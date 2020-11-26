Месси – с другой планеты, а Марадона – бог. Осмысляем, почему Диего можно было всё

Когда у Марадоны спросили, что бы он сказал на собственных похоронах, Диего дважды повторил: «Спасибо, что играл в футбол». А потом сравнил радость и свободу от игры с ощущением неба в руках.



Мир вспоминает Марадону. Не только голы, эмоции и вечеринки размером с Неаполь, но ещё и эти частицы неба, падающие людям со всего мира. В том числе Пеле, который в прощальных словах Марадоне пожелал себе сыграть против аргентинца на небесах. Пока болельщики «Боки» клали гвоздики на турникеты стадиона «Бомбонера», под трибуны сползали заплаканные люди в жёлто-синих футболках, а на аргентинских электронных табло, помимо пожеланий счастливого пути и прогноза погоды, писали два слова: «Gracias Diego».

Люди прощаются с Марадоной Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

От Diego до Dios (так по-испански будет «бог») всего несколько шагов, так что Марадона просто D10S. Не Иисус для верующих аргентинцев, не король футбола, а бог – то самое далёкое, высокое и недоступное. Как я это понял? Общался во время чемпионата мира и продолжаю общаться с сотней аргентинцев, работал в студии аргентинского канала Tyc Sports летом 2018-го, да просто взрослые аргентинцы, которые во время чемпионата мира сидели с VIP-браслетом в соседней от Диего ложе, присылали заплаканные лица и заново признавались ему в любви.

Марадона бог ещё и на контрасте с Месси. Сверкал на родине, поднимал Кубок мира, помогал аргентинцам забыть о бедности, военной хунте и взрывах в крупных городах, в том числе и Росарио, где родился Месси. Если Лео человек с другой планеты, то Диего – божество. Если к Месси полно вопросов по игре за сборную, уплате испанских налогов и обвинений в том, что он pecho frio (то есть играет с холодным сердцем), то Марадона хулиган, кудрявый красавец, добряк и талант, которому можно и доступно всё. Устоявшегося ругательства или негативного выражения вроде pecho frio про него просто не существует.



«Мне не важно, что он делал со своей жизнью, мне важнее то, что он сделал с моей», – ответил мне Пабло Габриэле, вице-президент клуба «Банфилд», раскрывшего Дзанетти, Каморанези и Хамеса. И мне всё стало понятно. Конечно, аргентинцы знают и про наркотики, и про загулы, только им всё равно. Во время эфиров на чемпионате мира популярный и экспрессивный журналист Флавио Азарро (может валяться на полу студии, его ненавидят в комментариях, но фотографируются при встрече) сказал, что ему грустно наблюдать за приходами Марадоны из VIP-ложи. На что сразу получил от ведущего, тоже Диего: «Ты эгоист, раз думаешь в такие моменты о себе. О том, что тебе неприятно на него смотреть. О том, что его поведение портит твои детские воспоминания. Почему ты не беспокоишься просто о Диего и его здоровье?»

Культ Марадоны Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вспомнил эти слова и теперь понимаю, что аргентинцы плачут не из-за потери Диего для себя. Им жаль мужика, который кайфовал сначала на поле, а потом от жизни, и что кайф закончился. В Южной Америке аргентинцев считают эгоистичными, холодными и самыми европейскими среди соседей, но только не в ситуации с Марадоной.

Так выглядела последняя встреча Диего и «Бомбонеры». Диего с трудом двигается, опирается на стального лысого качка, стадион на ногах и размахивает руками в его честь. Петь что-то единое не получается. Народ переполнен эмоциями. Непривычно хаотично для организованных аргентинских болельщиков.

Видео можно посмотреть на Fox Sports. Права на видео принадлежат «Fox Sports Interactive Media, LLC.»

Так они сегодня и плачут: хаотично, на улицах, лёжа на асфальте или дома. И вспоминают песню с простым названием La Mano de Dios («Рука Бога»), которую тянули аргентинцы на пешеходных улицах Москвы, Питера, Казани и Нижнего. Под которую плакали русские в последний день чемпионата мира. Которая объединяет болельщиков всей Аргентины, в том числе и «Ривер Плейта», хотя в ней поют про легенду «Боки». Сначала автор песни Родриго пел её для своих друзей в районе Сан-Мартин про «ослепившего» его человека, а через несколько лет исполнил вместе с Марадоной (по авторским правам мы не можем дать вам ссылку, но найти её несложно).

Простые слова про руку бога и повторения «Maradó» с ударением на последний слог ослепляют и возвращают каждого в любимую эпоху.



Вспоминайте слова Марадоны: несмотря на внешний эгоизм, он любил людей при помощи футбола, а не наоборот.



«Если бы у меня была вторая жизнь, я бы снова хотел стать Диего Марадоной – футболистом, который делал народ счастливым. Мне будет достаточно».



Обязательно подпевайте. Этого будет достаточно, чтобы Диего улыбнулся.