе), а также «Лацио», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» — все эти команды оказались со «Спартаком» в одной корзине.



10 ноября в Женеве состоялась жеребьёвка второго группового раунда Лиги чемпионов. В группу к «Спартаку» попали «Арсенал», «Бавария» и «Лион». Первый матч второго раунда был намечен на 22 ноября, чемпионы России принимали с «Арсеналом».



«Спокойно воспринял итоги жеребьёвки, — говорил Олег Романцев. — В нашей группе вновь подобрался довольно ровный состав участников. Конечно, мы не сможем быть на пике формы в декабре и феврале. Тем не менее «Спартак» серьёзно настраивается на борьбу. Перед нами вновь будет стоять цель — выйти из группы».

Билетов не осталось даже спекулянтов

Билеты на игру поступили в продажу за пять дней до матча. Как и в поединке с «Реалом», в «Лужниках» ожидался аншлаг.



«Наш футбол, похоже, вернулся в 50-е, — рассказывал обозреватель «Спорт-экспресса». — Для этого достаточно увидеть в лужниковских окошках касс объявления, сделанные от руки на картонках, потому что необходимости в фабричных табличках «Все билеты проданы» за российскую историю футбольных «Лужников» ещё не было. А потом пройтись вдоль очереди, змеей тянущейся от касс вдоль забора куда-то к горизонту. Билетов нет, но болельщики ждут, надеются на чудо.



Вчера утром (19 ноября. — Прим. «Чемпионата») в кассы «Лужников» поступила в продажу последняя тысяча билетов. Её напечатали «на всякий случай» — редкий болельщик соблазнится местом в самом низу трибун и захочет смотреть не столько матч, сколько спины фотографов, обслуживающего персонала и милиционеров. Первый, и единственный раз, такие билеты продавались на годичной давности матч сборных России и Украины. Вчера эту тысячу по 45 рублей за штуку раскупили в полчаса. Еще тысячи три-четыре фанатов остались ждать до самого вечера. Среди них ходила легенда, что вот-вот должны напечатать и привезти еще 2-3 тысячи билетов на места, куда они не продавались никогда — в нижние ряды угловых секторов. Даже на памятном матче 9 октября прошлого года там сидели милиционеры-срочники, призванные на случай массовых беспорядков».



Билеты закончились даже у спекулянтов. По воспоминаниям очевидцев, вышедший из джипа иностранец предлагал всем подряд по $ 50 за билет на трибуну «А», но в итоге довольствовался лишь билетом за ворота. Кстати, 80-рублевые билеты спекулянты продавали за 250-300 рублей.



После одной из последних тренировок футболисты «Спартака» получили конверты с билетами на игру. Несмотря на ажиотаж вокруг матча, все запросы футболистов были удовлетворены.

«В первой половине тайма «Спартак» был смят, ошарашен, напуган»

Накануне матча в общей группе не смогли тренироваться Ширко и Ананко. У нападающего был диагностирован надрыв передней поверхности бедра, а Ширко продолжал восстанавливаться от травмы.



«Ничего нового изобретать мы не стали, — говорил журналистам Романцев перед матчем. — Какой смысл отказываться от давно проверенной методики? А вот февральские игры для нас пока в диковинку. Придется после отпуска форсировать подготовку, но решить проблему игровой практики, видимо, все равно не удастся. Раскрывать всех секретов, естественно, не стану. Скажу только, что предстоящий матч для нас крайне важен. На кону не просто репутация «Спартака», а престиж всего российского футбола».



Кто же приехал в Москву в составе «Арсенала»?

Вратари: Маннингер, Лукич, защитники: Адамс, Киоун, Лужный, Диксон, Э.Коул, Силвинью, Апсон, полузащитники: Парлор, Юнгберг, Лаурен, Пирес, Вивас, Вернацца, форварды: Анри, Кану, Вильторд.

Бергкамп и Симэн в Москву не приехали.



За день до игры в кассах «Лужников» вновь появились билеты.

«Ситуация с билетами в лужниковских кассах внезапно изменилась, к радости тех болельщиков, которые провели выходные в очередях и уже почти потеряли надежду на то, что удача им все же улыбнется, — делились воспоминаниями корреспонденты еженедельника«Футбол». — Оказалось, что целый ряд организаций, подавших заявки, отложенные им билеты так и не выкупили. Руководство стадиона приняло решение пустить их в свободную продажу.

Переполненные «Лужники» Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Кстати, по сообщениям болельщиков, на Ярославском, Ленинградском и Курском вокзалах столицы билетами на матч «Спартак» — «Арсенал» торгуют (правда, с наценкой) обладающие соответствующим разрешением продавцы-частники. Как утверждают фанаты, наценка вполне божеская: за 250-рублевые билеты просят 300, за 80-рублевые — 100-120».



По официальным данным, на матче было 74 тыс. болельщиков. Что же происходило на поле?

Состав «Спартака»: Филимонов, Ананко, Ковтун, Тчуйсе, Парфенов, Булатов, Титов, Безродный, Баранов, Робсон, Маркао.

Состав «Арсенала»: Маннингер, Киоун, Адамс, Пирес, Юнгберг, Анри, Парлор, Силвиньо, Лужный, Вивас, Кану.

