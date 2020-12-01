Однажды Муса уже возвращался в ЦСКА. Тогда он едва не принёс «армейцам» чемпионство

Главная новость дня – возможное возвращение Ахмеда Мусы в ЦСКА. Для нигерийца это пришествие в «армейский» клуб может стать третьим по счёту. Муса играл в ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего отправился в «Лестер Сити». Заиграть в Англии форварду не удалось, и в январе 2018 года он вернулся в ЦСКА на правах аренды. Вспоминаем, как это было.

Как «армейцы» возвращали Мусу

Сезон-2015/2016 для Ахмеда является лучшим в карьере. Тогда нигериец провёл 44 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 7 результативных передач. Интерес к Мусе проявляли многие клубы Европы, но особый спрос на форварда был в АПЛ. Гонку за Ахмеда выиграл «Лестер Сити», ставший по итогам того сезона чемпионом Англии.

Трансфер Мусы обошёлся «лисам» в 19,5 млн евро. Заиграть в Англии Ахмеду помешала конкуренция. «До перехода в «Лестер» мне сказали, что Марез уйдёт в другой клуб, – вспоминал нигериец. – Но Марез не ушёл. Если бы я знал, что он останется, то не перешёл бы в «Лестер». Я остался бы в ЦСКА». Статистика Мусы в первый год выступлений за «Лестер» была удручающей – 32 матча и всего 4 гола. Ахмед не смог показать свои лучшие качества, поскольку редко выходил в стартовом составе. Но проблема заключалась не только в Мусе – неудачно играл весь «Лестер».

Тогда же пошли слухи, что Ахмед может вернуться в ЦСКА. Летом 2017 года Роман Бабаев, генеральный директор «армейского» клуба, заявил: «Ахмед сказал, что с удовольствием вернулся бы к нам». При этом Бабаев отметил, что приоритетом для Мусы всё же является Англия. Были варианты с переходом в «Сток» и «Халл Сити», которым руководил Леонид Слуцкий. Помимо этого, Ахмед мог оказаться в Турции, Франции и Китае.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В январе 2018 года ЦСКА официально объявил о возвращении Мусы. «Я счастлив вернуться домой», – признался Ахмед в разговоре с журналистом нигерийского издания The Cable. «Армейцы» взяли форварда в аренду на полгода, причём бесплатно. На момент возвращения Мусы ЦСКА занимал 5-е место в РПЛ, отставая от лидера («Локомотива») на 12 очков. Многие эксперты и специалисты считали, что Ахмед усилит «армейцев» и поможет им в борьбе за попадание в лигочемпионскую тройку.

Почему ЦСКА не выкупил Ахмеда обратно

После зимней паузы «армейцы» выдали потрясающий результат – 7 побед в 10 матчах при одном поражении. Это позволило ЦСКА подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Муса при этом забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Совсем немного не хватило «армейцам» до чемпионства – «Локомотив» с трудом сохранил первое место, опередив ЦСКА лишь на 2 очка.

После такого, само собой, встал вопрос о сохранении Мусы в «армейском» клубе. «Будем вести работу над тем, чтобы Ахмед остался у нас. Но всё будет зависеть от позиции «Лестера», – заявил в мае 2018 года Роман Бабаев. ЦСКА хотел продлить аренду Мусы, а «лисы», в свою очередь, настаивали на полноценном трансфере.

Договориться клубам между собой не удалось. Ахмед вернулся в «Лестер», откуда летом 2018 года перебрался в «Аль-Наср». По данным портала Transfermarkt, переход Мусы обошёлся саудовскому клубу в 16,5 млн евро. Там бывший «армеец» получал 6 млн евро в год и в целом был доволен жизнью.

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Поможет ли Муса «армейскому» клубу на этот раз

Муса, заработав денег, решил вернуться в Европу. В октябре 2020 года нигериец расторг соглашение с «Аль-Насром» и стал свободным агентом. Были слухи о возможном переходе форварда в «Црвену Звезду» и «Галатасарай». «Скоро я назову свой новый клуб», – заявил недавно сам Ахмед.

Сегодня появилась информация, что Муса возвращается в ЦСКА. В ближайшие дни Ахмед должен пройти медосмотр, после чего подпишет контракт с «армейским» клубом. ЦСКА в очередной раз удивляет своей работой на трансферном рынке: по схожей схеме «армейцы» в 2015 году продавали Сейду Думбия в «Рому», а позже успешно возвращали его на правах аренды (21 матч, 11 голов, 5 голевых передач).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В случае с Мусой ЦСКА пошёл ещё дальше. Ахмеду 28 лет, и он явно может пригодиться «армейцам». Тем более что бесплатно. В последних матчах ЦСКА испытывает проблемы с построением атак и реализацией голевых моментов. В ноябре «армейцы» провели 6 встреч, в которых забили всего 5 мячей. Для сравнения, в октябре было 11 голов в 5 матчах.

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Несмотря на наличие пяти игроков, способных выйти в нападении, ЦСКА не помешает ещё один форвард. Шкурин почти не играет, Гайч никак не адаптируется к России, Чалов нестабилен, Эджуке сырой, а Сигурдссон куда полезнее в оттяжке. На их фоне Муса, такой привычный и даже родной для «армейцев», вряд ли потеряется.

По нашей информации, возможность перехода Мусы в ЦСКА есть, но она невелика. Возвращение Ахмеда в «армейский» клуб действительно обсуждалось, но ближе к подписанию контракта с нигерийцем сейчас всё-таки «Галатасарай».