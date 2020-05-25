5 игроков, которые были звёздами в ЦСКА, а как уехали — карьера пошла под откос

ЦСКА – лучший клуб РПЛ по работе на трансферном рынке. За те 20 лет, что Евгений Гинер руководит армейцами, на усиление было потрачено 200 млн евро, а продаж совершено на 212 млн евро. Кто-то скажет, что это небольшой доход, но сравним цифры других клубов за аналогичный период: «Зенит» в минусе на 293 млн евро, «Спартак» – 150, «Динамо» – 173, «Локомотив» – 125.



Главное преимущество ЦСКА – умение грамотно и своевременно продать игрока, когда спрос на него находится на самом пике. Так армейцы продали Александра Головина, не утихают слухи по возможному уходу Фёдора Чалова в один из клубов АПЛ. В отличие от Головина, чья карьера в «Монако» пошла в гору, многие бывшие игроки ЦСКА столкнулись с проблемами на новом месте.

Жо – «Манчестер Сити» (2008 год)

Жо Фото: РИА Новости/nagoya-grampus.jp

Уезжал в статусе: лучший бомбардир ЦСКА в 2006-2007 годах, дебютант сборной Бразилии.



В середине 2000-х армейцы начали осваивать бразильский рынок. Покупка Жо оказалась самой удачной, причём со всех точек зрения. Молодой форвард дважды приходил вторым в списке бомбардиров РПЛ, помог ЦСКА выиграть чемпионат, два Кубка России и два Суперкубка. Именно в период российской карьеры Жо получил вызов в сборную Бразилии. До недавнего времени трансфер бразильца в «Манчестер Сити» оставался рекордной продажей для красно-синих.



За сколько продали: 24 млн евро.



Для «горожан» покупка Жо была также рекордной, но недолго: через месяц в команду пришёл Робиньо, за которого заплатили 43 млн евро. Тогда в «Манчестер Сити» только-только появились большие деньги, и клуб тратил их, как мог. Сам бразилец признался, что покинул Россию из-за расизма: «Однажды мы с женой были в «Макдоналдс», и к нам подошёл русский, после чего намеренно облил нас кофе. То же самое на улице: местные жители крестятся, когда видят темнокожих».



Как сложилась карьера после ухода из ЦСКА: вернулся в Бразилию, полгода сидел без клуба, сейчас играет в Японии.



В Англии экс-армеец не смог проявить себя – всего 6 голов в 42 матчах. Спустя полтора года Жо ушёл в аренду, а потом и вовсе покинул клуб бесплатно. Трансфер бразильца входит в десятку худших покупок в истории АПЛ (по версии The Telegraph). Жо пытался заиграть в «Эвертоне» и «Галатасарае», но неудачно.



Уже в 24 года бразилец вернулся на родину, после чего отправился на заработки в ОАЭ и Китай. Сейчас Жо выступает за японский клуб «Нагоя Грампус». В 2016 году форвард признался, что страдал от алкоголизма: «Я пил так много, что не мог остановиться. Хотел гулять до утра, а когда выходил из бара, то отправлялся в другой».

Милош Красич Фото: РИА Новости/lechia.pl

Уезжал в статусе: один из лучших крайних полузащитников РПЛ.



Армейские скауты нашли Красича в скромном клубе «Войводина», трансфер обошёлся в 2 млн евро. Милош отличался своей мобильностью и поставленным ударом: серб часто менялся флангами с Жирковым, что только усложняло жизнь обороне соперника. Оказываясь то слева, то справа, Красич был одинаково опасен. За шесть лет, проведённых в ЦСКА, Милош выиграл 11 трофеев, а также стал ключевым игроком в сборной Сербии.



За сколько продали: 15 млн евро.



В 2008 году появилась информация, что Красич переходит в мадридский «Реал». Интерес к нему также проявляли «Ливерпуль» и «Милан». Переход Милоша в «Королевский клуб» не состоялся: ЦСКА требовал 20 млн евро, а в Мадриде эту сумму считали завышенной. Красич открыто заявлял о желании перейти в топ-чемпионат, что и случилось спустя два года – «Ювентус» купил Милоша за 15 млн евро.

