Замена Малкома на Шамкина — капитуляция Семака. И в Брюгге, и вообще

А «Краснодар» — с победой. Ему за эту ЛЧ — четыре. «Локо» — двойка, «Зениту» – кол.

И всё-таки «Краснодар». И даже Кайо не привёз. И теперь хоть кто-то, в отличие от прошлого сезона, доживёт у нас до евровесны.

Приуменьшать значимость вчерашней победы из-за того, что обе команды переживают острый кризис (у «Ренна» 5 поражений в 6 последних матчах и 7-е место в чемпионате Франции, у «Краснодара» — 4 поражения в 5 матчах РПЛ и 10-е место) — зачем? В какой бы яме «Краснодар» сейчас ни находился, он-то, в отличие от «Локомотива», решил задачу, которая сразу после жеребьёвки выглядела первоочередной — выиграть домашний матч у главного конкурента в борьбе за третье место. Для дебюта в Лиге чемпионов результат «быков» как минимум достойный. Особенно в сравнении с проблемами «Зенита». Кстати, проблемами или катастрофой? Больше похоже на последнее.

Крыховяк или Николич, Дзюба или Семак — остаться должен кто-то один? Возрастные звёзды, не дающие результата, это чемодан без ручки и головная боль тренеров.

Говоря о команде Семака, впору, во-первых, задаться вопросом – а есть ли вообще команда? Во-вторых — перейти на междометия. Эх, «Зенит». Ох, Прохин. Ах, Малком (не в смысле восхищения, а в смысле — опять никакой). А лучше вообще ничего не говорить. Просто потому что нечего, да и незачем.

Говорит Семак. О травмах, лимите, трансферах, определенном уровне нашего чемпионата (и соответственно – чемпиона), неспособности конкурировать. Всё вроде бы честно и по делу. Но у этой правдорубской медали есть обратная сторона — игроки, соглашаясь с тренером, даже не хотят доказывать обратное. Тут же подтверждают делом — действительно неспособны.

Я после вчерашнего матча в Бельгии окончательно понял, кто такой «Зенит» в этой Лиге чемпионов. Читер. Только не тот читер-хитрец, который, обходя существующие правила, получает преимущество. А тот мелкий жулик, который в очередной раз обманывает многочисленные ожидания. И в конце концов, что вдвойне противно, даже свои собственные.

Фото: РИА Новости

Квинтэссенция тотального разочарования — замена Малкома на Шамкина. При 0:3 за 15 минут до конца матча… Со стороны главного тренера «Зенита», по-моему, однозначная капитуляция. И конкретно в Брюгге, и вообще.

Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, виноваты будут все, но отвечать придётся Семаку Справедливо?

Всё, эта Лига чемпионов для нас завершена. «Краснодару» за неё четыре, «Локо» — двойка, «Зениту» — кол.

Последний тур? Матчи в гостях против «Баварии» и «Челси», дома против Дортмунда – даже немотивированных – это больше похоже на мастер-классы, чем на футбол. Даже если кому-то и удастся на прощание хлопнуть дверью («автобуса»?) — общей картины это не изменит. На этой неделе две лучшие команды России получили 1:6 от Бериши, Койта, Адейеми, де Кетеларе, Ванакера и Ланга. От кого?!

Верить в то, что у нас могут быть успехи в Лиге чемпионов и в еврокубках вообще (я про качественную атакующую игру с позиции силы, победы и места, как минимум в четвертьфиналах) после такого «парада-алле» — это как верить в то, что Кузяев — Марадона (гол Далера рукой в ворота «Брюгге» не засчитали).

Один из боссов «Локомотива», пусть и по другому поводу, но дал вчера дельный совет: «Нужно поменьше принимать препараты, расширяющие сознание». Точно сказано (в том числе – и про «Локо») – хватит заниматься самообманом и жить прошлым, вспоминать времена Халка и Это'О, Аршавина и Газзаева, доллара за 30 рублей и космических нефтебареллей. Работать нужно. И уж точно как-то по-другому.

P.S. Интересно, Колин Фаррелл и Брендан Глисон в курсе, что у дна в Брюгге, на которое они когда-то культовым образом залегли, есть своё дно? Дно у дна. Там теперь лежит «Зенит».