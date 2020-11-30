«Тедеско понял, если выпускать Кутепова, то подальше от своих ворот»‌

Встреча между «Спартаком» и «Ротором» закрыла воскресную программу 16-го тура РПЛ. Красно-белые не без проблем переиграли гостей из Волгограда (2:0) и догнали «Зенит» с ЦСКА в турнирной таблице.
Самым ярким и запоминающимся моментом игры стал выход Ильи Кутепова в центр нападения. Номинальный защитник вышел на поле вместо Джордана Ларссона на 89-й минуте, затем отправился доигрывать матч в качестве центрфорварда. Как оценили ход Тедеско в социальных сетях? Отвечаем.
Композиция группы «Дискотека Авария» засияла новыми красками.
Это надо было видеть.
Один из болельщиков предположил, что вместо Кутепова на поле появился Соболев в гриме.
Зачем нужен Гайч, если есть Илья Кутепов?
Звучит?
Интересное мнение одного из болельщиков.
Раскрыт секрет спокойствия.
Как вам такая тройка нападения?
Один из болельщиков обращается к Станиславу Черчесову с просьбой вызвать Кутепова вместо Антона Заболотного.
В легендарности Кутепова и Ибрагимовича никто не сомневается.
В «Спартаке» оценили шутку про Златана.
По версии болельщиков, Кутепов — игрок матча!
А вот как Доменико Тедеско прокомментировал игру Кутепова в нападении:
«Что касается Кутепова в нападении, почему нет? Хоть мы и не тренировали это во время недельного микроцикла, но Илья хорошо себя показал в упражнениях на ограниченном пространстве. Забивал на этой неделе в этих упражнениях очень много. Высокий и сильный игрок, таких игроков не хватает в отсутствие Соболева. В крупнейших клубах всегда есть нападающие такого формата. Кутепов сегодня хорошо показал себя на этой позиции. Ему почти что удалось забить гол».
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