Как сложилась карьера после ухода из ЦСКА: толком не заиграл в Италии, доигрывал в Польше и закончил с футболом в 34 года.



Красич здорово начал в «Ювентусе», записав на свой счёт 9 голов и 9 ассистов в первом сезоне. Фанаты «Старой Синьоры» называли Милоша не как иначе, как «Новым Недведом» (за внешнее сходство и позицию на поле). Второй год в Италии вышел неудачным, во многом из-за Антонио Конте, возглавившего команду. Новый главный тренер не видел Красича в основном составе. К тому же, сказались и травмы. Милош мог вернуться в РПЛ, им активно интересовался «Зенит», но серб почему-то решил остаться в «Юве».



Сам игрок считает, что заиграть в Италии ему помешал характер: «Я был недостаточно амбициозен. Наверное, следовало тренироваться усерднее и требовать от себя большего». Красич перешёл в «Фенербахче», но не показал свой уровень прошлых лет. Затем были аренды в «Бастию» и завершение карьеры в польской «Лехии».

Кейсуке Хонда Фото: Getty Images/instagram.com/keisukehonda

Уезжал в статусе: лидер ЦСКА, лучший игрок Японии.



Главной неудачей для Гинера, пожалуй, является уход японца. Кейсуке рвался в Европу, где его ждал «Милан», но армейцы хотели удержать своего лидера. Хонда фактически объявил войну клубу, отказываясь продлевать контракт. Гинер обвинял руководство «Милана» в нечестной борьбе за игрока. В итоге ЦСКА лишился своего лучшего игрока, причём бесплатно.



За сколько продали: исключение в этом списке. Хонда ушёл бесплатно на правах свободного агента.



Хонда покидал армейский клуб со скандалом. «Мы со всеми нашими бывшими футболистами, кроме Хонды, в контакте. Хонде руку при встрече не пожал бы. Он – единственный игрок, за которого я не получил ни копейки. Потому что он обманул. Сказал, что будет продлевать контракт, не хочет никуда переходить. А на самом деле тянул время и ждал, чтобы за меньшие деньги перейти в «Милан»», – вспоминал позже Гинер. На момент ухода из ЦСКА японец оценивался в 20 млн евро (по версии Transfermarkt).



Как сложилась карьера после ухода из ЦСКА: неплохо начал в «Милане», но вскоре покинул клуб и начал «гастролировать» на разным странам и континентам.



Оказавшись в «Милане» по ходу сезона-2013/2014, Хонда выглядел не лучшим образом, чего нельзя сказать начале сезона нового. Японец адаптировался к требованиям Серии А и выдал несколько отличных матчей. После 7-го тура на счету Хонды было 5 забитых мячей и 2 голевых передачи. Этот период остался лучшим для Кейсуке в Италии: постепенно он играл всё хуже и хуже, что связано, в том числе, и с самим «Миланом». Японский хавбек пришёл в команду, переживавшую кризис и частую смену тренеров.



Дальнейшая карьера Хонды похожа на сюрреализм. Мексиканская «Пачука», австралийский «Мельбурн Сити», параллельно с этим – тренерская работа в сборной Камбоджи. Почти полгода японец сидел без клуба, но Леонид Слуцкий позвал его к себе в «Витесс». Когда российского специалиста уволили, Хонда отправился в Бразилию, где выступает сейчас за «Ботафого».

Бразилия помешалась на трансфере Хонды. Он стал героем, ещё не прилетев Бронированный автомобиль, вирусный ролик и DJ Пеле.

Уезжал в статусе: лучший форвард РПЛ начала 2010-х.



Ивуариец отжигал в Швейцарии и засветился в национальной сборной. Покупка Думбия была не из дешёвых – 11 млн евро. Эти деньги Сейду отбил с лихвой. Он дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ, а также помог армейцам взять пять трофеев. За Сейду боролись европейские топ-клубы, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и дортмундская «Боруссия». Первой в этой гонке пришла «Рома».



