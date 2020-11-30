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Кутепов доигрывал матч с «Ротором»‌ в центре нападения — реакция соцсетей

Кутепов доигрывал матч с «Ротором»‌ в нападении
София Михайлова
«Тедеско понял, если выпускать Кутепова, то подальше от своих ворот»‌
Реакция соцсетей на игру Ильи в центре нападения.
Футбол / РПЛ 0

Встреча между «Спартаком» и «Ротором» закрыла воскресную программу 16-го тура РПЛ. Красно-белые не без проблем переиграли гостей из Волгограда (2:0) и догнали «Зенит»‌ с ЦСКА в турнирной таблице.

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Самым ярким и запоминающимся моментом игры стал выход Ильи Кутепова в центр нападения. Номинальный защитник вышел на поле вместо Джордана Ларссона на 89-й минуте, затем отправился доигрывать матч в качестве центрфорварда. Как оценили ход Тедеско в социальных сетях? Отвечаем.

Композиция группы «Дискотека Авария»‌ засияла новыми красками.

Это надо было видеть.

Один из болельщиков предположил, что вместо Кутепова на поле появился Соболев в гриме.

Зачем нужен Гайч, если есть Илья Кутепов?

Звучит?

Интересное мнение одного из болельщиков.

Раскрыт секрет спокойствия.

Как вам такая тройка нападения?

Один из болельщиков обращается к Станиславу Черчесову с просьбой вызвать Кутепова вместо Антона Заболотного.

В легендарности Кутепова и Ибрагимовича никто не сомневается.

В «Спартаке»‌ оценили шутку про Златана.

По версии болельщиков, Кутепов — игрок матча!

А вот как Доменико Тедеско прокомментировал игру Кутепова в нападении:

«Что касается Кутепова в нападении, почему нет? Хоть мы и не тренировали это во время недельного микроцикла, но Илья хорошо себя показал в упражнениях на ограниченном пространстве. Забивал на этой неделе в этих упражнениях очень много. Высокий и сильный игрок, таких игроков не хватает в отсутствие Соболева. В крупнейших клубах всегда есть нападающие такого формата. Кутепов сегодня хорошо показал себя на этой позиции. Ему почти что удалось забить гол».

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