«В первой половине первого тайма «Спартак» был смят, ошарашен, напуган, — писал обозреватель «СЭ». — Пропустил гол, могли еще пару-тройку. В начале матча мне казалось, что спартаковцы бесспорно и безоговорочно уступают сопернику в классе. Лондонцы играли так плотно и до автоматизма сыгранно, что даже отсутствие стержня в лице Виейра, казалось, не могло помешать «Арсеналу» одержать победу. Но «Спартак» показал, что абстрактный класс значит в футболе далеко не все. Можно сказать даже жёстче — не значит почти ничего. Но только в том случае, если этому классу противостоит безумная, запредельная, чудовищная самоотдача. Никакого другого объяснения тому чуду, свидетелями которого мы стали после перерыва, я не нахожу.

«Спартак» — «Арсенал». 2000 год Фото: РИА Новости

А ведь и во втором тайме все могло пойти совсем по-другому. На 48-й минуте Юнгберг подал справа, Пирес скидывал мяч головой на дальнюю штангу. Далее мяч коснулся головы Парфёнова, пытавшегося прервать опаснейший пас, и угодил в стойку спартаковских ворот! Получается, судьбу матча круто развернули считанные сантиметры…



Спустя пару минут Парфёнов в отчаянном прыжке выбил мяч у занесшего ногу для удара Юнгберга. А ещё через какие-то секунды Титов бросил мяч вправо на Тчуйсе, тот от души навесил, и Робсон, как показалось, бил в дальний угол наверняка. Представьте, что творилось в душах спартаковских фанов, когда они увидели, что мяч летит то ли в штангу, то ли вообще мимо ворот. Но Маркао, который, похоже, привык выстреливать исключительно дуплетами (вспомните матчи в Москве со «Спортингом» и с «Ладой»), в прыжке переправил мяч в ворота — 2:1.

«Арсенал», конечно, пошёл вперёд. Но, к счастью, совсем не так, как в начале матча, играла теперь спартаковская защита. Казалось, что встреча проходит не в морозную, а в суперфутбольную погоду — настолько четко и слаженно стали действовать наши футболисты. Особенно отмечу Ананко. Последние минуты первого тайма показали, что его травма дает о себе знать очень даже явственно. И какие же ярость и самозабвение демонстрировал этот парень! Его подкаты, которые несомненно приносили ему жестокую боль, не раз спасали команду.



Арсен Венгер делал всё, что мог, дабы переломить ход игры, начавшейся столь удачно, а потом внезапно развернувшейся на 180 градусов. Вильторд менял Кану, Лаурен — Пиреса. И играли англичане не то что не провально, а просто хорошо. Никто и никогда, увидев этот матч, не скажет, что «Арсенал» был разобранным или играл вполсилы. Но разъяренный «Спартак» было уже не остановить. Даже вратарю Маннингеру, который фантастически отбил на 71-й минуте классный удар Маркао с ходу.



Шесть минут спустя третий гол, расставивший все точки над i, был-таки забит. Робсон, вкалывавший весь матч, как шахтер-передовик, явил вдруг чудо стрельцовского паса пяткой. Маркао подправил мяч на набравшего ход Титова, и тот, не сближаясь с Маннингером, мощным ударом не оставил ему ни малейшего шанса. А еще через пять минут нежданная феерия была блистательно завершена. Тчуйсе, едва перейдя середину поля, выдал длинный, потрясающий пас на ход Робсону. Бразилец ловко обошел вратаря справа и с острого угла точно отправил мяч в дальний угол арсенальских ворот.



Если бы в начале матча кто-то сказал мне, что счет будет 4:1 в пользу «Спартака», я принял бы этого человека если не за умалишенного, то как минимум за неисправимого мечтателя. Но чудо — иначе и не назовешь — произошло. Был когда-то фильм с запоминающимся названием «Обыкновенное чудо». Теперь мне куда сильнее верится, что чудеса в исполнении «Спартака» когда-нибудь станут обыкновенными».

Арсен Венгер (слева), Эшли Коул (третий слева) Фото: Mike Egerton/Getty Images

После матча журналисты, которые не слишком любили «Спартак», спросили Арсена Венгера: «Вы, наверное, уступили из-за некачественного поля?» Он удивлённо посмотрел на них: «Да нет, поле было одинаково для обеих команд». О качестве газона после матча высказался и Олег Романцев: «Что касается «Спартака», известно: главное условие для его успешной игры — состояние поля, ведь мы — приверженцы действий низом. Поле же было не в лучшем состоянии — я говорю это не в укор работникам стадиона. То, что нам удалось и на нем показать комбинационную игру, порадовало».



Как и после победы над «Реалом», гулянья в Москве продолжались всю ночь. Но, к сожалению, больше «Спартак» в лигочемпионской кампании-2000/2001 не побеждал.

05.12.2000. «Лион» — «Спартак» (3:0)

13.02.2001. «Бавария» — «Спартак» (1:0)

21.02.2001. «Спартак» — «Бавария» (0:3)

06.03.2001. «Арсенал» — «Спартак» (1:0)

14.03.2001. «Спартак» — «Лион» (1:1)

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Спустя пару лет многолетний тренер покинул «Спартак», а встречу с «Арсеналом» так и будут вспоминать как последнюю великую победу «Спартака» Романцева.