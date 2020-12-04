«Спартак» получит три очка, не напрягаясь? В РПЛ назревает очередной скандал

«Тамбов» в субботу, 5 декабря, должен сыграть со «Спартаком», но у команды большие финансовые проблемы. Совсем недавно игроки грозились бойкотировать встречу. Рассказываем, какая ситуация сейчас.

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Что произошло?

19 ноября «Чемпионат» сообщил, что руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-2020/2021. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло.



Позже спортивный директор клуба Павел Худяков подтвердил нам эту информацию: «У меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на матч с «Краснодаром», однако удалось их убедить сыграть, как и матч следующего тура с «Уфой». Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять. За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате сезона-2020/2021».

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Реакция игроков

За две недели до матча со «Спартаком» интервью дал полузащитник «Тамбова» Антон Килин: «Нормально, рабочее настроение, будем готовиться к игре. Да, сейчас непростой период у нас. У всех же есть семьи, дети, родные. Вопрос по финансированию, выплате зарплат – очень актуальный. Разумеется, неприятно удивляет поведение руководства области и губернатора, которые по сути бросили команду. По крайней мере на данный момент ситуация развивается именно таким образом.



Я был на той известной встрече с губернатором в июле перед матчем последнего тура с ЦСКА и могу подтвердить всё, что говорилось до этого. Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Всё было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет. Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области, а точнее, полное отсутствие каких-либо шагов, говорят именно об этом. Хотя, конечно, мы были бы рады ошибиться. Будет ли бойкот матча со «Спартаком»? До игры ещё почти две недели. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока мы настроены именно на это».

Состоится ли матч?

Да, матч состоится. Но на него «Тамбов» выйдет в усечённом составе. Хотя Павел Худяков не унывает: «Будем играть. Матч состоится. Семь-восемь человек играть не будут: это футболисты, которые были в команде с прошлого сезона. Но в целом у нас будет нормальный состав. Будем биться, настроение у ребят нормальное».



Так или иначе, можно ожидать нарастания напряжения ситуации между командой и руководством региона. Не стоит удивляться, если под угрозой будут не только отдельные матчи, но и само существование команды «Тамбов». И это очень печально.