За сколько продали: 15 млн евро.

Переходом Сейду в «Рому» занимался Марко Трабукки. Известный агент поведал, что римский клуб подписал контракт с Думбия даже без медицинского осмотра. Это решение поставило крест на карьере Сейду в «Роме»: ивуариец страдал от травмы спины и не показал тот уровень, который от него ждали в новом клубе.



Как сложилась карьера после ухода из ЦСКА: возвращался в ЦСКА, помог армейцам выиграть чемпионат, сейчас находится без клуба.



Спустя полгода, проведённых в «Роме», Думбия вернулся в Россию – ЦСКА арендовал бывшего форварда. В привычных условиях Сейду заиграл так, словно и не уходил. Ивуариец провёл 21 матч, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач, что помогло впоследствии армейцам выиграть РПЛ сезона-2015/2016.



Остаток сезона Думбия провёл в «Ньюкасле», куда его отправила «Рома». ЦСКА хотел оставить форварда, но в Италии заявили – больше Сейду за армейцев играть не будет. Думбия провёл всего три матча за «сорок», проиграл конкуренцию и вернулся в Рим, где он также был не нужен. Ивуариец ещё два раза уходил в аренду («Базель», «Спортинг»).



Лиссабонский клуб даже выкупил Сейду, но через полгода форвард уехал в «Жирону». До недавнего времени Думбия выступал за швейцарский «Сьон», но сейчас бывший армеец находится без клуба.

Приютите дедушку. Думбия хочет в ЦСКА и говорит, что переход возможен Все говорят, что Сейду – старый и уже бесполезный. Но всё ли так очевидно?

Ахмед Муса Фото: РИА Новости/instagram.com/ahmedmusa718

Уезжал в статусе: лидер атаки ЦСКА, один из лучших игроков Африки.



Неплохо проявив себя в Голландии, 20-летний Муса перешёл в ЦСКА. Нигерийцу не потребовалось даже время на адаптацию – в первом же сезон он забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. Ахмед мог сыграть как на фланге, так и в центре атаки, что высоко ценил Слуцкий. Вместе со сборной Нигерии в 2013 году Муса выиграл Кубок Африканских наций, а по итогам года он попал в пятёрку претендентов на звание лучшего игрока континента.



За сколько продали: 19,5 млн евро.



«Лестер» долго уговаривал ЦСКА продать Мусу, но армейцы не решились отпустить своего лидера по ходу сезона. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, на Ахмеда был большой спрос. Предложение «Лестера» оказалось самым выгодным для всех сторон.



Как сложилась карьера после ухода из ЦСКА: провалился в Англии, возвращался в ЦСКА, сейчас играет в Саудовской Аравии.



В первый год пребывания в Англии, нигериец забил всего 4 мяча. Весь «Лестер» играл неудачно, а после увольнения Клаудио Раньери экс-армеец потерял место в основе. Крейг Шекспир не дал шанса Ахмеду себя проявить – всего четыре матча, в которых он забил один гол. В ЦСКА решили вернуть Мусу по проверенной схеме, сработавшей ранее с Думбия.



Ахмед считает, что заиграть в «Лестере» ему помешал Рияд Марез: «До того как „Лестер“ подписал меня, мне сказали, что Рияд Марез покинет клуб. Но он не ушёл. Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к „Лестеру“ и остался бы в ЦСКА». Бабаев считает, что на выступлении Мусы в Англии сказался «уровень РПЛ и психология». По возвращении из аренды, «Лестер» продал Ахмеда в «Аль-Наср». Нигерийцу всего 27 лет и большая часть карьеры впереди. Может быть, он ещё вернётся в Европу. Руководство ЦСКА, кстати, рассматривало вариант с возвращением Мусы, но в Саудовской Аравии его всё устраивает. В основном, большой контракт, по которому он получает примерно 6 млн евро в год.